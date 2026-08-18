Jogos de hoje (18/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Terça-feira terá rodada decisiva de Libertadores e Sul-Americana, além de duelos pela Série B, playoffs da Champions League e Copa da Arábia Saudita
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A terça-feira (18) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Série B do Campeonato Brasileiro, além dos playoffs da Champions League e partidas pela Copa da Arábia Saudita.
Entre os principais jogos do dia estão São Paulo x Bolívar, pela Sul-Americana, Independiente Rivadavia x Fluminense, pela Libertadores, além de Náutico x Ceará e Goiás x Juventude, pela Série B. Na Europa, Fenerbahçe x Lyon também é destaque nos playoffs da Champions.
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Jogos desta terça-feira (18/08)
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Londrina x Atlético-GO - ESPN 4 e Disney+
- 21h30 - Náutico x Ceará - SporTV, GE TV e Premiere
- 21h35 - Goiás x Juventude - Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
Copa Libertadores
- 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - ESPN e Disney+
- 21h30 - Deportes Tolima x Independiente del Valle - Paramount+
- 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h - Recoleta FC x Boca Juniors - Paramount+
- 21h30 - São Paulo x Bolívar - SBT, ESPN e Disney+
Champions League - Playoffs
- 16h - Fenerbahçe x Lyon - SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Dinamo Zagreb x Viking - HBO Max
- 16h - Levski Sofia x AEK Atenas - HBO Max
Amistoso internacional
- 13h - Heidenheim x Bayern de Munique - Bayern TV
Copa Argentina
- 21h15 - Banfield x Midland - XSports
King's Cup - Arábia Saudita
- 13h15 - Al-Najma x Al-Ittihad - Sem transmissão para o Brasil
- 13h15 - Al-Okhdood x Al-Khaleej - Sem transmissão para o Brasil
- 13h15 - Al Jabalin x Al-Ettifaq - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Al Diriyah x Al-Nassr - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Al Faisaly x Neom SC - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta terça-feira (18) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
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- ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
- Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
- SBT – Emissora de TV aberta com transmissões de partidas selecionadas.
- TNT – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
- HBO Max – Plataforma de streaming com transmissão de partidas da Champions League.
- Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Libertadores e Sul-Americana.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.
- GE TV – Canal do Grupo Globo no YouTube com transmissões selecionadas.
- Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.
- Canal GOAT – Canal esportivo no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.
- RedeTV! – Emissora de TV aberta.
- ESPN 4 – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
- Bayern TV – Canal oficial do Bayern de Munique.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível em diferentes regiões e operadoras