Casa Pia x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Liga Portugal

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Equipes buscam a primeira vitória na competição nacional após resultados abaixo das expectativas na rodada inaugural da temporada

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Casa Pia e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 16h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, pela segunda rodada da Liga Portugal 2026/27. O jogo será às 20h15 (horário de Lisboa).

As duas equipes buscam a primeira vitória no campeonato. O Casa Pia perdeu para o Marítimo na estreia, enquanto o Benfica empatou em 2 a 2 com o Académico de Viseu.

O confronto também marca mais um compromisso do Benfica em um calendário que inclui a disputa das eliminatórias da Europa League.

Como chegam as equipes

O Casa Pia ocupa atualmente a 16ª posição da Liga Portugal e ainda não somou pontos. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Marítimo por 1 a 0.

O técnico Filipe Coelho tenta estabilizar a equipe, que registra três vitórias e cinco derrotas nos últimos dez jogos.

Um dos problemas dos mandantes está no setor ofensivo. O Casa Pia apresenta média de 0,90 gol por partida nos últimos dez compromissos e não marcou em 40% desses jogos.

O Benfica aparece na nona colocação, com um ponto. Na estreia, os Encarnados ficaram no 2 a 2 com o Académico de Viseu.

A equipe comandada por Marco Silva também disputa a Europa League. Após golear o Hearts por 6 a 1, empatou por 1 a 1 no compromisso seguinte e garantiu a classificação para os playoffs.

Os números recentes mostram um Benfica mais produtivo no ataque, com média de 2,80 gols marcados e mais de 23 finalizações por partida nos últimos dez jogos. Por outro lado, a defesa sofreu gols em 80% desses compromissos.

As Águias também apresentam média superior de posse de bola, com 55,3%, contra 43,1% do Casa Pia. O Benfica ainda registra cerca de nove escanteios e 18,3 finalizações dentro da área adversária por partida.

Imagem de Vangelis Pavlidis, do Benfica - Reprodução/ SL Benfica

Onde assistir Casa Pia x Benfica ao vivo

O confronto entre Casa Pia e Benfica terá transmissão no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Em Portugal, a partida será exibida pela Sport TV 1.

Possíveis escalações

Casa Pia (Técnico: Filipe Coelho)

André Gomes; André Geraldes, João Goulart, David Sousa e Abdu Conté; Sebastián Pérez, Lawrence Ofori e Gabi Pereira; Korede Osundina, Henrique Araújo e Rochinha.

Benfica (Técnico: Marco Silva)

Samuel Soares; Amar Dedic (ou Alexander Bah), Manu Silva (ou Tomás Araújo), Clément Lenglet e José Neto (ou Samuel Dahl); Richard Ríos (ou Leandro Barreiro), Enzo Barrenechea e Georgiy Sudakov; Dodi Lukebakio (ou Rafa Silva), Andreas Schjelderup (ou Gianluca Prestianni) e Jhon Durán (ou Vangelis Pavlidis).

Histórico do confronto

Casa Pia e Benfica já se enfrentaram 45 vezes na história. O retrospecto é favorável aos Encarnados, que somam 29 vitórias, contra seis triunfos dos mandantes. Houve ainda dez empates.

Os encontros mais recentes pela Liga Portugal, porém, apresentaram maior equilíbrio. Os dois últimos confrontos terminaram empatados: 1 a 1 e 2 a 2.

Ficha de arbitragem

Árbitro: João Pinheiro

João Pinheiro Assistente 1: Luciano Maia

Luciano Maia Assistente 2: Hugo Marques

Hugo Marques Quarto árbitro: Gonçalo Neves

Gonçalo Neves VAR: Rui Costa

Rui Costa AVAR: Tiago Leandro

Ficha técnica da partida