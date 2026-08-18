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Tem jogo no SBT hoje? Veja a programação de futebol desta terça-feira (18)

Playoffs da Champions League e oitavas da Sul-Americana terão transmissão ao vivo pelo SBT nesta terça-feira (18); confira a programação do canal

Por Lucas Valle Publicado em 18/08/2026 às 7:37
- Arte/ Blog do Torcedor

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A terça-feira (18) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas decisivas pelas principais competições europeias e sul-americanas. Entre os destaques da grade, o SBT terá transmissões ao vivo ao longo do dia, incluindo um confronto à tarde e outro à noite.

A emissora prepara uma programação especial para os torcedores que desejam acompanhar os principais jogos desta terça. Confira quais partidas serão exibidas pelo SBT, os horários e onde assistir.

O SBT transmite jogo hoje (18/08)?

Sim. O SBT transmite dois jogos de futebol nesta terça-feira (18). A programação da emissora conta com Fenerbahçe x Lyon, pelos playoffs da Champions League, e São Paulo x Bolívar, pela Copa Sul-Americana.

Fenerbahçe x Lyon

  • Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio ükrü Saracolu, em Istambul, na Turquia
  • Competição: Champions League
  • Fase: playoffs - jogo de ida

São Paulo x Bolívar

  • Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: MorumBIS, em São Paulo
  • Competição: Copa Sul-Americana
  • Fase: jogo de volta das oitavas de final

 

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Programação do SBT/TV Jornal hoje (18/08)

  • 00h00 – The Noite
  • 01h00 – Operação Mesquita
  • 01h30 – Passe de Milhões
  • 02h00 – SBT Notícias
  • 06h00 – Se Liga Brasil
  • 07h00 – Primeiro Impacto PE
  • 08h30 – Primeiro Impacto
  • 10h45 – Sabatina
  • 12h00 – TV Jornal Meio-Dia
  • 13h00 – Turma do Barra
  • 14h00 – A Desalmada
  • 15h00 – Focalizando
  • 15h45 – Fenerbahçe (TUR) x Lyon (FRA)
  • 18h00 – O Povo na TV
  • 18h55 – Escrete na Rede
  • 19h15 – SBT Cidades
  • 19h45 – SBT Brasil
  • 20h45 – A História de Joana – A Virgem
  • 21h15 – São Paulo x Bolívar (BOL)
  • 23h15 – Programa do Ratinho

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.