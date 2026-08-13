Schalke 04 x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Equipes se enfrentam neste domingo (16), em Gelsenkirchen, no último amistoso do Real Madrid antes do início da temporada 2026/27
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Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam neste domingo (16), às 12h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27.
O confronto será mais um teste para a equipe comandada por José Mourinho durante a pré-temporada. O Real Madrid chega ao duelo como favorito e utiliza a partida como o último compromisso antes do início da temporada oficial.
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Momento das equipes
O Real Madrid chega para o amistoso após conquistar o Troféu Teresa Herrera diante do Deportivo. A equipe de Mourinho terá mais uma oportunidade para ganhar ritmo e realizar os últimos ajustes antes dos compromissos oficiais da temporada.
O duelo também servirá para o treinador observar jogadores que buscam espaço entre os titulares. Entre os nomes que podem ganhar protagonismo está Arda Güler, que vem impressionando o técnico português durante os treinamentos.
Além disso, o clube ainda não divulgou a lista de relacionados para a partida. Dependendo dos jogadores que Mourinho decidir utilizar, os torcedores merengues podem acompanhar mais uma possível formação titular para a temporada.
Courtois, Mbappé, Cucurella, Diomande, Tchouaméni e Konaté não foram relacionados para o último amistoso e, até o momento, não tiveram presença confirmada no duelo contra o Schalke. O Real Madrid costuma divulgar a lista de relacionados no dia anterior às partidas.
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Já o Schalke 04 terá a oportunidade de enfrentar o Real Madrid diante de sua torcida. O amistoso faz parte das celebrações pelos 25 anos da Veltins-Arena e representa um importante teste para a equipe alemã durante a preparação para a temporada.
Entre os destaques do Schalke está Edin Dzeko, atacante experiente que recentemente estendeu sua permanência no clube e pode ser uma das principais armas ofensivas da equipe alemã.
Onde assistir Schalke 04 x Real Madrid ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: Sportynet (clique para assistir)
- Lens x PSG ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela final da Supercopa da França
- Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Telekom Cup
- Tottenham x Hoffenheim ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Prováveis escalações
Schalke 04 (Técnico: Miron Muslic)
Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Bright Ede e Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci e Mario Soriano; Luismi Cruz, Pierre-Emerick Aubameyang e Zakaria Eddahchouri.
- Desfalque: Yeremay Hernández é dúvida e não deve ser utilizado desde o início.
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Lunin; Trent (Dumfries), Rudiger, Huijsen e Álvaro Carreras; Camavinga, Valverde e Arda Guler; Bernardo Silva (Brahim Díaz), Carlos Espí (Vini Jr) e Endrick.
Desfalques do Real Madrid
Rodrygo, Militão e Asencio seguem em recuperação de suas respectivas lesões. Ambos os zagueiros devem voltar a atuar só depois do mês de setembro. Já o atacante brasileiro tem previsão de volta apenas para o fim de dezembro.
Histórico de confrontos
Schalke 04 e Real Madrid já se enfrentaram quatro vezes, todas pela Champions League. O retrospecto é favorável ao clube espanhol, que soma três vitórias, contra um triunfo do time alemão.
O último encontro entre as equipes aconteceu na temporada 2014/15, quando o Schalke venceu o Real Madrid por 4 a 3, no Santiago Bernabéu.
Confira os confrontos
- Real Madrid 3 x 4 Schalke 04 - Champions League 2014/15
- Schalke 04 0 x 2 Real Madrid - Champions League 2014/15
- Real Madrid 3 x 1 Schalke 04 - Champions League 2013/14
- Schalke 04 1 x 6 Real Madrid - Champions League 2013/14