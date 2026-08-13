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Vitória x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 23ª rodada da Série A

Vitória aposta no fator casa para voltar a vencer, enquanto Botafogo tenta reagir após goleada sofrida na Copa Sul-Americana

Por Lucas Valle Publicado em 14/08/2026 às 9:19
Vitória e Botafogo se enfrentam pela Série A do Brasileirão
Vitória e Botafogo se enfrentam pela Série A do Brasileirão - Arte/Blog do Torcedor

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Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O duelo reúne duas equipes que buscam objetivos diferentes na tabela. Enquanto o Vitória tenta voltar a vencer no Brasileirão e se afastar da parte de baixo, o Botafogo busca reagir após uma goleada sofrida na Copa Sul-Americana.

Como chegam as equipes

Vitória

O Vitória aposta no bom desempenho como mandante para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não vence há quatro rodadas, mas faz uma campanha estável e ocupa atualmente a 13ª colocação, com 26 pontos.

A equipe baiana está quatro pontos à frente do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e busca aproveitar o fator casa para aumentar a distância para a parte de baixo da classificação.

No meio de semana, o Vitória ganhou confiança ao conseguir uma grande classificação na Copa do Brasil. O time comandado por Jair Ventura goleou o Athletico por 4 a 0 e avançou às quartas de final da competição.

Botafogo

O Botafogo chega ao confronto em uma situação diferente. O Glorioso ocupa a 9ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, quatro a mais que o Vitória, e atualmente está dentro do grupo de clubes que garantem vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

Porém, a equipe chega pressionada após uma pesada derrota na competição continental. Na última quinta-feira, o Botafogo foi até Cusco, no Peru, e acabou goleado pelo Cienciano por 6 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan (João Marcelo) e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kenny Arroyo, Kaique Kenji e Kaio Jorge.

  • Desfalques: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados).

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral.

  • Desfalques: Justino e Marçal (suspensos); Allan, Barrera e Kaio Pantaleão (lesionados)

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.