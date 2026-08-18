Corinthians x Rosario Central: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
Timão busca a classificação às quartas de final diante da torcida após empate no jogo de ida; duelo pode marcar o retorno de Yuri Alberto aos gramados
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Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.
Após o empate no primeiro confronto, na Argentina, o Corinthians precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.
O duelo também pode marcar o retorno de Yuri Alberto, que está afastado por lesão desde a partida contra o Athletico-PR, em 30 de julho.
Como chegam as equipes
Corinthians
O Corinthians chega para a decisão após empatar com o Rosario Central no jogo de ida. Depois do confronto na Argentina, o Timão voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro e acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1.
A equipe comandada por Fernando Diniz agora busca aproveitar o fator casa para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.
A principal novidade pode ser o retorno de Yuri Alberto. O atacante está recuperado da lesão que o afastou dos gramados desde o fim de julho e aparece como dúvida para o confronto.
Rosario Central
O Rosario Central também chega após uma vitória no Campeonato Argentino. Depois de enfrentar o Corinthians, a equipe venceu o Barracas por 1 a 0.
O clube argentino precisa vencer em São Paulo para avançar diretamente às quartas de final, já que não conseguiu abrir vantagem no primeiro jogo diante da própria torcida.
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Racismo contra Hugo Souza
O primeiro jogo entre as equipes também foi marcado por um episódio de racismo contra Hugo Souza. Segundo o goleiro do Corinthians, torcedores do Rosario Central o chamaram de "macaco" durante a partida.
O árbitro, Andrés Matonte, acionou imediatamente o protocolo antirracismo, paralisando o confronto. Após o jogo, o Rosario Central contestou o relato do goleiro e afirmou que são necessárias provas para confirmar a acusação.
Onde assistir Corinthians x Rosario Central ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
- Desfalques: André Luiz e Zakaria Labyad (lesionados); Allan (suspenso).
- Dúvidas: Gabriel Paulista e Yuri Alberto
Rosario Central (Técnico: Jorge Almirón)
Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra e Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Di María e Campaz; Enzo Copetti.
- Desfalques: Franco Cervi.
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