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Botafogo x Cienciano: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Sul-Americana

Botafogo precisa vencer o Cienciano por seis gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final, após perder o jogo de ida por 6 a 1

Por Thiago Seabra Publicado em 18/08/2026 às 12:11
Danilo, meio-campista do Botafogo, em partida contra o Cienciano
Danilo, meio-campista do Botafogo, em partida contra o Cienciano - Vitor Silva/Botafogo

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Botafogo e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

Após a goleada por 6 a 1 no jogo de ida, no Peru, o Botafogo precisa vencer por cinco gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar diretamente às quartas de final, o Glorioso precisa de uma vitória por seis ou mais gols.

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Como chegam as equipes

Botafogo

O Botafogo chega para a decisão pressionado pela desvantagem construída no primeiro jogo. Após perder por 6 a 1 para o Cienciano em Cusco, o Glorioso voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo Vitória.

Agora, a equipe comandada por Franclim Carvalho precisa de uma reação histórica no Nilton Santos para continuar na Copa Sul-Americana.

Cienciano

O Cienciano chega ao Rio de Janeiro com uma grande vantagem no confronto. A equipe peruana goleou o Botafogo por 6 a 1 no jogo de ida e pode perder por até quatro gols de diferença para avançar às quartas de final.

Depois da partida contra o Glorioso, o Cienciano empatou com o Deportivo Garcilaso pelo Campeonato Peruano.

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Onde assistir Botafogo x Cienciano ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Paramount+

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Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo Santos, Álvaro Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral.

  • Desfalques: Allan e Kaio Pantaleão (lesionados).

Cienciano (Técnico: Horacio Melgarejo)

Italo Espinoza; Josué Cabello, Danilo Becerra, Claudio Amondarain e Marcelo Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Souza e Alejandro Hohberg; Enzo Succar e Gianluca Bandiera.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.