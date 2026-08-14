fechar
Onde assistir |

Mirassol x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Leão tenta aproveitar força como mandante diante de um Rubro-Negro que busca diminuir a distância para o líder nesta rodada; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 14/08/2026 às 11:08
Imagem do atacante Pedro, do Flamengo
Imagem do atacante Pedro, do Flamengo - Gilvan de Souza/ Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Mirassol e Flamengo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O duelo reúne equipes que vivem situações diferentes na tabela. O Rubro-Negro busca reduzir a distância para o líder Palmeiras, enquanto o Leão tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O Flamengo chega após vencer o Vitória por 2 a 0 e ocupa a condição de principal perseguidor do primeiro colocado. Já o Mirassol perdeu para o Cruzeiro na rodada anterior e está apenas um ponto acima do Z4.

Como chegam as equipes para o confronto deste domingo

O Mirassol tenta aproveitar o fator casa para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. A equipe está invicta há cinco partidas no Maião e venceu os três compromissos mais recentes como mandante.

Apesar da boa campanha em seus domínios, o Leão vem de uma derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, fora de casa. O técnico Rafael Guanaes ainda precisa administrar o calendário, que inclui um compromisso decisivo contra a LDU pelas oitavas de final da Libertadores.

Entre os destaques da equipe paulista está o lateral Reinaldo, responsável por três assistências na temporada.

O Flamengo, por sua vez, chega ao interior paulista buscando manter a perseguição ao Palmeiras. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, o Rubro-Negro reduziu para seis pontos a distância em relação ao líder.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A equipe carioca também apresenta bom desempenho como visitante e é atualmente o segundo melhor visitante do Brasileirão, com apenas dois tropeços longe de seus domínios.

No triunfo sobre o Vitória, entretanto, o time finalizou 20 vezes e acertou apenas quatro chutes no alvo. A falta de precisão ofensiva é um dos pontos que o técnico Leonardo Jardim busca corrigir.

Pedro é o principal destaque ofensivo do Flamengo, com 12 gols na temporada. Bruno Henrique soma outros cinco.

Onde assistir Mirassol x Flamengo ao vivo

O confronto entre Mirassol e Flamengo terá transmissão pela Record, na TV aberta, além da CazéTV no YouTube e do Premiere.

  • TV aberta: Record
  • Streaming: CazéTV
  • Pay-per-view: Premiere

Possíveis escalações

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

  • Alex Muralha (ou Walter); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Wallisson e Shaylon; Fernandinho, Alesson (ou Edson Carioca) e Bruno Santos.

Desfalques: Negueba e Aldo Filho.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

  • Rossi; Varela (ou Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (ou Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

Desfalque: Luiz Araújo.

Histórico recente entre os dois clubes pelo campeonato nacional

Mirassol e Flamengo possuem um histórico curto de confrontos oficiais. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pelo Brasileirão de 2025.

O Rubro-Negro venceu o primeiro encontro por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Já a partida disputada no interior paulista terminou empatada em 3 a 3.

Com isso, o Mirassol busca a primeira vitória de sua história sobre o Flamengo, justamente atuando diante de sua torcida.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 23ª rodada
  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)
  • Data: 16/08/2026 (domingo)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Atlético-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Atlético-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
Vitória x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 23ª rodada da Série A
Série A

Vitória x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 23ª rodada da Série A

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.