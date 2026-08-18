Botafogo-SP x Criciúma ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B
Pantera busca aproveitar o mando de campo para reagir na competição, enquanto o líder catarinense tenta retomar sua sequência; confira
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Botafogo-SP e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O confronto reúne equipes em momentos distintos na competição. O Pantera ocupa a 13ª colocação e busca se afastar da zona de perigo, enquanto o clube catarinense chega à rodada na liderança.
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Disney+, através do streaming.
Como chegam as equipes
O Botafogo-SP tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na sequência da Série B. O time paulista conquistou quatro vitórias como mandante nesta edição e apresenta uma campanha recente de três triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.
Do outro lado, o Criciúma busca reagir após ter sua sequência de 15 partidas de invencibilidade encerrada na rodada anterior. Mesmo com o resultado negativo, o Tigre segue na liderança da competição e soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos.
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O confronto coloca frente a frente a defesa menos vazada da Série B e uma equipe que tenta utilizar o mando de campo para melhorar sua situação na tabela.
Onde assistir ao vivo
Botafogo-SP x Criciúma terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, disponível na TV fechada, e pelo Disney+, plataforma de streaming.
Desfalques e novidades
O Botafogo-SP não possui ausências confirmadas entre as informações disponibilizadas. O clube também manteve Patrick Brey no elenco após rejeitar propostas e registrou um novo reforço no BID da CBF.
O Criciúma, por outro lado, tem uma lista de jogadores indisponíveis. Dalberson, Marlon, Benítez, Gustavinho, Felipe Azevedo, Robinho e William estão entre as baixas, enquanto Rodrigo cumpre suspensão e Kauã Moroso segue sob cuidados médicos.
Ficha Técnica
- Jogo: Botafogo-SP x Criciúma
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 23ª rodada
- Data: 19/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)
- Transmissão: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
- Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima