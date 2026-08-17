Jogos de hoje (17/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Internacional x Remo pelo Brasileirão e Benfica em campo são os destaques da programação de futebol desta segunda-feira (17)
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A segunda-feira (17) terá uma programação de futebol com destaque para o Campeonato Brasileiro, além de partidas por LaLiga, Liga Portugal, Coppa Italia, Championship e Série C.
Entre os principais jogos do dia estão Internacional x Remo, pelo Brasileirão, Casa Pia x Benfica, pelo Campeonato Português, além de partidas da Coppa Italia e da Série C do Campeonato Brasileiro.
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Jogos desta segunda-feira (17/08)
Campeonato Brasileiro - Série A
- 20h - Internacional x Remo - Premiere e SporTV
Campeonato Brasileiro - Série C
- 20h - Ferroviária x Paysandu - SportyNet
- 20h - Guarani x Ypiranga - SportyNet e Canal do Benja
LaLiga
- 16h - Deportivo La Coruña x Elche - CazéTV
Liga Portugal
- 16h15 - Casa Pia x Benfica - ESPN e Disney+
Coppa Italia
- 13h - Pisa x Empoli - SportyNet
- 13h30 - Sassuolo x Cesena - SportyNet
- 15h45 - Cremonese x Sampdoria - SportyNet
- 16h15 - Palermo x Lecce - SportyNet
Championship
- 16h - Cardiff City x Wrexham - ESPN 4 e Disney+
Laliga 2
- 14h - Sporting Gijón x CE Sabadell - Sem transmissão para o Brasil
- 16h30 - Almería x Eldense - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta segunda-feira (17) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
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- Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.
- CazéTV – Canal esportivo disponível no YouTube.
- ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
- Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
- SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas, incluindo partidas da Coppa Italia.
- ESPN 4 – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
- Canal do Benja – Canal no YouTube com transmissões selecionadas.