Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana
Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Galo recebe o Bragantino na Arena MRV buscando confirmar a vaga nas quartas de final da Sul-Americana
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Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
Após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, em Bragança Paulista, o Galo joga em casa com a vantagem do empate para avançar às quartas de final. O Bragantino precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.
Como chegam as equipes
Atlético-MG
O Atlético-MG chega embalado para o duelo decisivo. O Galo está há três partidas sem perder e ganhou confiança após derrotar justamente o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. Antes da vitória no interior paulista, a equipe mineira havia empatado em 2 a 2 com o Remo e vencido o Juventude por 1 a 0.
No Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG ocupa a 11ª colocação, com 29 pontos, e tenta aproveitar o fator casa para confirmar a classificação na competição continental.
A equipe comandada por Eduardo Domínguez terá a missão de administrar a vantagem construída no primeiro jogo e buscar mais uma vitória diante da torcida na Arena MRV
RB Bragantino
O Bragantino chega pressionado após perder o jogo de ida por 1 a 0, em casa. Agora, o Massa Bruta precisa buscar o resultado em Belo Horizonte para continuar vivo na Sul-Americana.
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A equipe terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Caso consiga um triunfo por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.
Onde assistir Atlético-MG x RB Bragantino ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Cissé e Bernard; Cuello e Minda.
RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.
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