Flamengo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Rubro-Negro chega embalado após goleada, enquanto mineiros apostam no equilíbrio para buscar a vaga no Rio de Janeiro; saiba mais detalhes
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Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.
O primeiro encontro terminou empatado em 1 a 1, no Mineirão. Keny Arroyo abriu o placar para a Raposa, enquanto Lucas Paquetá deixou tudo igual para o time carioca.
Com o resultado, quem vencer no Maracanã garante a classificação para as quartas de final. Não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa.
A partida ainda inicia uma sequência de dois confrontos entre os clubes. Flamengo e Cruzeiro voltarão a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro no dia 22 de agosto.
Como chegam as equipes
O Flamengo chega à decisão continental embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, pelo Brasileirão. O resultado também permitiu ao Rubro-Negro diminuir a distância para o líder Palmeiras na competição nacional.
O meia colombiano Carrascal atravessa um bom momento. Na última partida, ele participou diretamente de quatro gols e recebeu elogios do técnico Leonardo Jardim.
O treinador também tem adotado um sistema de rotação do elenco para controlar o desgaste físico e manter a equipe competitiva nas diferentes competições da temporada.
Do outro lado, o Cruzeiro ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 33 pontos, e chega à decisão confiante na possibilidade de avançar mesmo atuando fora de casa.
A equipe mineira recentemente confirmou a contratação do atacante Wesley, emprestado pelo Al-Nassr. O clube saudita participa do pagamento de parte dos vencimentos do jogador.
Outro destaque da Raposa é Matheus Pereira, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de julho.
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Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo
O confronto decisivo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, além do Paramount+ e do GeTV, via streaming.
- TV aberta: Globo
- Streaming: Paramount+ e GeTV
Histórico recente da decisão
O jogo de ida, realizado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1. Keny Arroyo colocou o Cruzeiro em vantagem com uma finalização no ângulo, enquanto Lucas Paquetá empatou para o Flamengo após aproveitar o rebote de uma cabeçada no travessão.
A primeira partida também registrou mais de 60 mil torcedores no estádio mineiro. Na fase de grupos, o Cruzeiro havia apresentado média de público superior à do Flamengo em seus jogos.
Expectativa de público no Maracanã
Os ingressos para a decisão foram esgotados pela torcida do Flamengo. A expectativa é de que o Maracanã receba mais de 70 mil torcedores, com possibilidade de recorde de público do estádio na temporada.
O técnico Leonardo Jardim adotou discurso de cautela antes da decisão e ressaltou que a evolução da equipe não significa que o time seja considerado imbatível.
Do lado do Cruzeiro, a diretoria demonstrou confiança na capacidade da equipe de buscar a classificação mesmo atuando no Rio de Janeiro.
Ficha técnica
- Competição: Copa Libertadores 2026 – oitavas de final, jogo de volta
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 19/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Jogo de ida: Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
- Transmissão: Globo, Paramount+ e GeTV