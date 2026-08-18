Londrina x Atlético-GO ao vivo hoje (18/08): onde assistir, horário e escalações pela Série B
Partida também representa uma oportunidade para o time goiano voltar a se aproximar da zona de playoff; confira os principais detalhes
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Londrina e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O confronto reúne equipes em situações diferentes na tabela. O Tubarão ocupa a 18ª colocação, com 20 pontos, e busca encerrar uma sequência de seis partidas sem vencer. Já o Dragão aparece em 11º lugar, com 32 pontos, e tenta reagir após a derrota no clássico contra o Vila Nova.
A partida também representa uma oportunidade para o time goiano voltar a se aproximar da zona de playoff, enquanto os paranaenses precisam somar pontos para tentar reduzir a distância para as equipes fora da zona de rebaixamento.
Momento dos times aumenta a pressão pelo resultado
O Londrina atravessa uma fase de instabilidade na Série B. A equipe vem de quatro derrotas consecutivas e não vence há seis rodadas. O último triunfo aconteceu no dia 4 de julho, e o resultado mais recente foi uma derrota para o Sport.
Com apenas 20 pontos, o clube paranaense ocupa a 18ª posição e entra em campo pressionado pela necessidade de reagir na competição. O técnico Rogério Micale, no entanto, não estará à frente da equipe nesta rodada, já que cumpre suspensão após ser expulso no último compromisso. O auxiliar Joelton Urtiga comandará o time no banco de reservas.
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O Atlético-GO, por sua vez, chega após ter sua sequência de cinco jogos sem derrota interrompida pelo Vila Nova. O revés no clássico deixou o Dragão com 32 pontos, na 11ª colocação, a três pontos da zona de playoff.
Além da busca pela recuperação, o duelo marca o reencontro do técnico Roger Silva com o Londrina, clube que comandou na campanha do acesso na Série C na temporada passada.
Onde assistir ao duelo da Série B
Londrina x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming. A bola começa a rolar às 19h30, no horário de Brasília.
Possíveis escalações
Londrina — Técnico: Joelton Urtiga (interino)
Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo, Wallace, Gabriel Lacerda e Heron; Lucas Marques, João Vitor e João Tavares; Vitinho, William Pottker e Paulinho Moccelin.
A principal novidade deve ser o retorno do zagueiro Wallace, que volta a ficar disponível após cumprir suspensão. A equipe também estreará o novo terceiro uniforme, inspirado em elementos ligados ao café e à terra roxa da região.
Atlético-GO — Técnico: Roger Silva
Paulo Vitor; Warley, Junior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano (ou Netinho), Daniel Peixoto (ou Henrique Freitas) e Marrony; Bruno José (ou Matheusinho), Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
O lateral-direito Ewerthon é desfalque após sofrer uma lesão no tornozelo. O recém-contratado Warley deve assumir a posição. Roger Silva também pode promover mudanças no meio-campo, com opções como Netinho e Marrony.
Retrospecto aponta vantagem do clube goiano
Nos últimos cinco confrontos entre Londrina e Atlético-GO pela Série B, o Dragão venceu três vezes. Houve ainda um empate e apenas uma vitória do Tubarão.
No primeiro turno da edição de 2026, o Atlético-GO venceu por 2 a 1, atuando em seus domínios. Os números recentes também mostram momentos distintos: enquanto o Londrina marcou quatro gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos, o time goiano anotou cinco e sofreu quatro no mesmo período.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
- Assistente 1: Raphael Carlos de Almeida
- Assistente 2: Hugo Filemon Soares Pinto
- VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)
Ficha técnica
- Jogo: Londrina x Atlético-GO
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B — 23ª rodada
- Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Londrina (PR)
- Data: 18/08/2026 (terça-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)