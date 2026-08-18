Goiás x Juventude hoje (18/08): onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esmeraldino soma 32 pontos e tenta reagir após a derrota para o Criciúma, enquanto o time gaúcho ocupa a vice-liderança, com 39 pontos
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Goiás e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
As equipes vivem momentos diferentes na competição. O Esmeraldino soma 32 pontos e tenta reagir após a derrota para o Criciúma na rodada anterior, enquanto o time gaúcho ocupa a vice-liderança, com 39 pontos, e busca reduzir a distância para o líder.
O duelo também coloca em jogo um tabu favorável aos donos da casa. Em confrontos pela Série B disputados em Goiânia, o Goiás ainda não perdeu para o Juventude.
Esmeraldino busca reação diante do vice-líder; saiba mais
O Goiás chega para a partida após ser derrotado por 1 a 0 pelo Criciúma, fora de casa. O resultado impediu a equipe comandada por Mozart de retornar ao grupo dos seis primeiros colocados da Série B.
Nas últimas cinco rodadas, o clube goiano conquistou duas vitórias, um empate e sofreu duas derrotas.
Para o confronto na Serrinha, o treinador conta com a maior parte do elenco disponível, embora Lucas Rodrigues e Pedrinho ainda sejam dúvidas por questões físicas.
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Do outro lado, o Juventude vive uma situação mais confortável na classificação. Com 39 pontos, o time de Maurício Barbieri aparece na segunda posição.
Na rodada anterior, a equipe empatou sem gols com o Fortaleza, resultado que manteve a sequência recente, mas aumentou para quatro pontos a distância para o Criciúma, líder da competição.
Nos últimos cinco compromissos, o time gaúcho soma três vitórias, um empate e uma derrota. Um dos destaques da campanha é a solidez defensiva, com 16 partidas sem sofrer gols na temporada.
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Onde assistir ao vivo ao confronto em Goiânia
Goiás x Juventude terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, na TV aberta, e também pelos canais ESPN e Canal GOAT. O confronto ainda poderá ser acompanhado pelo Disney+, via streaming.
Possíveis escalações
Goiás — Técnico: Mozart
Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (ou Gegê), Lourenço e Lucas Lima; Cadu e Kadu Sousa.
Juventude — Técnico: Maurício Barbieri
Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Titi, Gabriel Pinheiro; Aderlan, Luan Martins, Raí Silva e Patryck Lanza (ou Diogo Barbosa); MP, Amarilla (ou Fábio Lima) e Alisson Safira (ou Lucas Alves).
Retrospecto favorece o clube goiano
Goiás e Juventude já se enfrentaram 26 vezes ao longo da história. O retrospecto aponta vantagem para o time goiano, com 12 vitórias, contra oito triunfos da equipe gaúcha e seis empates.
O Esmeraldino também leva vantagem no saldo de gols, com 42 marcados e 30 sofridos. Entre os resultados marcantes do histórico está a vitória por 7 a 0 do Goiás, em 2003, pela Série A.
Em jogos da Série B realizados em Goiânia, o Juventude ainda não venceu. Foram três confrontos, com duas vitórias do Goiás e um empate.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
- Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira
- VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
Ficha técnica
- Jogo: Goiás x Juventude
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B — 23ª rodada
- Local: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, Goiânia (GO)
- Data: 18/08/2026 (terça-feira)
- Horário: 21h35 (de Brasília)
- Transmissão: RedeTV! (TV aberta), ESPN e Canal GOAT, além do Disney+ (streaming)