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Newcastle x Bayer Leverkusen ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Magpies recebem equipe alemã em um dos últimos testes antes do início das competições oficiais da temporada 2026/27; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 13/08/2026 às 12:35
Imagem do jogador Joelinton, do Newcastle United
Imagem do jogador Joelinton, do Newcastle United - Reprodução/ Newcastle

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Newcastle e Bayer Leverkusen se enfrentam neste sábado (15), às 11h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, na Inglaterra, em amistoso de pré-temporada para a temporada 2026/27.

O confronto será um dos últimos testes das duas equipes antes do início das competições oficiais. O Newcastle se prepara para a estreia na Premier League contra o Liverpool, em 23 de agosto, enquanto o Leverkusen terá pela frente o Wehen Wiesbaden, pela DFB-Pokal, no dia 22.

Os clubes chegam ao compromisso em momentos distintos de preparação, mas ambos passaram por mudanças importantes em seus elencos e comandos técnicos.

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Momento das equipes antes da temporada

O Newcastle vive uma fase de transição sob o comando de Matthias Jaissle, contratado recentemente após passagem pelo Al-Ahli. O clube também perdeu jogadores importantes, como Anthony Gordon, Bruno Guimarães e Sandro Tonali, em negociações que somaram mais de 240 milhões de libras.

A equipe ainda busca maior entrosamento defensivo durante a preparação. Nos últimos cinco jogos, os Magpies somam duas vitórias, um empate e duas derrotas, com cinco gols marcados e nove sofridos.

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O compromisso mais recente terminou com derrota por 3 a 1 para o Everton, em Edimburgo. Harvey Barnes marcou o único gol do Newcastle.

O técnico Jaissle também terá de administrar o desgaste do elenco. O clube tem outro amistoso marcado contra o Strasbourg para o domingo (16), apenas um dia depois do duelo com o Leverkusen.

O Newcastle não contará com Valentino Livramento, que passou por cirurgia na panturrilha, e Fabian Schär, lesionado na virilha. Anthony Elanga é dúvida após sofrer uma pancada na canela, enquanto Lewis Miley ainda recupera o ritmo depois de uma fratura na fíbula.

O Bayer Leverkusen também passou por mudanças no elenco, com as saídas de jogadores como Grimaldo, Wirtz e Frimpong. A equipe, porém, teve uma preparação mais longa sob o comando de Carles Martínez Novell.

Os alemães chegaram a acumular cinco vitórias consecutivas na pré-temporada, com 19 gols marcados nesse período, antes de perderem por 2 a 1 para o Nottingham Forest na última quarta-feira (12).

O atacante Patrik Schick marcou em quatro dos seis amistosos realizados pelo Leverkusen. O único desfalque confirmado é Eliesse Ben Seghir, que trata uma lesão na coxa.

Onde assistir Newcastle x Bayer Leverkusen ao vivo

O amistoso entre Newcastle e Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.

  • TV por assinatura: ESPN
  • Streaming: Disney+

Possíveis escalações das equipes

Newcastle (Técnico: Matthias Jaissle)

  • Hornícek; Murphy, Thiaw, Botman e Burn; Bamba, Joelinton e Willock; Elanga (ou Barnes), Wissa e Osula.

Bayer Leverkusen (Técnico: Carles Martínez Novell)

  • Flekken; Quansah, Tapsoba e Belocian; Arthur, Aleix García, Palacios e Gutiérrez; Tillman e Maza; Patrik Schick.

Histórico entre Newcastle e Bayer Leverkusen

Newcastle e Bayer Leverkusen já se enfrentaram três vezes em partidas oficiais, todas pela Champions League. O clube inglês nunca perdeu para os alemães, com duas vitórias e um empate.

O encontro mais recente aconteceu em dezembro de 2025, pela fase de liga da Champions League, e terminou empatado em 2 a 2.

Ficha técnica da partida

  • Competição: amistoso de pré-temporada
  • Local: St. James' Park, Newcastle, Inglaterra
  • Data: 15/08/2026 (sábado)
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.