Sporting x Vitória SC: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Liga Portugal

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Leões levam vantagem no retrospecto recente e venceram sete dos últimos 10 confrontos contra o Vitória SC; veja as principais informações da partida

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Sporting e Vitória SC se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 2ª rodada da Liga Portugal 2026/27.

As equipes buscam a primeira vitória no campeonato. O Sporting estreou com empate fora de casa diante do Estrela Amadora, enquanto o Vitória SC foi derrotado pelo Arouca em casa.

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Como chegam as equipes

Sporting

O Sporting estreou com empate por 2 a 2 contra o Estrela Amadora, fora de casa. Os Leões chegaram a abrir 2 a 0, com gols de Rodrigo Zalazar e Fotis Ioannidis, mas sofreram o empate na reta final da partida. Com o resultado, o Sporting inicia a segunda rodada na 8ª colocação da Liga Portugal.

A equipe vive também um período de reformulação do elenco. Pedro Gonçalves e Daniel Bragança podem deixar o clube e não foram relacionados para a partida. Outro jogador que já deixou o time foi Ousmane Diomande, vendido ao Nottingham Forest por 40 milhões de euros.

Vitória SC

O Vitória SC perdeu para o Arouca por 1 a 0 na primeira rodada do Campeonato Português, em partida disputada em casa.

Apesar da derrota, a equipe teve amplo domínio das ações e terminou o jogo com 24 finalizações, mas apenas três delas foram na direção do gol. O Arouca, por outro lado, marcou no início do segundo tempo em uma de suas quatro finalizações na partida. Com o resultado, o Vitória SC ocupa a 16ª colocação antes da segunda rodada.

Gustavo Silva é dúvida para o confronto. O jogador deixou a partida contra o Arouca com problemas físicos.

Histórico entre Sporting e Vitória SC

Nos últimos 10 confrontos entre Sporting e Vitória SC, o time de Lisboa leva ampla vantagem, com sete vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

No período, as equipes marcaram 41 gols, sendo 29 do Sporting e 12 do Vitória SC.

Onde assistir Sporting x Vitória SC ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN 4



ESPN 4 Streaming: Disney+

Em Portugal, o jogo será transmitido pelo Sport TV 1 e pela plataforma Sport TV Multiscreen.

Prováveis escalações

Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Quaresma, Gonçalo Inácio e Rodrigo Dias; Sergi Altimira, Issa Doumbia e Rodrigo Zalazar; Geny Catamo, Maximiliano Araújo e Luis Suárez (Fotis Ioannidis).

Não relacionados: Pedro Gonçalves e Daniel Bragança.

Vitória SC (Técnico: Tiago Margarido)

Oliwier Zych; Miguel Maga, Óscar Rivas, Thiago Balieiro e João Mendes; Mukendi, Gonçalo Nogueira e Samu; Oumar Camara, Telmo Arcanjo (Lohann Doucet) e Ndoye.

Dúvida: Gustavo Silva

Arbitragem