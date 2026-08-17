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Flamengo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Rubro-Negro chega embalado após goleada, enquanto mineiros apostam no equilíbrio para buscar a vaga no Rio de Janeiro; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 17/08/2026 às 10:48
Imagem do jogo entre Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão
Imagem do jogo entre Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão - Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

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Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

O primeiro encontro terminou empatado em 1 a 1, no Mineirão. Keny Arroyo abriu o placar para a Raposa, enquanto Lucas Paquetá deixou tudo igual para o time carioca.

Com o resultado, quem vencer no Maracanã garante a classificação para as quartas de final. Não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa.

A partida ainda inicia uma sequência de dois confrontos entre os clubes. Flamengo e Cruzeiro voltarão a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro no dia 22 de agosto.

Como chegam as equipes

O Flamengo chega à decisão continental embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, pelo Brasileirão. O resultado também permitiu ao Rubro-Negro diminuir a distância para o líder Palmeiras na competição nacional.

O meia colombiano Carrascal atravessa um bom momento. Na última partida, ele participou diretamente de quatro gols e recebeu elogios do técnico Leonardo Jardim.

O treinador também tem adotado um sistema de rotação do elenco para controlar o desgaste físico e manter a equipe competitiva nas diferentes competições da temporada.

Do outro lado, o Cruzeiro ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 33 pontos, e chega à decisão confiante na possibilidade de avançar mesmo atuando fora de casa.

A equipe mineira recentemente confirmou a contratação do atacante Wesley, emprestado pelo Al-Nassr. O clube saudita participa do pagamento de parte dos vencimentos do jogador.

Outro destaque da Raposa é Matheus Pereira, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de julho.

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Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo

O confronto decisivo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, além do Paramount+ e do GeTV, via streaming.

  • TV aberta: Globo
  • Streaming: Paramount+ e GeTV

Histórico recente da decisão

O jogo de ida, realizado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1. Keny Arroyo colocou o Cruzeiro em vantagem com uma finalização no ângulo, enquanto Lucas Paquetá empatou para o Flamengo após aproveitar o rebote de uma cabeçada no travessão.

A primeira partida também registrou mais de 60 mil torcedores no estádio mineiro. Na fase de grupos, o Cruzeiro havia apresentado média de público superior à do Flamengo em seus jogos.

Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
Imagem do jogo entre Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão - Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

Expectativa de público no Maracanã

Os ingressos para a decisão foram esgotados pela torcida do Flamengo. A expectativa é de que o Maracanã receba mais de 70 mil torcedores, com possibilidade de recorde de público do estádio na temporada.

O técnico Leonardo Jardim adotou discurso de cautela antes da decisão e ressaltou que a evolução da equipe não significa que o time seja considerado imbatível.

Do lado do Cruzeiro, a diretoria demonstrou confiança na capacidade da equipe de buscar a classificação mesmo atuando no Rio de Janeiro.

Ficha técnica

  • Competição: Copa Libertadores 2026 – oitavas de final, jogo de volta
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 19/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Jogo de ida: Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
  • Transmissão: Globo, Paramount+ e GeTV

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.