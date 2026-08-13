Newcastle x Bayer Leverkusen ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso
Magpies recebem equipe alemã em um dos últimos testes antes do início das competições oficiais da temporada 2026/27; saiba mais detalhes
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Newcastle e Bayer Leverkusen se enfrentam neste sábado (15), às 11h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, na Inglaterra, em amistoso de pré-temporada para a temporada 2026/27.
O confronto será um dos últimos testes das duas equipes antes do início das competições oficiais. O Newcastle se prepara para a estreia na Premier League contra o Liverpool, em 23 de agosto, enquanto o Leverkusen terá pela frente o Wehen Wiesbaden, pela DFB-Pokal, no dia 22.
Os clubes chegam ao compromisso em momentos distintos de preparação, mas ambos passaram por mudanças importantes em seus elencos e comandos técnicos.
Momento das equipes antes da temporada
O Newcastle vive uma fase de transição sob o comando de Matthias Jaissle, contratado recentemente após passagem pelo Al-Ahli. O clube também perdeu jogadores importantes, como Anthony Gordon, Bruno Guimarães e Sandro Tonali, em negociações que somaram mais de 240 milhões de libras.
A equipe ainda busca maior entrosamento defensivo durante a preparação. Nos últimos cinco jogos, os Magpies somam duas vitórias, um empate e duas derrotas, com cinco gols marcados e nove sofridos.
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O compromisso mais recente terminou com derrota por 3 a 1 para o Everton, em Edimburgo. Harvey Barnes marcou o único gol do Newcastle.
O técnico Jaissle também terá de administrar o desgaste do elenco. O clube tem outro amistoso marcado contra o Strasbourg para o domingo (16), apenas um dia depois do duelo com o Leverkusen.
O Newcastle não contará com Valentino Livramento, que passou por cirurgia na panturrilha, e Fabian Schär, lesionado na virilha. Anthony Elanga é dúvida após sofrer uma pancada na canela, enquanto Lewis Miley ainda recupera o ritmo depois de uma fratura na fíbula.
O Bayer Leverkusen também passou por mudanças no elenco, com as saídas de jogadores como Grimaldo, Wirtz e Frimpong. A equipe, porém, teve uma preparação mais longa sob o comando de Carles Martínez Novell.
Os alemães chegaram a acumular cinco vitórias consecutivas na pré-temporada, com 19 gols marcados nesse período, antes de perderem por 2 a 1 para o Nottingham Forest na última quarta-feira (12).
O atacante Patrik Schick marcou em quatro dos seis amistosos realizados pelo Leverkusen. O único desfalque confirmado é Eliesse Ben Seghir, que trata uma lesão na coxa.
Onde assistir Newcastle x Bayer Leverkusen ao vivo
O amistoso entre Newcastle e Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Possíveis escalações das equipes
Newcastle (Técnico: Matthias Jaissle)
- Hornícek; Murphy, Thiaw, Botman e Burn; Bamba, Joelinton e Willock; Elanga (ou Barnes), Wissa e Osula.
Bayer Leverkusen (Técnico: Carles Martínez Novell)
- Flekken; Quansah, Tapsoba e Belocian; Arthur, Aleix García, Palacios e Gutiérrez; Tillman e Maza; Patrik Schick.
Histórico entre Newcastle e Bayer Leverkusen
Newcastle e Bayer Leverkusen já se enfrentaram três vezes em partidas oficiais, todas pela Champions League. O clube inglês nunca perdeu para os alemães, com duas vitórias e um empate.
O encontro mais recente aconteceu em dezembro de 2025, pela fase de liga da Champions League, e terminou empatado em 2 a 2.
Ficha técnica da partida
- Competição: amistoso de pré-temporada
- Local: St. James' Park, Newcastle, Inglaterra
- Data: 15/08/2026 (sábado)
- Horário: 11h (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+