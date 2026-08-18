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Botafogo-SP x Criciúma ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B

Pantera busca aproveitar o mando de campo para reagir na competição, enquanto o líder catarinense tenta retomar sua sequência; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 18/08/2026 às 13:02
Sport 3x3 Botafogo-SP, na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Sport 3x3 Botafogo-SP, na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Botafogo-SP e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto reúne equipes em momentos distintos na competição. O Pantera ocupa a 13ª colocação e busca se afastar da zona de perigo, enquanto o clube catarinense chega à rodada na liderança.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Disney+, através do streaming.

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Como chegam as equipes

O Botafogo-SP tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na sequência da Série B. O time paulista conquistou quatro vitórias como mandante nesta edição e apresenta uma campanha recente de três triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Do outro lado, o Criciúma busca reagir após ter sua sequência de 15 partidas de invencibilidade encerrada na rodada anterior. Mesmo com o resultado negativo, o Tigre segue na liderança da competição e soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos.

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O confronto coloca frente a frente a defesa menos vazada da Série B e uma equipe que tenta utilizar o mando de campo para melhorar sua situação na tabela.

Onde assistir ao vivo

Botafogo-SP x Criciúma terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, disponível na TV fechada, e pelo Disney+, plataforma de streaming.

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Desfalques e novidades

O Botafogo-SP não possui ausências confirmadas entre as informações disponibilizadas. O clube também manteve Patrick Brey no elenco após rejeitar propostas e registrou um novo reforço no BID da CBF.

O Criciúma, por outro lado, tem uma lista de jogadores indisponíveis. Dalberson, Marlon, Benítez, Gustavinho, Felipe Azevedo, Robinho e William estão entre as baixas, enquanto Rodrigo cumpre suspensão e Kauã Moroso segue sob cuidados médicos.

Ficha Técnica

  • Jogo: Botafogo-SP x Criciúma
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 23ª rodada
  • Data: 19/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)
  • Transmissão: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
  • Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.