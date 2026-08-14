fechar
Onde assistir |

Vasco x Santos ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Clubes estão na zona de rebaixamento com a mesma pontuação e fazem confronto direto neste domingo em São Januário pelo campeonato

Por Thiago Seabra Publicado em 14/08/2026 às 9:16
Imagem dos jogadores Spinelli (Vasco) e Neymar Jr. (Santos)
Imagem dos jogadores Spinelli (Vasco) e Neymar Jr. (Santos) - Matheus Lima/ Vasco e Raul Baretta/ Santos FC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Vasco e Santos se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto é direto na luta contra o rebaixamento. Os dois clubes somam 22 pontos e estão no Z4: o Santos aparece na 17ª posição, enquanto o Vasco ocupa o 18º lugar.

Com a proximidade na classificação, a partida pode permitir que um dos times ganhe fôlego na tentativa de deixar a zona de degola e, simultaneamente, aumente a pressão sobre o adversário.

Raul Baretta/ Santos FC
Imagem do atacante Neymar Jr., do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Momento das equipes no Brasileirão

O Vasco atravessa um período de jejum no Campeonato Brasileiro e não vence na competição desde maio.

Na última partida, porém, o time carioca atuou pela Copa Sul-Americana. Em São Januário, empatou em 0 a 0 com o Olimpia pelo jogo de ida das oitavas de final.

Apesar do empate, o Cruz-maltino teve mais de 20 finalizações no confronto e voltou a evidenciar a necessidade de melhorar a eficiência ofensiva.

Na temporada, o Vasco soma 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas em 43 partidas, com 56 gols marcados e 47 sofridos.

Para o duelo deste domingo, a equipe ganhou duas opções no elenco. O volante argentino Santiago Sosa foi regularizado no BID da CBF e está liberado para atuar. O jogador pode exercer funções tanto no meio-campo quanto na defesa.

O atacante argentino Facundo Colidio também teve a documentação regularizada e pode fazer sua estreia.

Por outro lado, o Vasco perdeu o atacante Brenner, que sofreu uma lesão ligamentar no pé esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos 45 dias. Cuesta, Jair e Gómez também são desfalques.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

O Santos chega ao Rio de Janeiro após três partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. Na Sul-Americana, entretanto, conseguiu um resultado positivo durante a semana.

O Peixe venceu o Macará por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro. Na partida, Gabigol alcançou a marca de 100 gols pelo clube.

O técnico Cuca destacou a atuação de Neymar, principalmente pela competitividade e movimentação. O treinador também avaliou que Neymar e Gabigol podem atuar juntos de maneira eficiente.

O Santos, porém, ganhou novas dúvidas médicas após o duelo continental. Gabriel Menino, com problema no joelho esquerdo, e Gabriel Bontempo, com dor na coxa esquerda, deixaram a partida com problemas físicos.

O departamento médico santista também conta com Vinicius Lira, Gustavinho, Moisés, Lucas Veríssimo e Igor Vinícius.

Onde assistir Vasco x Santos ao vivo

O confronto entre Vasco e Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em canal aberto, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

  • TV aberta: Globo
  • Pay-per-view: Premiere

Os ingressos para Vasco x Santos estão esgotados. A torcida vascaína terá São Januário lotado para o confronto direto pela permanência na Série A.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 23ª rodada
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 16/08/2026 (domingo)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Transmissão: Globo e Premiere

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.