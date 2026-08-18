Macará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana
Peixe venceu o jogo de ida por 2 a 1 e joga pelo empate, mas terá o desafio de atuar na altitude em busca da classificação às quartas de final
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Santos e Macará se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estadio Bellavista, em Ambato, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, na Vila Belmiro, o Santos joga pelo empate para avançar às quartas de final. O Peixe, porém, terá pela frente o desafio de atuar na altitude de Ambato.
Como chegam as equipes
Macará
O Macará precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.
A equipe equatoriana tenta aproveitar o fator casa e, principalmente, a altitude de Ambato para reverter a desvantagem construída pelo Santos no primeiro jogo.
Na Sul-Americana, o Macará terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A e garantiu classificação direta para as oitavas de final.
Santos
O Santos chega embalado para a decisão. Depois de vencer o Macará por 2 a 1 no jogo de ida, o Peixe goleou o Vasco por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro e ganhou confiança para o confronto no Equador.
Na partida de ida da Sul-Americana, Willian Arão, Gabigol e Franco Posse marcaram os gols do Santos e do Macará, respectivamente.
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O resultado deixa o time comandado por Cuca em vantagem no confronto. Um empate garante a classificação às quartas de final, mas a equipe terá que lidar com a altitude de Ambato, que será um grande obstáculo para o Peixe na partida.
No Brasileirão, o Santos ocupa a 15ª colocação, com 22 pontos em 20 jogos, empatado com o Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Onde assistir Macará x Santos ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Macará (Técnico: Guillermo Sanguinetti)
Rodrigo Rodríguez; Bolanos (Espinoza), Jiménez, Medranda e Ayala; José Luis Cazares, Jean Estacio e Martín Miranda; Mateo Viera, Augustin Campana e Franco Posse.
Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Barreal (Rollheiser); Neymar, Caballero e Gabigol.
- Desfalques: Lucas Veríssimo, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo.
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