Jogos de hoje (17/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Internacional x Remo pelo Brasileirão e Benfica em campo são os destaques da programação de futebol desta segunda-feira (17)

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A segunda-feira (17) terá uma programação de futebol com destaque para o Campeonato Brasileiro, além de partidas por LaLiga, Liga Portugal, Coppa Italia, Championship e Série C.

Entre os principais jogos do dia estão Internacional x Remo, pelo Brasileirão, Casa Pia x Benfica, pelo Campeonato Português, além de partidas da Coppa Italia e da Série C do Campeonato Brasileiro.

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Jogos desta segunda-feira (17/08)

Campeonato Brasileiro - Série A

20h - Internacional x Remo - Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro - Série C

20h - Ferroviária x Paysandu - SportyNet



20h - Guarani x Ypiranga - SportyNet e Canal do Benja

LaLiga

16h - Deportivo La Coruña x Elche - CazéTV

Liga Portugal

16h15 - Casa Pia x Benfica - ESPN e Disney+

Coppa Italia

13h - Pisa x Empoli - SportyNet

13h30 - Sassuolo x Cesena - SportyNet

15h45 - Cremonese x Sampdoria - SportyNet

16h15 - Palermo x Lecce - SportyNet

Championship



16h - Cardiff City x Wrexham - ESPN 4 e Disney+

Laliga 2

14h - Sporting Gijón x CE Sabadell - Sem transmissão para o Brasil

16h30 - Almería x Eldense - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (17) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.



Serviço de pay-per-view do Grupo Globo. SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.



Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura. CazéTV – Canal esportivo disponível no YouTube.



Canal esportivo disponível no YouTube. ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.



Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+. Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.



Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura. SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas, incluindo partidas da Coppa Italia.



Canal esportivo com transmissões selecionadas, incluindo partidas da Coppa Italia. ESPN 4 – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.



Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura. Canal do Benja – Canal no YouTube com transmissões selecionadas.