Arsenal x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e informações da Supercopa da Inglaterra
Campeão inglês e vencedor da Copa da Inglaterra se enfrentam em Cardiff na abertura oficial da temporada do futebol nacional; saiba mais
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Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, pela Supercopa da Inglaterra de 2026, também conhecida como Community Shield.
O duelo abre oficialmente a temporada do futebol inglês e coloca frente a frente o atual campeão da Premier League e o vencedor da Copa da Inglaterra.
Como Wembley está indisponível, a decisão será realizada em Cardiff. O torneio volta a ser disputado fora da Inglaterra pela primeira vez desde 2006.
Como chegam as equipes
O Arsenal chega para a nova temporada depois de encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar o Campeonato Inglês. A equipe, porém, terminou a última campanha com a derrota para o PSG na final da Champions League, decidida nos pênaltis.
Na pré-temporada, os Gunners venceram MK Dons por 3 a 0 e Girona por 4 a 1, mas também perderam para Real Betis e Borussia Dortmund. No teste mais recente, empataram em 1 a 1 com o Como e venceram nos pênaltis.
O técnico Mikel Arteta ganhou o reforço do brasileiro Bruno Guimarães, contratado junto ao Newcastle por 75 milhões de libras. Christos Tzolis e o goleiro Illan Meslier também chegaram ao elenco.
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Na parte médica, William Saliba é desfalque por uma lesão de longo prazo, enquanto Jurriën Timber segue em recuperação. Bukayo Saka, Declan Rice e Martin Zubimendi estão disponíveis.
O Manchester City inicia um novo ciclo sob o comando de Enzo Maresca, que assumiu a equipe após a saída de Pep Guardiola.
Durante a preparação, os Citizens empataram com a Inter de Milão por 1 a 1 e venceram o K-League All Stars por 3 a 1 e o Atlético de Madrid pelo mesmo placar.
O elenco mantém nomes como Erling Haaland, Phil Foden e Rodri. O volante espanhol chegou a ser envolvido em especulações sobre uma possível transferência para o Barcelona, mas se reapresentou ao clube inglês.
O atacante Omar Marmoush aparece como um dos destaques do time durante os testes de pré-temporada.
Onde assistir Arsenal x Manchester City ao vivo
A partida entre Arsenal e Manchester City terá transmissão pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Histórico na Supercopa da Inglaterra
O Arsenal possui vantagem na história da Community Shield, com 17 títulos em 24 participações. O Manchester City soma sete conquistas em 16 disputas.
Os clubes também se enfrentaram na edição de 2023 da competição. Na ocasião, o Arsenal levou a melhor sobre o City nos pênaltis.
Considerando os cinco encontros mais recentes entre as equipes, o Manchester City venceu três, o Arsenal ganhou um e houve um empate.
A bola oficial da decisão
A partida terá uma bola desenvolvida pela Mitre especialmente para a Community Shield. A Ultimax Pro utiliza um design com padrões de ondas sonoras e detalhes em prata relacionados à premiação.
O modelo também conta com as tecnologias Hyperflow e Hyperfoam, desenvolvidas para contribuir com estabilidade na trajetória e controle.
Ficha técnica da partida
- Competição: Supercopa da Inglaterra (Community Shield) 2026
- Local: Principality Stadium, Cardiff, País de Gales
- Data: 16/08/2026 (domingo)
- Horário: 11h (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+
- Arbitragem: Sam Barrott