Corinthians x Rosario Central: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Timão busca a classificação às quartas de final diante da torcida após empate no jogo de ida; duelo pode marcar o retorno de Yuri Alberto aos gramados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

Após o empate no primeiro confronto, na Argentina, o Corinthians precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O duelo também pode marcar o retorno de Yuri Alberto, que está afastado por lesão desde a partida contra o Athletico-PR, em 30 de julho.

Como chegam as equipes

Corinthians

O Corinthians chega para a decisão após empatar com o Rosario Central no jogo de ida. Depois do confronto na Argentina, o Timão voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro e acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1.

A equipe comandada por Fernando Diniz agora busca aproveitar o fator casa para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.

A principal novidade pode ser o retorno de Yuri Alberto. O atacante está recuperado da lesão que o afastou dos gramados desde o fim de julho e aparece como dúvida para o confronto.

Rosario Central

O Rosario Central também chega após uma vitória no Campeonato Argentino. Depois de enfrentar o Corinthians, a equipe venceu o Barracas por 1 a 0.

O clube argentino precisa vencer em São Paulo para avançar diretamente às quartas de final, já que não conseguiu abrir vantagem no primeiro jogo diante da própria torcida.

Racismo contra Hugo Souza

O primeiro jogo entre as equipes também foi marcado por um episódio de racismo contra Hugo Souza. Segundo o goleiro do Corinthians, torcedores do Rosario Central o chamaram de "macaco" durante a partida.

O árbitro, Andrés Matonte, acionou imediatamente o protocolo antirracismo, paralisando o confronto. Após o jogo, o Rosario Central contestou o relato do goleiro e afirmou que são necessárias provas para confirmar a acusação.

Onde assistir Corinthians x Rosario Central ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

Desfalques: André Luiz e Zakaria Labyad (lesionados); Allan (suspenso).

André Luiz e Zakaria Labyad (lesionados); Allan (suspenso). Dúvidas: Gabriel Paulista e Yuri Alberto

Rosario Central (Técnico: Jorge Almirón)

Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra e Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Di María e Campaz; Enzo Copetti.

Desfalques: Franco Cervi.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!