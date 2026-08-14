Vasco x Santos ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
Clubes estão na zona de rebaixamento com a mesma pontuação e fazem confronto direto neste domingo em São Januário pelo campeonato
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Vasco e Santos se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto é direto na luta contra o rebaixamento. Os dois clubes somam 22 pontos e estão no Z4: o Santos aparece na 17ª posição, enquanto o Vasco ocupa o 18º lugar.
Com a proximidade na classificação, a partida pode permitir que um dos times ganhe fôlego na tentativa de deixar a zona de degola e, simultaneamente, aumente a pressão sobre o adversário.
Momento das equipes no Brasileirão
O Vasco atravessa um período de jejum no Campeonato Brasileiro e não vence na competição desde maio.
Na última partida, porém, o time carioca atuou pela Copa Sul-Americana. Em São Januário, empatou em 0 a 0 com o Olimpia pelo jogo de ida das oitavas de final.
Apesar do empate, o Cruz-maltino teve mais de 20 finalizações no confronto e voltou a evidenciar a necessidade de melhorar a eficiência ofensiva.
Na temporada, o Vasco soma 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas em 43 partidas, com 56 gols marcados e 47 sofridos.
Para o duelo deste domingo, a equipe ganhou duas opções no elenco. O volante argentino Santiago Sosa foi regularizado no BID da CBF e está liberado para atuar. O jogador pode exercer funções tanto no meio-campo quanto na defesa.
O atacante argentino Facundo Colidio também teve a documentação regularizada e pode fazer sua estreia.
Por outro lado, o Vasco perdeu o atacante Brenner, que sofreu uma lesão ligamentar no pé esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos 45 dias. Cuesta, Jair e Gómez também são desfalques.
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O Santos chega ao Rio de Janeiro após três partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. Na Sul-Americana, entretanto, conseguiu um resultado positivo durante a semana.
O Peixe venceu o Macará por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro. Na partida, Gabigol alcançou a marca de 100 gols pelo clube.
O técnico Cuca destacou a atuação de Neymar, principalmente pela competitividade e movimentação. O treinador também avaliou que Neymar e Gabigol podem atuar juntos de maneira eficiente.
O Santos, porém, ganhou novas dúvidas médicas após o duelo continental. Gabriel Menino, com problema no joelho esquerdo, e Gabriel Bontempo, com dor na coxa esquerda, deixaram a partida com problemas físicos.
O departamento médico santista também conta com Vinicius Lira, Gustavinho, Moisés, Lucas Veríssimo e Igor Vinícius.
Onde assistir Vasco x Santos ao vivo
O confronto entre Vasco e Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em canal aberto, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
- TV aberta: Globo
- Pay-per-view: Premiere
Os ingressos para Vasco x Santos estão esgotados. A torcida vascaína terá São Januário lotado para o confronto direto pela permanência na Série A.
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 23ª rodada
- Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 16/08/2026 (domingo)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Transmissão: Globo e Premiere