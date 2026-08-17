Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela Libertadores
Verdão busca superar sequência sem vitórias e confirmar retrospecto favorável diante dos paraguaios em uma decisão pela competição continental
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Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.
O primeiro duelo terminou empatado em 1 a 1, no Brasil, deixando a disputa completamente aberta para a partida decisiva. Flaco López marcou o gol do Palmeiras no encontro de ida.
Como não há vantagem pelo gol marcado fora de casa, qualquer vitória garante a classificação às quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.
Como chegam as equipes
O Palmeiras chega ao Paraguai pressionado por uma sequência de quatro partidas sem vencer. No compromisso mais recente, o Verdão perdeu por 3 a 2 para o Fluminense, no Maracanã, sofrendo gols nos minutos finais.
O momento aumenta a importância da decisão continental para a equipe comandada por Abel Ferreira, que busca a classificação para interromper a série negativa e avançar no torneio.
Para o duelo, Abel não poderá contar com Andreas Pereira, suspenso após ser expulso na partida de ida. O meia é apontado como uma das principais referências na criação de jogadas da equipe.
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Outra ausência será o atacante paraguaio Ramón Sosa, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a derrota para o Fluminense.
Para substituir Andreas, Emiliano Martínez aparece como opção para aumentar a marcação, enquanto Lucas Evangelista pode ser escolhido para preservar a qualidade no passe. Felipe Anderson e Mauricio também são alternativas.
Na defesa, Abel Ferreira pode voltar a contar com todos os cinco zagueiros do elenco. Barboza deve retornar após trauma no pé, enquanto Bruno Fuchs está recuperado de cirurgia e também é opção.
Onde assistir Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo
O confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras terá transmissão exclusiva do Paramount+, serviço de streaming.
Histórico do confronto
Cerro Porteño e Palmeiras protagonizam um dos confrontos internacionais mais recorrentes da história da Libertadores. Ao todo, os clubes já se enfrentaram 19 vezes, número que coloca o duelo como o mais repetido entre equipes de países diferentes na competição.
O retrospecto é favorável ao clube brasileiro, que soma 10 vitórias, contra três dos paraguaios, além de seis empates.
O Palmeiras também mantém uma invencibilidade diante do Cerro Porteño atuando no Paraguai. Em nove partidas no país, foram cinco vitórias e quatro empates.
Considerando apenas a chamada Era Abel Ferreira, os times se enfrentaram nove vezes. O Palmeiras venceu seis, empatou duas e perdeu uma, com 18 gols marcados e quatro sofridos.
Preparação para a decisão
O elenco palmeirense iniciou a preparação para o jogo decisivo no último domingo. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os demais atletas participaram de atividades técnicas em campo reduzido, incluindo jogadores das categorias de base.
Após a derrota para o Fluminense, Abel Ferreira apontou erros individuais e coletivos como responsáveis pelos gols sofridos e destacou que a falta de opções no setor defensivo vinha prejudicando o rendimento da equipe.
O meia Mauricio também reconheceu o momento negativo e destacou a necessidade de concentração máxima no Paraguai para buscar a classificação.
Ficha técnica
- Competição: Copa Libertadores 2026 – oitavas de final, jogo de volta
- Local: Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção, Paraguai
- Data: 19/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
- Jogo de ida: Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño
- Transmissão: Paramount+