Goiás x Juventude hoje (18/08): onde assistir ao vivo, horário e escalações

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Esmeraldino soma 32 pontos e tenta reagir após a derrota para o Criciúma, enquanto o time gaúcho ocupa a vice-liderança, com 39 pontos

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Goiás e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As equipes vivem momentos diferentes na competição. O Esmeraldino soma 32 pontos e tenta reagir após a derrota para o Criciúma na rodada anterior, enquanto o time gaúcho ocupa a vice-liderança, com 39 pontos, e busca reduzir a distância para o líder.

O duelo também coloca em jogo um tabu favorável aos donos da casa. Em confrontos pela Série B disputados em Goiânia, o Goiás ainda não perdeu para o Juventude.

Esmeraldino busca reação diante do vice-líder; saiba mais

O Goiás chega para a partida após ser derrotado por 1 a 0 pelo Criciúma, fora de casa. O resultado impediu a equipe comandada por Mozart de retornar ao grupo dos seis primeiros colocados da Série B.

Nas últimas cinco rodadas, o clube goiano conquistou duas vitórias, um empate e sofreu duas derrotas.

Para o confronto na Serrinha, o treinador conta com a maior parte do elenco disponível, embora Lucas Rodrigues e Pedrinho ainda sejam dúvidas por questões físicas.

Do outro lado, o Juventude vive uma situação mais confortável na classificação. Com 39 pontos, o time de Maurício Barbieri aparece na segunda posição.

Na rodada anterior, a equipe empatou sem gols com o Fortaleza, resultado que manteve a sequência recente, mas aumentou para quatro pontos a distância para o Criciúma, líder da competição.

Nos últimos cinco compromissos, o time gaúcho soma três vitórias, um empate e uma derrota. Um dos destaques da campanha é a solidez defensiva, com 16 partidas sem sofrer gols na temporada.

Onde assistir ao vivo ao confronto em Goiânia

Goiás x Juventude terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, na TV aberta, e também pelos canais ESPN e Canal GOAT. O confronto ainda poderá ser acompanhado pelo Disney+, via streaming.

Possíveis escalações

Goiás — Técnico: Mozart

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (ou Gegê), Lourenço e Lucas Lima; Cadu e Kadu Sousa.

Juventude — Técnico: Maurício Barbieri

Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Titi, Gabriel Pinheiro; Aderlan, Luan Martins, Raí Silva e Patryck Lanza (ou Diogo Barbosa); MP, Amarilla (ou Fábio Lima) e Alisson Safira (ou Lucas Alves).

Retrospecto favorece o clube goiano

Goiás e Juventude já se enfrentaram 26 vezes ao longo da história. O retrospecto aponta vantagem para o time goiano, com 12 vitórias, contra oito triunfos da equipe gaúcha e seis empates.

O Esmeraldino também leva vantagem no saldo de gols, com 42 marcados e 30 sofridos. Entre os resultados marcantes do histórico está a vitória por 7 a 0 do Goiás, em 2003, pela Série A.

Em jogos da Série B realizados em Goiânia, o Juventude ainda não venceu. Foram três confrontos, com duas vitórias do Goiás e um empate.

Ficha de Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)

Celso Luiz da Silva (MG) Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira

Leonardo Henrique Pereira VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Ficha técnica