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Fortaleza x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 23ª rodada da Série B

Fortaleza tenta reencontrar o caminho das vitórias diante do São Bernardo após dois empates seguidos e eliminação na Copa do Brasil

Por Lucas Valle Publicado em 17/08/2026 às 12:34
Fortaleza e São Bernardo se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro
Fortaleza e São Bernardo se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Fortaleza e São Bernardo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto buscando recuperação após resultados negativos. Enquanto o Fortaleza tenta voltar a vencer depois de dois empates consecutivos e da eliminação na Copa do Brasil, o São Bernardo busca reagir após perder para o Botafogo-SP na última rodada.

Como chegam as equipes

Fortaleza

O Fortaleza ocupa a terceira colocação da Série B e busca aproveitar o fator casa para voltar a vencer na competição.

O Leão do Pici vem de dois empates consecutivos, contra Cuiabá e Juventude. Entre os resultados recentes, a equipe também foi eliminada pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O desempenho como visitante segue sendo um dos pontos de atenção da equipe. Antes dos últimos resultados, o Fortaleza acumulava cinco partidas sem vencer fora de casa, com três derrotas e dois empates.

Para o confronto com o São Bernardo, Miritello e Luiz Fernando retornam após cumprirem suspensão. Pierre também passa a integrar a lista de jogadores pendurados.

São Bernardo

O São Bernardo chega ao duelo após ser derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0 na última rodada da Série B.

A equipe havia encerrado anteriormente um jejum de oito partidas sem vencer ao derrotar o Ceará por 3 a 1, mas não conseguiu manter a reação e voltou a perder na competição.

O resultado diante do Botafogo-SP interrompeu a tentativa do São Bernardo de se aproximar novamente do G-6. Agora, o time paulista busca surpreender o Fortaleza fora de casa para recuperar os pontos perdidos.

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Onde assistir Fortaleza x São Bernardo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

São Bernardo (Técnico: Vinícius Bergantin)

Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Helder Maciel e Pará; Romisson, Foguinho e Dudu Miraíma; Pedro Vitor, Echaporã (Pedrinho) e Felipe Garcia.

  • Desfalques: Rodrigo Andrade e Matheus Salustiano (lesionados).
  • Pendurados: Hyoran, Jemerson, Echaporã, Dudu Miraíma, Augusto, Felipe Garcia e Helder Maciel.

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mucuri, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Rodrigo, Lucas Sasha e Pierre; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello.

  • Dúvidas: Lucca Prior (contusão no joelho), Gabriel Fuentes (problema físico) e Ronald (lesão na posterior da coxa).
  • Pendurados: Lucas Sasha, Rodriguinho e Pierre.

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
  • Assistente 1: Acacio Menezes Leao (PA)
  • Assistente 2: Thania Lopes da Silva (PA)
  • Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.