Sporting x Vitória SC: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Liga Portugal
Leões levam vantagem no retrospecto recente e venceram sete dos últimos 10 confrontos contra o Vitória SC; veja as principais informações da partida
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Sporting e Vitória SC se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 2ª rodada da Liga Portugal 2026/27.
As equipes buscam a primeira vitória no campeonato. O Sporting estreou com empate fora de casa diante do Estrela Amadora, enquanto o Vitória SC foi derrotado pelo Arouca em casa.
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Como chegam as equipes
Sporting
O Sporting estreou com empate por 2 a 2 contra o Estrela Amadora, fora de casa. Os Leões chegaram a abrir 2 a 0, com gols de Rodrigo Zalazar e Fotis Ioannidis, mas sofreram o empate na reta final da partida. Com o resultado, o Sporting inicia a segunda rodada na 8ª colocação da Liga Portugal.
A equipe vive também um período de reformulação do elenco. Pedro Gonçalves e Daniel Bragança podem deixar o clube e não foram relacionados para a partida. Outro jogador que já deixou o time foi Ousmane Diomande, vendido ao Nottingham Forest por 40 milhões de euros.
Vitória SC
O Vitória SC perdeu para o Arouca por 1 a 0 na primeira rodada do Campeonato Português, em partida disputada em casa.
Apesar da derrota, a equipe teve amplo domínio das ações e terminou o jogo com 24 finalizações, mas apenas três delas foram na direção do gol. O Arouca, por outro lado, marcou no início do segundo tempo em uma de suas quatro finalizações na partida. Com o resultado, o Vitória SC ocupa a 16ª colocação antes da segunda rodada.
Gustavo Silva é dúvida para o confronto. O jogador deixou a partida contra o Arouca com problemas físicos.
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Histórico entre Sporting e Vitória SC
Nos últimos 10 confrontos entre Sporting e Vitória SC, o time de Lisboa leva ampla vantagem, com sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas.
No período, as equipes marcaram 41 gols, sendo 29 do Sporting e 12 do Vitória SC.
Onde assistir Sporting x Vitória SC ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN 4
- Streaming: Disney+
Em Portugal, o jogo será transmitido pelo Sport TV 1 e pela plataforma Sport TV Multiscreen.
Prováveis escalações
Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Quaresma, Gonçalo Inácio e Rodrigo Dias; Sergi Altimira, Issa Doumbia e Rodrigo Zalazar; Geny Catamo, Maximiliano Araújo e Luis Suárez (Fotis Ioannidis).
- Não relacionados: Pedro Gonçalves e Daniel Bragança.
Vitória SC (Técnico: Tiago Margarido)
Oliwier Zych; Miguel Maga, Óscar Rivas, Thiago Balieiro e João Mendes; Mukendi, Gonçalo Nogueira e Samu; Oumar Camara, Telmo Arcanjo (Lohann Doucet) e Ndoye.
- Dúvida: Gustavo Silva
Arbitragem
- Árbitro: David Silva
- Assistentes: Carlos Campos e José Pereira
- Quarto árbitro: Flávio Duarte
- VAR: Manuel Oliveira
- Assistente do VAR: Inácio Pereira