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Schalke 04 x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

Equipes se enfrentam neste domingo (16), em Gelsenkirchen, no último amistoso do Real Madrid antes do início da temporada 2026/27

Por Lucas Valle Publicado em 14/08/2026 às 11:53 | Atualizado em 14/08/2026 às 12:03
Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam em amistoso internacional
Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam em amistoso internacional - Arte/Blog do Torcedor

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Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam neste domingo (16), às 12h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27.

O confronto será mais um teste para a equipe comandada por José Mourinho durante a pré-temporada. O Real Madrid chega ao duelo como favorito e utiliza a partida como o último compromisso antes do início da temporada oficial.

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Momento das equipes

O Real Madrid chega para o amistoso após conquistar o Troféu Teresa Herrera diante do Deportivo. A equipe de Mourinho terá mais uma oportunidade para ganhar ritmo e realizar os últimos ajustes antes dos compromissos oficiais da temporada.

O duelo também servirá para o treinador observar jogadores que buscam espaço entre os titulares. Entre os nomes que podem ganhar protagonismo está Arda Güler, que vem impressionando o técnico português durante os treinamentos.

Além disso, o clube ainda não divulgou a lista de relacionados para a partida. Dependendo dos jogadores que Mourinho decidir utilizar, os torcedores merengues podem acompanhar mais uma possível formação titular para a temporada.

Courtois, Mbappé, Cucurella, Diomande, Tchouaméni e Konaté não foram relacionados para o último amistoso e, até o momento, não tiveram presença confirmada no duelo contra o Schalke. O Real Madrid costuma divulgar a lista de relacionados no dia anterior às partidas.

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Já o Schalke 04 terá a oportunidade de enfrentar o Real Madrid diante de sua torcida. O amistoso faz parte das celebrações pelos 25 anos da Veltins-Arena e representa um importante teste para a equipe alemã durante a preparação para a temporada.

Entre os destaques do Schalke está Edin Dzeko, atacante experiente que recentemente estendeu sua permanência no clube e pode ser uma das principais armas ofensivas da equipe alemã.

Onde assistir Schalke 04 x Real Madrid ao vivo

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Prováveis escalações

Schalke 04 (Técnico: Miron Muslic)

Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Bright Ede e Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci e Mario Soriano; Luismi Cruz, Pierre-Emerick Aubameyang e Zakaria Eddahchouri.

  • Desfalque: Yeremay Hernández é dúvida e não deve ser utilizado desde o início.

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Lunin; Trent (Dumfries), Rudiger, Huijsen e Álvaro Carreras; Camavinga, Valverde e Arda Guler; Bernardo Silva (Brahim Díaz), Carlos Espí (Vini Jr) e Endrick.

Desfalques do Real Madrid

Rodrygo, Militão e Asencio seguem em recuperação de suas respectivas lesões. Ambos os zagueiros devem voltar a atuar só depois do mês de setembro. Já o atacante brasileiro tem previsão de volta apenas para o fim de dezembro. 

Histórico de confrontos

Schalke 04 e Real Madrid já se enfrentaram quatro vezes, todas pela Champions League. O retrospecto é favorável ao clube espanhol, que soma três vitórias, contra um triunfo do time alemão.

O último encontro entre as equipes aconteceu na temporada 2014/15, quando o Schalke venceu o Real Madrid por 4 a 3, no Santiago Bernabéu.

Confira os confrontos

  • Real Madrid 3 x 4 Schalke 04 - Champions League 2014/15
  • Schalke 04 0 x 2 Real Madrid - Champions League 2014/15
  • Real Madrid 3 x 1 Schalke 04 - Champions League 2013/14
  • Schalke 04 1 x 6 Real Madrid - Champions League 2013/14

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.