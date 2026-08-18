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Corinthians x Rosario Central: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores

Timão busca a classificação às quartas de final diante da torcida após empate no jogo de ida; duelo pode marcar o retorno de Yuri Alberto aos gramados

Por Lucas Valle Publicado em 18/08/2026 às 9:06
Corinthians e Rosario Central se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores
Corinthians e Rosario Central se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores - Arte/Blog do Torcedor

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Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

Após o empate no primeiro confronto, na Argentina, o Corinthians precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O duelo também pode marcar o retorno de Yuri Alberto, que está afastado por lesão desde a partida contra o Athletico-PR, em 30 de julho.

Como chegam as equipes

Corinthians

O Corinthians chega para a decisão após empatar com o Rosario Central no jogo de ida. Depois do confronto na Argentina, o Timão voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro e acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1.

A equipe comandada por Fernando Diniz agora busca aproveitar o fator casa para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.

A principal novidade pode ser o retorno de Yuri Alberto. O atacante está recuperado da lesão que o afastou dos gramados desde o fim de julho e aparece como dúvida para o confronto.

Rosario Central

O Rosario Central também chega após uma vitória no Campeonato Argentino. Depois de enfrentar o Corinthians, a equipe venceu o Barracas por 1 a 0.

O clube argentino precisa vencer em São Paulo para avançar diretamente às quartas de final, já que não conseguiu abrir vantagem no primeiro jogo diante da própria torcida.

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Racismo contra Hugo Souza

O primeiro jogo entre as equipes também foi marcado por um episódio de racismo contra Hugo Souza. Segundo o goleiro do Corinthians, torcedores do Rosario Central o chamaram de "macaco" durante a partida.

O árbitro, Andrés Matonte, acionou imediatamente o protocolo antirracismo, paralisando o confronto. Após o jogo, o Rosario Central contestou o relato do goleiro e afirmou que são necessárias provas para confirmar a acusação.

Onde assistir Corinthians x Rosario Central ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

  • Desfalques: André Luiz e Zakaria Labyad (lesionados); Allan (suspenso).
  • Dúvidas: Gabriel Paulista e Yuri Alberto

Rosario Central (Técnico: Jorge Almirón)

Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra e Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Di María e Campaz; Enzo Copetti.

  • Desfalques: Franco Cervi.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.