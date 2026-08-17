Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
Fluminense busca vitória na Argentina para avançar às quartas de final da Libertadores; empate leva decisão para os pênaltis
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Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.
As equipes voltam a se enfrentar após o empate sem gols no Maracanã, na partida de ida. Agora, quem vencer garante uma vaga nas quartas de final da competição continental. Em caso de novo empate após os 90 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis.
Como chegam as equipes
Fluminense
O Tricolor das Laranjeiras chega ao jogo decisivo precisando vencer para avançar diretamente às quartas de final. O Tricolor será comandado interinamente pelo auxiliar Marcão, após a saída de Luis Zubeldía.
A equipe carioca empatou em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia no primeiro confronto, disputado no Maracanã. Agora, terá que buscar o resultado fora de casa para evitar a decisão por pênaltis.
Para o duelo, o Fluminense terá alguns desfalques importantes. Savarino, John Kennedy e Riquelme Felipe estão fora por lesão, enquanto Igor Rabello é dúvida. Além disso, entre os pendurados do lado do Flu são: Acosta, Guga e Nonato.
Independiente Rivadavia
O Independiente Rivadavia chega ao segundo confronto com a vantagem de atuar diante de sua torcida. Depois do empate sem gols no Maracanã, a equipe argentina precisa de uma vitória para garantir a classificação sem a necessidade das cobranças de pênaltis.
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O técnico Alfredo Berti deve manter uma formação com Bolcato; Bonifacio, Villalba, Studer e Elordi; Bottari, Bucca, Florentín e Fernández; Salas e Arce. Os jogadores Luciano Gómez, Matías Fernández e Ezequiel Bonifacio estão pendurados.
Já o Independiente Rivadavia chega ao mata-mata embalado pela campanha na fase anterior. O time argentino liderou seu grupo e faz sua primeira participação na história da Libertadores, avançando além das expectativas iniciais.
Os dois clubes, porém, já conhecem os caminhos do adversário nesta edição. No Maracanã, o Rivadavia venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada. Na Argentina, houve empate por 1 a 1, com John Kennedy marcando a igualdade nos acréscimos.
Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo
A partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Jemmes) e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Acosta (Ganso) e Soteldo; Hulk.
Independiente Rivadavia (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Bonifacio, Villalba, Studer e Elordi; Bottari, Bucca, Florentín e Fernández; Salas e Arce.