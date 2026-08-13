São Paulo x Coritiba ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
Tricolor volta ao MorumBIS após mais de dois meses e busca reação diante de adversário que tenta ganhar espaço na tabela; saiba mais
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São Paulo e Coritiba se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto marca o retorno do Tricolor paulista ao seu estádio após mais de dois meses. A última partida da equipe no MorumBIS aconteceu em 26 de maio, quando venceu o Boston River pela Copa Sul-Americana.
O São Paulo chega pressionado pela situação no Campeonato Brasileiro e tenta interromper uma sequência de resultados negativos contra adversários brasileiros. O Coritiba, por sua vez, busca pontuar fora de casa para ganhar estabilidade na competição.
Momento das equipes no Brasileirão
O São Paulo atravessa uma fase delicada na temporada e está envolvido na luta contra o rebaixamento. A equipe não consegue vencer um adversário brasileiro desde fevereiro.
Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor perdeu de virada para o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. Já pela Copa Sul-Americana, empatou em 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, depois de abrir o placar.
O resultado na altitude foi valorizado pelo técnico Dorival Júnior, que destacou as dificuldades impostas pelas condições geográficas. O atacante Calleri também classificou o cenário boliviano como atípico e afirmou que o elenco reconhece a necessidade de dar uma resposta à torcida.
O treinador está sob pressão e mantém a avaliação de que existem aspectos positivos no desempenho recente. O zagueiro Domingos Duarte, um dos reforços incorporados ao elenco, destacou a importância do duelo contra o Coritiba.
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Além do defensor português, Iago e Newton também chegaram recentemente ao clube. Os três estrearam na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana.
O Coritiba chega ao MorumBIS buscando somar pontos fora de casa para se estabilizar na classificação do Campeonato Brasileiro.
Retorno do São Paulo ao MorumBIS
A partida deste sábado encerra um período de mais de dois meses sem jogos do São Paulo no estádio. O clube ficou afastado do MorumBIS por causa da pausa no calendário nacional para a Copa do Mundo e da realização de grandes eventos musicais no local, incluindo apresentações do cantor Harry Styles.
Para receber novamente a torcida, o clube disponibilizou ingressos com preços populares em alguns setores. A Arquibancada Norte, por exemplo, teve entradas comercializadas por R$ 20.
Até a manhã de quarta-feira (12), mais de 23 mil ingressos já haviam sido vendidos. Os setores Norte e Sul, entre os mais baratos, esgotaram rapidamente.
O acesso ao estádio exige cadastro de biometria facial para todos os torcedores, incluindo os visitantes.
Onde assistir São Paulo x Coritiba ao vivo
O confronto entre São Paulo e Coritiba terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
- TV por assinatura: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 23ª rodada
- Local: MorumBIS, São Paulo (SP)
- Data: 15/08/2026 (sábado)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Transmissão: SporTV e Premiere