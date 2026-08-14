Mirassol x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
Leão tenta aproveitar força como mandante diante de um Rubro-Negro que busca diminuir a distância para o líder nesta rodada; saiba mais
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Mirassol e Flamengo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O duelo reúne equipes que vivem situações diferentes na tabela. O Rubro-Negro busca reduzir a distância para o líder Palmeiras, enquanto o Leão tenta se afastar da zona de rebaixamento.
O Flamengo chega após vencer o Vitória por 2 a 0 e ocupa a condição de principal perseguidor do primeiro colocado. Já o Mirassol perdeu para o Cruzeiro na rodada anterior e está apenas um ponto acima do Z4.
Como chegam as equipes para o confronto deste domingo
O Mirassol tenta aproveitar o fator casa para conquistar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. A equipe está invicta há cinco partidas no Maião e venceu os três compromissos mais recentes como mandante.
Apesar da boa campanha em seus domínios, o Leão vem de uma derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, fora de casa. O técnico Rafael Guanaes ainda precisa administrar o calendário, que inclui um compromisso decisivo contra a LDU pelas oitavas de final da Libertadores.
Entre os destaques da equipe paulista está o lateral Reinaldo, responsável por três assistências na temporada.
O Flamengo, por sua vez, chega ao interior paulista buscando manter a perseguição ao Palmeiras. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, o Rubro-Negro reduziu para seis pontos a distância em relação ao líder.
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A equipe carioca também apresenta bom desempenho como visitante e é atualmente o segundo melhor visitante do Brasileirão, com apenas dois tropeços longe de seus domínios.
No triunfo sobre o Vitória, entretanto, o time finalizou 20 vezes e acertou apenas quatro chutes no alvo. A falta de precisão ofensiva é um dos pontos que o técnico Leonardo Jardim busca corrigir.
Pedro é o principal destaque ofensivo do Flamengo, com 12 gols na temporada. Bruno Henrique soma outros cinco.
Onde assistir Mirassol x Flamengo ao vivo
O confronto entre Mirassol e Flamengo terá transmissão pela Record, na TV aberta, além da CazéTV no YouTube e do Premiere.
- TV aberta: Record
- Streaming: CazéTV
- Pay-per-view: Premiere
Possíveis escalações
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
- Alex Muralha (ou Walter); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Wallisson e Shaylon; Fernandinho, Alesson (ou Edson Carioca) e Bruno Santos.
Desfalques: Negueba e Aldo Filho.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
- Rossi; Varela (ou Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (ou Paquetá), Samuel Lino e Pedro.
Desfalque: Luiz Araújo.
Histórico recente entre os dois clubes pelo campeonato nacional
Mirassol e Flamengo possuem um histórico curto de confrontos oficiais. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pelo Brasileirão de 2025.
O Rubro-Negro venceu o primeiro encontro por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Já a partida disputada no interior paulista terminou empatada em 3 a 3.
Com isso, o Mirassol busca a primeira vitória de sua história sobre o Flamengo, justamente atuando diante de sua torcida.
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 23ª rodada
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)
- Data: 16/08/2026 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Record, CazéTV e Premiere