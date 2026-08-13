Tottenham x Hoffenheim ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Tottenham chega invicto na pré-temporada, enquanto Hoffenheim busca aproveitar amistoso para ajustar equipe antes do início da temporada alemã
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Tottenham e Hoffenheim se enfrentam neste sábado (15), às 11h (horário de Brasília), em amistoso de pré-temporada. O confronto faz parte da preparação das equipes para a temporada 2026/27.
O Tottenham chega invicto na preparação sob o comando de Roberto De Zerbi, enquanto o Hoffenheim utiliza o duelo como mais um teste antes do início oficial da temporada alemã.
Momento das equipes
Tottenham
O Tottenham chega invicto na pré-temporada. A equipe de Roberto De Zerbi iniciou os trabalhos com vitória por 1 a 0 sobre o Milton Keynes Dons e, posteriormente, derrotou o Auckland FC por 2 a 0.
Na sequência, o Spurs empatou em 1 a 1 com o Sydney FC e venceu o Chelsea por 2 a 1, fora de casa. No compromisso mais recente, a equipe londrina ficou no empate por 1 a 1 com o Getafe, da Espanha.
O amistoso contra o Hoffenheim será mais uma oportunidade para De Zerbi fazer os últimos ajustes no elenco antes do início da temporada oficial.
Para a partida, Odobert e Xavi Simons estão fora, enquanto Solanke, James Maddison e Kudus são dúvidas.
Hoffenheim
O Hoffenheim chega ao amistoso após uma temporada 2025/26 positiva na Bundesliga, na qual garantiu novamente uma vaga em competição europeia.
Sob o comando de Christian Ilzer, a equipe alemã utiliza a pré-temporada para aprimorar a pressão e as transições rápidas antes do início das competições oficiais. O duelo contra o Tottenham será um importante teste internacional para o Hoffenheim antes da estreia na DFB-Pokal e na Bundesliga.
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O principal desfalque da equipe é Kramaric, que está fora do amistoso.
Onde assistir Tottenham x Hoffenheim ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: Sportynet (clique para assistir)
Prováveis escalações
Tottenham (Técnico: Roberto De Zerbi)
Antonín Kinský; Archie Gray, Jan Paul van Hecke, Ben Davies e Robertson; Gallagher, Tonali e Bergvall; Mathys Tel, Richarlison e Mikey Moore.
- Desfalques: Odobert e Xavi Simons.
- Dúvidas: Solanke, James Maddison e Kudus.
Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)
Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari e Bernardo (Mats Rots); Alexander Prass e Wouter Burger; Hlozek, Wimmer (De Cat), Cajetan Lenz e Max Moerstedt (Tim Lemperle).
- Desfalque: Kramaric.
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