Tem jogo no SBT hoje? Veja a programação de futebol desta terça-feira (18)
Playoffs da Champions League e oitavas da Sul-Americana terão transmissão ao vivo pelo SBT nesta terça-feira (18); confira a programação do canal
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A terça-feira (18) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas decisivas pelas principais competições europeias e sul-americanas. Entre os destaques da grade, o SBT terá transmissões ao vivo ao longo do dia, incluindo um confronto à tarde e outro à noite.
A emissora prepara uma programação especial para os torcedores que desejam acompanhar os principais jogos desta terça. Confira quais partidas serão exibidas pelo SBT, os horários e onde assistir.
O SBT transmite jogo hoje (18/08)?
Sim. O SBT transmite dois jogos de futebol nesta terça-feira (18). A programação da emissora conta com Fenerbahçe x Lyon, pelos playoffs da Champions League, e São Paulo x Bolívar, pela Copa Sul-Americana.
Fenerbahçe x Lyon
- Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio ükrü Saracolu, em Istambul, na Turquia
- Competição: Champions League
- Fase: playoffs - jogo de ida
São Paulo x Bolívar
- Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: MorumBIS, em São Paulo
- Competição: Copa Sul-Americana
- Fase: jogo de volta das oitavas de final
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Programação do SBT/TV Jornal hoje (18/08)
- 00h00 – The Noite
- 01h00 – Operação Mesquita
- 01h30 – Passe de Milhões
- 02h00 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – Sabatina
- 12h00 – TV Jornal Meio-Dia
- 13h00 – Turma do Barra
- 14h00 – A Desalmada
- 15h00 – Focalizando
- 15h45 – Fenerbahçe (TUR) x Lyon (FRA)
- 18h00 – O Povo na TV
- 18h55 – Escrete na Rede
- 19h15 – SBT Cidades
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h45 – A História de Joana – A Virgem
- 21h15 – São Paulo x Bolívar (BOL)
- 23h15 – Programa do Ratinho