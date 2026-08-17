Guarani x Ypiranga: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série C
Guarani busca reagir na Série C diante do Ypiranga-RS, que chega embalado por goleada e tenta se firmar no G-8 da competição
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Guarani e Ypiranga-RS se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes, mas com o mesmo objetivo: conquistar pontos importantes na reta final da primeira fase. Enquanto o Guarani busca voltar a vencer para se aproximar da liderança e encaminhar a classificação ao quadrangular final, o Ypiranga tenta aproveitar a boa vitória na última rodada para permanecer dentro do G-8.
Como chegam as equipes
Guarani
O Guarani ocupa a quinta colocação da Série C, com 26 pontos, e entra em campo pressionado pela necessidade de voltar a vencer. O Bugre ganhou apenas uma das últimas seis partidas disputadas pela competição.
Apesar da sequência recente, a equipe ainda está em uma posição favorável na briga pela classificação. Uma vitória diante do Ypiranga-RS pode fazer o time comandado por Elio Sizenando chegar aos 29 pontos e até terminar a rodada na vice-liderança, dependendo dos outros resultados.
Ypiranga
O Ypiranga-RS chega ao confronto embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Floresta, na última rodada, no Colosso da Lagoa. O resultado foi importante para a equipe gaúcha, que chegou aos 24 pontos e entrou no G-8 da Série C.
A três rodadas do fim da primeira fase, o time de Erechim busca manter a boa sequência para garantir uma vaga no quadrangular final. Um novo resultado positivo fora de casa pode deixar a equipe em situação ainda mais confortável na disputa.
Onde assistir Guarani x Ypiranga-RS ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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Prováveis escalações
Guarani (Técnico: Elio Sizenando)
Caíque França; Ynaiã, Maurício Antônio, Jonathan e Renan Castro; Luís Otávio, Kauã Jesus, Isaque e João Paulo; Herbert e Lucca.
- Desfalques: Emerson Barbosa (suspenso) e Guilherme Cachoeira (lesionado).
- Pendurados: Caíque França, Lucca e João Paulo.
Ypiranga-RS (Técnico: Gabardo Júnior)
Maticoli; Cleiton, Léo Gobo, Willian e Nicolas; Robson, Ramon e Lucas Ramos; Marcelinho, Pedro Lucas e Alex Gonçalves.
- Desfalque: Dionísio (suspenso).
- Pendurados: Willian, Walce, Cleiton, Nicolas, Lucas Ramos, Marcelinho e Pedro Lucas.
Arbitragem
- Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)
- Assistente 1: Javerton Wesley de Souza Lima (RO)
- Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
- Quarto árbitro: Fagson Júnior dos Santos Silva (SP)
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