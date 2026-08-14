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Atlético-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Galo reencontra sua torcida após três jogos fora de casa, enquanto Tricolor tenta ampliar distância para a zona de rebaixamento; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 14/08/2026 às 9:36
Imagem dos jogadores de Atlético-MG e Grêmio
Imagem dos jogadores de Atlético-MG e Grêmio - Pedro Souza / Atlético e LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O duelo marca o reencontro do Galo com sua torcida depois de três compromissos consecutivos como visitante. O time mineiro ocupa a 11ª posição, com 29 pontos, enquanto o Tricolor gaúcho aparece em 14º, com 25 pontos em 21 partidas.

As equipes chegam com objetivos diferentes. O Atlético-MG tenta se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Grêmio busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

Momento das equipes no Brasileirão

O Atlético-MG atravessa uma sequência de oito partidas sem derrota. O último revés aconteceu em maio, contra o Corinthians.

Nos compromissos mais recentes, o Galo empatou em 2 a 2 com o Remo pelo Brasileirão e venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O técnico Eduardo Domínguez avalia realizar alterações pontuais na equipe devido ao desgaste provocado pela sequência de viagens e partidas.

Na classificação, o clube mineiro soma 29 pontos e busca uma vitória para se aproximar do bloco superior da tabela antes do próximo compromisso, contra o Internacional.

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O Grêmio chega ao confronto após duas vitórias consecutivas. A equipe garantiu a classificação na Copa do Brasil diante do Mirassol e depois venceu o São Paulo por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Luís Castro, o Tricolor deixou a zona de rebaixamento e ocupa atualmente a 14ª posição, com 25 pontos em 21 jogos.

O objetivo dos gaúchos é aumentar a vantagem de três pontos que possuem atualmente para os clubes que estão no Z4. Um empate garante a permanência fora da zona nesta rodada, enquanto uma derrota, combinada com outros resultados, pode recolocar o Grêmio entre os quatro últimos.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Imagem do jogo entre Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão 2026 - LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo

O confronto entre Atlético-MG e Grêmio terá transmissão pela RBS TV, pelo ge tv e pelo Premiere.

Possíveis escalações das equipes

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

  • Éverson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Pérez, Alan Franco, Cisse e Bernard (ou Igor Gomes); Minda e Cassierra.
  • Desfalque: Lyanco.
  • Retorno: Renan Lodi volta após cumprir suspensão.

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

  • Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Villasanti, Noriega e Nardoni; Jovane Cabral (ou Tetê), Carlos Vinícius e Pavón.
  • Novidade: Tetê está novamente à disposição após se recuperar de lesão.

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Arbitragem de Atlético-MG x Grêmio

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa
  • Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ingressos e acesso à Arena MRV

Os ingressos para Atlético-MG x Grêmio têm preços que variam de R$ 29,90 para sócios de determinadas modalidades até R$ 600 nos setores mais exclusivos.

O acesso à Arena MRV exige cadastro e uso de biometria facial para todos os torcedores acima de 12 anos, incluindo o público visitante.

A torcida do Grêmio terá acesso pelos portões 19 e 20, com ingressos a R$ 127 na modalidade inteira. As catracas e o estacionamento serão liberados três horas antes da partida, às 13h.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 23ª rodada
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
  • Data: 16/08/2026 (domingo)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Transmissão: RBS TV, ge tv e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.