Operário-PR x Avaí ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série B
Equipes se enfrentam em Ponta Grossa em duelo que coloca em campo objetivos distintos nesta reta decisiva da segunda divisão nacional
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Operário-PR e Avaí se enfrentam neste domingo (16), às 11h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Avaí chega ao confronto em situação delicada na competição. O clube catarinense está no Z-4 desde maio e soma 11 rodadas consecutivas entre os quatro últimos colocados.
O duelo também representa um desafio histórico para o Leão da Ilha, que não vence o Operário-PR em Ponta Grossa em uma partida oficial há 46 anos.
Como chegam as equipes
O Avaí ocupa a zona de rebaixamento e está cinco pontos atrás do Ceará, primeiro time fora do grupo dos quatro últimos. Na rodada anterior, perdeu para o CRB na Ressacada, resultado que encerrou uma sequência positiva da equipe atuando em casa.
Um dos principais problemas do time comandado por Allan Aal está no desempenho como visitante. O Avaí tem apenas 16,6% de aproveitamento fora de Florianópolis, com uma vitória, dois empates e sete derrotas em dez partidas.
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O único triunfo catarinense longe de seus domínios aconteceu em 1º de abril, contra o CRB. Desde então, o time acumulou derrotas como visitante para Juventude, Botafogo-SP, Athletic, Londrina, Ceará, Vila Nova e Atlético-GO.
Para este compromisso, o Avaí conta com o retorno do zagueiro Reynaldo, que volta a ficar à disposição da equipe.
Onde assistir Operário-PR x Avaí ao vivo
O confronto entre Operário-PR e Avaí terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+.
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O tabu do Avaí em Ponta Grossa
O Avaí tenta encerrar um jejum de 46 anos sem vencer o Operário-PR em Ponta Grossa em partidas oficiais.
A única vitória oficial do clube catarinense no Germano Krüger aconteceu na Taça de Prata de 1980. Desde então, os times disputaram cinco partidas oficiais no Paraná, com três vitórias do Operário e dois empates.
O Avaí venceu o adversário no estádio em janeiro de 2023, mas aquele encontro teve caráter amistoso.
No histórico geral, os clubes se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do Avaí. No primeiro turno da Série B de 2026, o confronto terminou empatado em 0 a 0, em Florianópolis.
Arbitragem
- Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
- Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
- Assistente 2: Thayse Marques Fonseca (RJ)
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026 – 22ª rodada
- Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
- Data: 16/08/2026 (domingo)
- Horário: 11h
- Transmissão: Disney+