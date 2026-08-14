Liverpool x Como ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso em Anfield

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Reds encerram preparação para a nova temporada diante de equipe italiana que chega após campanha histórica na última Serie A; saiba mais

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Liverpool e Como se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, no principal dos dois amistosos entre os clubes programados para o mesmo dia.

O confronto encerra a preparação do Liverpool para a temporada 2026/27 e será disputado com a presença de torcedores. Antes dele, as equipes realizam outro teste, com portões fechados, às 11h30 no horário britânico.

O duelo coloca frente a frente um Liverpool em processo de reformulação sob Andoni Iraola e um Como que vem de uma temporada histórica na Itália e garantiu vaga inédita na Champions League.

Como chegam as equipes

O Liverpool passa por mudanças importantes no elenco e no comando técnico. Andoni Iraola trabalha na implementação de um estilo baseado em pressão alta e transições ofensivas rápidas.

Durante a pré-temporada, os Reds venceram Sunderland e Wrexham, mas também perderam para Leeds e Monaco. O ataque tem apresentado produção ofensiva, enquanto a defesa sofreu 10 gols nos quatro amistosos anteriores.

O elenco também teve saídas importantes, como Mohamed Salah e Andrew Robertson, além da venda de Ibrahima Konaté para o Real Madrid.

Para reforçar a defesa, o clube contratou Ronald Araújo por empréstimo junto ao Barcelona. O uruguaio deve fazer sua estreia ao lado de Virgil van Dijk.

O Liverpool ainda possui desfalques como Joe Gomez, Curtis Jones, Stefan Bajcetic e Conor Bradley. Alisson, Van Dijk e Gakpo já ganharam ritmo, enquanto Alexis Mac Allister retorna ao grupo após disputar a final da Copa do Mundo.

O Como, comandado por Cesc Fàbregas, chega ao compromisso após uma temporada histórica. A equipe terminou a última Serie A na quarta colocação e garantiu vaga inédita na Champions League.

Os italianos estão invictos nos últimos cinco amistosos da preparação, incluindo o empate por 1 a 1 com o Arsenal.

O elenco tem praticamente todos os jogadores à disposição. Nico Paz e Martin Baturina aparecem como referências na criação, enquanto Anastasios Douvikas deve ser a principal referência ofensiva. Álvaro Morata deve começar entre os reservas.

Onde assistir Liverpool x Como ao vivo

O amistoso entre Liverpool e Como terá transmissão pela plataforma oficial de vídeos do Liverpool e pelo SportyNet, disponível em TV fechada e no YouTube.

Streaming: plataforma oficial de vídeos do Liverpool

plataforma oficial de vídeos do Liverpool TV e YouTube: SportyNet

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Além do duelo aberto ao público em Anfield, Liverpool e Como também realizam um primeiro amistoso no mesmo domingo, com portões fechados, às 11h30 BST, equivalente a 7h30 no horário de Brasília.

Possíveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Jeremie Frimpong, Van Dijk, Ronald Araújo e Milos Kerkez; Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Florian Wirtz, Alexander Isak e Cody Gakpo.

Como (Técnico: Cesc Fàbregas)

Jean Butez; Marc-Oliver Kempf, Alberto Dossena e Jacobo Ramon; Assane Diao, Máximo Perrone, Lucas Da Cunha e Alex Valle; Nico Paz e Martin Baturina; Anastasios Douvikas.

Um encontro inédito na história

Liverpool e Como nunca se enfrentaram anteriormente em uma partida de futebol. Portanto, os dois amistosos deste domingo representarão os primeiros encontros entre as equipes.

Entre os jogadores que chegam ao duelo em destaque está Florian Wirtz, que marcou nos dois jogos mais recentes da pré-temporada do Liverpool.

O atacante Alexander Isak, por sua vez, busca recuperar ritmo depois de uma primeira temporada prejudicada por lesões e abaixo das expectativas.

Ingressos e informações para quem vai a Anfield

O segundo amistoso será aberto ao público em Anfield. Os ingressos custam £10 para menores de 16 anos e chegam a £35 para adultos.

Os torcedores também devem ficar atentos às obras viárias na Walton Breck Road, que podem afetar o deslocamento até o estádio e o retorno após a partida.

Ficha técnica da partida