São Paulo x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

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São Paulo busca vitória no MorumBIS para avançar às quartas de final da Sul-Americana após empate com o Bolívar em La Paz

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São Paulo e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em La Paz, a disputa por uma vaga nas quartas de final está aberta. O Tricolor precisa de uma vitória simples diante da própria torcida para avançar, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Como chegam as equipes

São Paulo

O São Paulo chega ao jogo decisivo buscando a classificação diante da própria torcida. O Tricolor empatou por 1 a 1 com o Bolívar na partida de ida, em La Paz, com Arboleda marcando o gol da equipe brasileira.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos em 21 partidas, somando sete vitórias, cinco empates e nove derrotas. A equipe vive um momento de instabilidade na competição nacional, mas mantém uma campanha invicta na Sul-Americana em 2026.

Na fase de grupos, o Tricolor terminou na liderança de sua chave sem perder nenhuma partida, com três vitórias e três empates, além de ter sofrido apenas um gol em seis jogos.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Rafael Tolói, que trata uma lesão na coxa direita, e Lucca, que sofreu uma fratura na mandíbula. Lucas Moura também segue fora após cirurgia no tendão de Aquiles.

Artur é dúvida para a partida e Gustavo Santana não está inscrito na Copa Sul-Americana.

Bolívar

O Bolívar chega ao Brasil precisando de uma vitória para garantir a classificação diretamente às quartas de final. No jogo de ida, a equipe boliviana empatou por 1 a 1 com o São Paulo, em La Paz.

A equipe de Alejandro Restrepo ocupa a segunda colocação do Campeonato Boliviano, com 27 pontos em 14 jogos. O Bolívar vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Aurora pela competição nacional.

Na Copa Sul-Americana, o clube avançou às oitavas de final após eliminar o Grêmio nos playoffs, com vitória por 1 a 0 em Porto Alegre e classificação por 4 a 2 no placar agregado.

Onde assistir São Paulo x Bolívar ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: SBT

SBT TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago (ou Wendell); Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla (ou Danielzinho); Luciano, Calleri e Victor Sá (ou Ferreirinha).

Bolívar (Técnico: Alejandro Restrepo)

Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Robson Matheus, Saavedra e Melgar; Justiniano, Asprilla e Cauteruccio.

Arbitragem

Árbitro: Kevin Ortega (PER)



Kevin Ortega (PER) VAR: Diego Haro (PER)

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