Botafogo x Cienciano: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Sul-Americana
Botafogo precisa vencer o Cienciano por seis gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final, após perder o jogo de ida por 6 a 1
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Botafogo e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
Após a goleada por 6 a 1 no jogo de ida, no Peru, o Botafogo precisa vencer por cinco gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar diretamente às quartas de final, o Glorioso precisa de uma vitória por seis ou mais gols.
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Como chegam as equipes
Botafogo
O Botafogo chega para a decisão pressionado pela desvantagem construída no primeiro jogo. Após perder por 6 a 1 para o Cienciano em Cusco, o Glorioso voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo Vitória.
Agora, a equipe comandada por Franclim Carvalho precisa de uma reação histórica no Nilton Santos para continuar na Copa Sul-Americana.
Cienciano
O Cienciano chega ao Rio de Janeiro com uma grande vantagem no confronto. A equipe peruana goleou o Botafogo por 6 a 1 no jogo de ida e pode perder por até quatro gols de diferença para avançar às quartas de final.
Depois da partida contra o Glorioso, o Cienciano empatou com o Deportivo Garcilaso pelo Campeonato Peruano.
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Onde assistir Botafogo x Cienciano ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Paramount+
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Prováveis escalações
Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo Santos, Álvaro Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral.
- Desfalques: Allan e Kaio Pantaleão (lesionados).
Cienciano (Técnico: Horacio Melgarejo)
Italo Espinoza; Josué Cabello, Danilo Becerra, Claudio Amondarain e Marcelo Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Souza e Alejandro Hohberg; Enzo Succar e Gianluca Bandiera.
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