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Jogos de hoje (18/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Terça-feira terá rodada decisiva de Libertadores e Sul-Americana, além de duelos pela Série B, playoffs da Champions League e Copa da Arábia Saudita

Por Lucas Valle Publicado em 18/08/2026 às 7:14
Luciano, atacante do São Paulo
Luciano, atacante do São Paulo - Rubens Chiri/Saopaulofc.net

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A terça-feira (18) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Série B do Campeonato Brasileiro, além dos playoffs da Champions League e partidas pela Copa da Arábia Saudita.

Entre os principais jogos do dia estão São Paulo x Bolívar, pela Sul-Americana, Independiente Rivadavia x Fluminense, pela Libertadores, além de Náutico x Ceará e Goiás x Juventude, pela Série B. Na Europa, Fenerbahçe x Lyon também é destaque nos playoffs da Champions.

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Jogos desta terça-feira (18/08)

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 - Londrina x Atlético-GO - ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 - Náutico x Ceará - SporTV, GE TV e Premiere
  • 21h35 - Goiás x Juventude - Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

Copa Libertadores

  • 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Deportes Tolima x Independiente del Valle - Paramount+
  • 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

  • 19h - Recoleta FC x Boca Juniors - Paramount+
  • 21h30 - São Paulo x Bolívar - SBT, ESPN e Disney+

Champions League - Playoffs

  • 16h - Fenerbahçe x Lyon - SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Dinamo Zagreb x Viking - HBO Max
  • 16h - Levski Sofia x AEK Atenas - HBO Max

Amistoso internacional

  • 13h - Heidenheim x Bayern de Munique - Bayern TV

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Copa Argentina

  • 21h15 - Banfield x Midland - XSports

King's Cup - Arábia Saudita

  • 13h15 - Al-Najma x Al-Ittihad - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h15 - Al-Okhdood x Al-Khaleej - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h15 - Al Jabalin x Al-Ettifaq - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Al Diriyah x Al-Nassr - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Al Faisaly x Neom SC - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta terça-feira (18) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

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  • ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
  • Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
  • SBT – Emissora de TV aberta com transmissões de partidas selecionadas.
  • TNT – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
  • HBO Max – Plataforma de streaming com transmissão de partidas da Champions League.
  • Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Libertadores e Sul-Americana.
  • SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.
  • GE TV – Canal do Grupo Globo no YouTube com transmissões selecionadas.
  • Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.
  • Canal GOAT – Canal esportivo no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.
  • RedeTV! – Emissora de TV aberta.
  • ESPN 4 – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
  • Bayern TV – Canal oficial do Bayern de Munique.
  • XSports – Canal de TV aberta, disponível em diferentes regiões e operadoras

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.