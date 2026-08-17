Internacional x Remo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

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Colorado e Leão Azul chegam pressionados para um confronto direto que pode provocar mudanças importantes na parte inferior da tabela

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Internacional e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O Colorado ocupa a 17ª posição, com 23 pontos, enquanto o Leão Azul aparece em 18º, com 22.

O resultado pode provocar mudanças importantes na parte inferior da classificação. O Internacional precisa vencer para deixar o Z-4 nesta rodada, enquanto o Remo pode ganhar até três posições em caso de triunfo.

Como chegam as equipes

O Internacional atravessa um período de pressão no Brasileirão. A equipe não vence há seis partidas na competição e entrou na zona de rebaixamento após os resultados do fim de semana.

Na rodada anterior, o Colorado empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, fora de casa. O desempenho defensivo apresentou evolução, e o técnico Paulo Pezzolano espera transformar essa consistência em maior produção ofensiva diante do Remo.

O desempenho como mandante, porém, é um dos pontos de atenção. O Internacional possui a segunda pior campanha da Série A em casa.

O Remo chega ao Beira-Rio depois de empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG. A equipe ainda busca sua primeira vitória como visitante desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo.

Apesar disso, o Leão Azul apresenta o 14º melhor aproveitamento fora de casa na competição e tenta utilizar esse desempenho para explorar as dificuldades do adversário em Porto Alegre.

Onde assistir Internacional x Remo ao vivo

O confronto entre Internacional e Remo terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

TV fechada: Sportv

Sportv Pay-per-view: Premiere

Possíveis escalações

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Bernabei e Carbonero (ou Alerrandro).

O goleiro Rochet, em recuperação de cirurgia na coluna, é desfalque. Mercado retorna após ser poupado na rodada anterior, enquanto Villagra está novamente à disposição após se recuperar de dores musculares.

Remo (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Matheus Alexandre (ou Marcelinho), Marllon, Tchamba (ou Matheus Felipe) e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari.

O Remo não terá Mayk e João Lucas, ambos lesionados. O lateral-esquerdo Marlon deve fazer sua estreia. Tchamba retorna após lesão, enquanto Zé Ivaldo está novamente disponível depois de cumprir suspensão. O atacante Galeano também está regularizado e relacionado.

Histórico do confronto

Internacional e Remo já se enfrentaram nove vezes na história. O retrospecto é favorável ao clube gaúcho, com cinco vitórias, contra duas do time paraense, além de dois empates.

Em Porto Alegre, o Colorado possui 100% de aproveitamento diante do adversário. Foram três partidas disputadas na capital gaúcha, todas com vitória do Internacional.

No encontro mais recente entre os clubes, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, houve empate em 1 a 1 no Mangueirão.

Arbitragem

A partida terá um marco histórico na Série A: pela primeira vez na competição, a equipe de arbitragem será formada exclusivamente por mulheres.

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Edina Alves Batista (SP) Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Neuza Inês Back (SP) Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Ficha técnica