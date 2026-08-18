Fenerbahçe x Lyon ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelos playoffs da Champions League
Fenerbahçe e Lyon buscam vantagem no jogo de ida dos playoffs da Champions League, em duelo que marca o reencontro das equipes com a competição
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Fenerbahçe e Lyon se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio ükrü Saracolu, em Istambul, na Turquia, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League 2026/27.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam retornar à fase de liga da principal competição europeia. O duelo de volta está marcado para o dia 26 de agosto, no Groupama Stadium, na França.
Momento das equipes
Fenerbahçe
O Fenerbahçe chega pressionado após perder por 2 a 1 para o Gençlerbirligi na estreia do Campeonato Turco. Antes disso, a equipe eliminou Górnik Zabrze e Sturm Graz nas fases anteriores da Champions.
Para o duelo, o time turco tem desfalques por problemas físicos. Mert Günok, Çalar Söyüncü, Jayden Oosterwolde e Anthony Musaba estão fora. Recém-contratado, Romelu Lukaku está inscrito na competição e pode fazer sua estreia, mas ainda é dúvida para começar jogando.
Lyon
O Lyon chega embalado pela classificação sobre o Sparta Praga na fase anterior. Depois de perder por 2 a 1 na ida, a equipe francesa venceu por 3 a 0 em casa e avançou com 4 a 2 no agregado.
Como a Ligue 1 ainda não começou, o confronto em Istambul será um dos principais testes competitivos da equipe neste início de temporada. Pavel Sulc, Khalis Merah e Nicolas Tagliafico são desfalques.
Histórico entre Fenerbahçe e Lyon
Fenerbahçe e Lyon se enfrentaram quatro vezes pela Champions League e uma na Europa League. O time francês leva vantagem com 4 vitórias e um empate. Ao todo foram 15 gols marcados nas partidas, sendo 11 do Lyon e 4 do time turco.
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- Fenerbahçe 0 x 0 Lyon (Europa League - 2024/25)
- Lyon 4 x 2 Fenerbahçe (Champions League - 2004/05)
- Fenerbahçe 1 x 3 Lyon (Champions League - 2004/05)
- Lyon 3 x 1 Fenerbahçe (Champions League - 2001/02)
- Fenerbahçe 0 x 1 Lyon (Champions League - 2001/02)
Onde assistir Fenerbahçe x Lyon ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: SBT
- TV fechada: TNT
- Streaming: HBO Max
- Youtube: TNT Sports
A transmissão do SBT terá narração de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato, além de análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de João Venturi, direto de Istambul
Prováveis escalações
Fenerbahçe (Técnico: Ismail Kartal)
Ederson; Semedo, Skriniar, Aké e Brown; Guendouzi, Kanté, Greenwood, Asensio e Akturkoglu; Muriqi.
Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté e Abner Vinicius; Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso e Fofana; Openda.