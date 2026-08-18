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Cuiabá x Operário-PR ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Dourado tenta aproveitar a sequência sem derrotas para subir na classificação, enquanto o time paranaense busca interromper uma série negativa

Por Thiago Seabra Publicado em 18/08/2026 às 13:24
Barletta, atacante, em lance no último do Sport em casa pela Série B - o empate com o Operário-PR
Barletta, atacante, em lance no último do Sport em casa pela Série B - o empate com o Operário-PR - JAILTON JR/ JC IMAGEM

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Cuiabá e Operário-PR se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Dourado ocupa a 14ª posição, com 29 pontos, e busca se afastar da parte inferior da tabela, além de manter viva a possibilidade de aproximação do G-6. O Fantasma aparece em quinto lugar, com 35 pontos, e tenta voltar a vencer para não perder contato com as equipes que disputam o acesso.

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Como chegam as equipes

O Cuiabá chega para o confronto após uma sequência de três partidas sem derrota. O resultado de maior destaque no período foi a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, fora de casa, que deu novo fôlego ao trabalho do técnico Eduardo Barros.

Apesar da sequência recente, o desempenho do Dourado como mandante é um ponto de atenção. Em 11 partidas disputadas na Arena Pantanal, a equipe conquistou apenas três vitórias, além de registrar uma produção ofensiva modesta, com nove gols marcados e oito sofridos.

Já o Operário-PR vive um momento de instabilidade. O clube paranaense acumula três derrotas consecutivas e busca interromper a sequência para permanecer próximo da parte superior da classificação. O Fantasma também sofreu o primeiro gol em quatro das últimas cinco partidas disputadas.

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Onde assistir ao vivo

Cuiabá x Operário-PR terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, através do streaming.

Possíveis escalações

Cuiabá — Técnico: Eduardo Barros

  • João Carlos; João Basso, Vitor Mendes e Luisão; Igor, Raul, Pepê e Lorenzo; Eliel e Jean Dias; Pedro Henrique.

Operário-PR — Técnico: Luizinho Lopes

  • Vagner; Mikael, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade; Aylon, Gabriel Boschilia, Vinícius Diniz e Moraes Júnior; Pablo.

Números das equipes na Série B

O Cuiabá tem como um de seus principais pontos a organização defensiva. A equipe registra a menor média de finalizações permitidas na competição, sofrendo cerca de 10,1 chutes por partida.

O Operário-PR apresenta quatro vitórias e quatro derrotas como visitante, com 13 gols marcados e 14 sofridos. Nos confrontos diretos recentes, ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos sete jogos.

Outro dado de equilíbrio envolve os escanteios: Cuiabá e Operário-PR têm média de 5,1 cobranças por partida nesta edição da Série B.

Ficha Técnica

  • Jogo: Cuiabá x Operário-PR
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B — 23ª rodada
  • Data: 19/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
  • Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.