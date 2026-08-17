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Jogos de hoje (17/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Internacional x Remo pelo Brasileirão e Benfica em campo são os destaques da programação de futebol desta segunda-feira (17)

Por Lucas Valle Publicado em 17/08/2026 às 7:48
Alan Patrick, meio-campista do Internacional
Alan Patrick, meio-campista do Internacional - Divulgação/Internacional

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A segunda-feira (17) terá uma programação de futebol com destaque para o Campeonato Brasileiro, além de partidas por LaLiga, Liga Portugal, Coppa Italia, Championship e Série C.

Entre os principais jogos do dia estão Internacional x Remo, pelo Brasileirão, Casa Pia x Benfica, pelo Campeonato Português, além de partidas da Coppa Italia e da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Jogos desta segunda-feira (17/08)

Campeonato Brasileiro - Série A

  • 20h - Internacional x Remo - Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro - Série C

  • 20h - Ferroviária x Paysandu - SportyNet
  • 20h - Guarani x Ypiranga - SportyNet e Canal do Benja

LaLiga

  • 16h - Deportivo La Coruña x Elche - CazéTV

Liga Portugal

  • 16h15 - Casa Pia x Benfica - ESPN e Disney+

Coppa Italia

  • 13h - Pisa x Empoli - SportyNet
  • 13h30 - Sassuolo x Cesena - SportyNet
  • 15h45 - Cremonese x Sampdoria - SportyNet
  • 16h15 - Palermo x Lecce - SportyNet

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Championship

  • 16h - Cardiff City x Wrexham - ESPN 4 e Disney+

Laliga 2

  • 14h - Sporting Gijón x CE Sabadell - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h30 - Almería x Eldense - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (17) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

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  • Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.
  • SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.
  • CazéTV – Canal esportivo disponível no YouTube.
  • ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
  • Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
  • SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas, incluindo partidas da Coppa Italia.
  • ESPN 4 – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
  • Canal do Benja – Canal no YouTube com transmissões selecionadas.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.