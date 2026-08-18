Tem jogo no SBT hoje? Veja a programação de futebol desta terça-feira (18)

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Playoffs da Champions League e oitavas da Sul-Americana terão transmissão ao vivo pelo SBT nesta terça-feira (18); confira a programação do canal

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A terça-feira (18) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas decisivas pelas principais competições europeias e sul-americanas. Entre os destaques da grade, o SBT terá transmissões ao vivo ao longo do dia, incluindo um confronto à tarde e outro à noite.

A emissora prepara uma programação especial para os torcedores que desejam acompanhar os principais jogos desta terça. Confira quais partidas serão exibidas pelo SBT, os horários e onde assistir.

O SBT transmite jogo hoje (18/08)?

Sim. O SBT transmite dois jogos de futebol nesta terça-feira (18). A programação da emissora conta com Fenerbahçe x Lyon, pelos playoffs da Champions League, e São Paulo x Bolívar, pela Copa Sul-Americana.

Fenerbahçe x Lyon



Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)



SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming) Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: Estádio ükrü Saracolu, em Istambul, na Turquia



Estádio ükrü Saracolu, em Istambul, na Turquia Competição: Champions League



Champions League Fase: playoffs - jogo de ida

São Paulo x Bolívar

Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)



SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) Horário: 21h30 (de Brasília)



21h30 (de Brasília) Local: MorumBIS, em São Paulo



MorumBIS, em São Paulo Competição: Copa Sul-Americana



Copa Sul-Americana Fase: jogo de volta das oitavas de final

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Programação do SBT/TV Jornal hoje (18/08)

