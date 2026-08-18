Londrina x Atlético-GO ao vivo hoje (18/08): onde assistir, horário e escalações pela Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Partida também representa uma oportunidade para o time goiano voltar a se aproximar da zona de playoff; confira os principais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Londrina e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto reúne equipes em situações diferentes na tabela. O Tubarão ocupa a 18ª colocação, com 20 pontos, e busca encerrar uma sequência de seis partidas sem vencer. Já o Dragão aparece em 11º lugar, com 32 pontos, e tenta reagir após a derrota no clássico contra o Vila Nova.

A partida também representa uma oportunidade para o time goiano voltar a se aproximar da zona de playoff, enquanto os paranaenses precisam somar pontos para tentar reduzir a distância para as equipes fora da zona de rebaixamento.

Momento dos times aumenta a pressão pelo resultado

O Londrina atravessa uma fase de instabilidade na Série B. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas e não vence há seis rodadas. O último triunfo aconteceu no dia 4 de julho, e o resultado mais recente foi uma derrota para o Sport.

Com apenas 20 pontos, o clube paranaense ocupa a 18ª posição e entra em campo pressionado pela necessidade de reagir na competição. O técnico Rogério Micale, no entanto, não estará à frente da equipe nesta rodada, já que cumpre suspensão após ser expulso no último compromisso. O auxiliar Joelton Urtiga comandará o time no banco de reservas.

O Atlético-GO, por sua vez, chega após ter sua sequência de cinco jogos sem derrota interrompida pelo Vila Nova. O revés no clássico deixou o Dragão com 32 pontos, na 11ª colocação, a três pontos da zona de playoff.

Além da busca pela recuperação, o duelo marca o reencontro do técnico Roger Silva com o Londrina, clube que comandou na campanha do acesso na Série C na temporada passada.

Onde assistir ao duelo da Série B

Londrina x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming. A bola começa a rolar às 19h30, no horário de Brasília.

Possíveis escalações

Londrina — Técnico: Joelton Urtiga (interino)

Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo, Wallace, Gabriel Lacerda e Heron; Lucas Marques, João Vitor e João Tavares; Vitinho, William Pottker e Paulinho Moccelin.

A principal novidade deve ser o retorno do zagueiro Wallace, que volta a ficar disponível após cumprir suspensão. A equipe também estreará o novo terceiro uniforme, inspirado em elementos ligados ao café e à terra roxa da região.

Atlético-GO — Técnico: Roger Silva

Paulo Vitor; Warley, Junior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano (ou Netinho), Daniel Peixoto (ou Henrique Freitas) e Marrony; Bruno José (ou Matheusinho), Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

O lateral-direito Ewerthon é desfalque após sofrer uma lesão no tornozelo. O recém-contratado Warley deve assumir a posição. Roger Silva também pode promover mudanças no meio-campo, com opções como Netinho e Marrony.

Retrospecto aponta vantagem do clube goiano

Nos últimos cinco confrontos entre Londrina e Atlético-GO pela Série B, o Dragão venceu três vezes. Houve ainda um empate e apenas uma vitória do Tubarão.

No primeiro turno da edição de 2026, o Atlético-GO venceu por 2 a 1, atuando em seus domínios. Os números recentes também mostram momentos distintos: enquanto o Londrina marcou quatro gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos, o time goiano anotou cinco e sofreu quatro no mesmo período.

Ficha de Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Assistente 1: Raphael Carlos de Almeida

Raphael Carlos de Almeida Assistente 2: Hugo Filemon Soares Pinto

Hugo Filemon Soares Pinto VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

Ficha técnica