Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série C
Ferroviária busca voltar ao G-8 diante do Paysandu, que tenta vencer fora de casa e se aproximar da classificação para a segunda fase da Série C
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Ferroviária e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.
Ambas as equipes vão para a partida com o objetivo de conquistar pontos importantes na reta final da primeira fase. Enquanto a Ferroviária busca voltar ao G-8 após deixar a zona de classificação, o Paysandu tenta reencontrar o caminho das vitórias fora de casa para dar um passo importante rumo ao quadrangular final.
Como chegam as equipes
Ferroviária
A Ferroviária ocupa a décima colocação, com 24 pontos, e precisa reagir nas últimas rodadas para voltar à zona de classificação para a segunda fase da Série C.
A Locomotiva vem de um empate por 2 a 2 com o Figueirense, fora de casa. Agora, diante do Paysandu, a Ferroviária busca aproveitar o fator casa para voltar a vencer e se aproximar do G-8. A partida também é importante para recuperar a confiança do elenco na reta decisiva da primeira fase.
Paysandu
O Paysandu chega ao confronto com 26 pontos e pode dar um passo importante rumo à classificação caso consiga vencer a Ferroviária fora de casa.
O Papão não vence como visitante há duas partidas, mas uma vitória em Araraquara pode levar a equipe aos 29 pontos, marca que foi suficiente para classificar times à segunda fase da Série C nas quatro temporadas anteriores.
O duelo contra a Ferroviária será o primeiro de dois compromissos consecutivos do Paysandu fora de casa no estado de São Paulo. Na rodada seguinte, a equipe paraense enfrenta o Ituano.
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Onde assistir Ferroviária x Paysandu ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: SportyNet
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Prováveis escalações
Ferroviária (Técnico: Rogério Corrêa)
Dênis Júnior; Felipe Rodrigues, Zé Vitor, Gustavo Medina e Eduardo; Rafael Carrilho, Fernandinho e Albano; Vitor Barreto, Thiago e Fau.
- Desfalques: Alencar e Ricardinho (suspensos); Denilson Silva (transição); Denílson (lesão no menisco) e Erik Nascimento (LCA).
- Pendurados: Eduardo, Vini Meireles, Allison, Raoni, Felipe Rodrigues, Rhuan, Alencar, Fau, Albano e Lucas Rodrigues.
Paysandu (Técnico: Júnior Rocha)
Gabriel Mesquita; Edilson, Pedro Carrerette, Bruno Bispo e Taboca (Bonifazi); Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thalyson, Lucas Cardoso e Ítalo.
- Desfalque: Juninho, Ryan Vieira e Matheus Vargas (lesionados); Kleiton Pego (mal-estar).
- Pendurados: Bruno Bispo, Henrico, Marcinho, Pablo e Pedro Henrique.
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
- Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
- Assistente 2: Marcelo Grando (MS)
- Quarto árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)
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