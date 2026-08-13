Manchester United x Milan ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

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Gigantes europeus se enfrentam na Polônia em um dos últimos testes antes do início oficial da temporada 2026/27; confira as informações

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Manchester United e Milan se enfrentam neste sábado (15), às 11h45 (de Brasília), no Estádio Municipal da Breslávia, na Polônia, em amistoso de pré-temporada para a temporada 2026/27.

O compromisso será um dos últimos testes das equipes antes do início das competições oficiais. O Manchester United estreia na Premier League em 22 de agosto, contra o Hull City.

O confronto também marca o reencontro entre Rúben Amorim e Marcus Rashford. O treinador português havia afastado o atacante durante sua passagem pelo clube inglês, e agora os dois podem voltar a se encontrar em lados diferentes do futebol europeu.

Momento das equipes antes da temporada

O Manchester United chega ao amistoso em um momento positivo. A equipe terminou a última temporada do Campeonato Inglês na terceira colocação e garantiu o retorno à Champions League.

O elenco também passou por mudanças, com as chegadas dos meio-campistas Youri Tielemans e Andrey Santos, do goleiro Karl Darlow e do colombiano Cristian Orozco.

O técnico Michael Carrick vem testando alternativas durante a preparação, incluindo a utilização de Bryan Mbeumo em uma função mais centralizada no ataque.

Outro destaque é Bruno Fernandes, que estabeleceu o recorde de 21 assistências em uma única edição da elite inglesa. Marcus Rashford, de volta após empréstimo ao Barcelona, também recebeu sinalização positiva de Carrick sobre sua permanência.

Nos últimos cinco compromissos, o United soma três vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e três sofridos.

Na partida mais recente, a equipe empatou em 1 a 1 com o Leeds no tempo regulamentar, com gol de Joshua Zirkzee, e venceu a disputa por pênaltis por 5 a 4.

O Milan, por sua vez, terminou a última Serie A na quinta posição e ficou fora da Champions League pelo segundo ano consecutivo. A equipe italiana tenta encontrar maior regularidade sob o comando de Rúben Amorim.

O clube reforçou o elenco durante a janela, com destaque para a contratação do centroavante Gonçalo Ramos, vindo do PSG. A defesa também recebeu Mario Gila e o jovem lateral-esquerdo Sankhoun Diawara.

Na preparação, os italianos acumulam apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, além de dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Chelsea.

Onde assistir Manchester United x Milan ao vivo

O amistoso entre Manchester United e Milan terá transmissão pelo SportyNet, com exibição no canal e também no YouTube.

TV Fechada: SportyNet

SportyNet YouTube: SportyNet

Possíveis escalações das equipes

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven e Luke Shaw; Mason Mount e Andrey Santos; Amad Diallo, Lacey e Dorgu; Mbeumo.

Milan (Técnico: Rúben Amorim)

Torriani; Terracciano, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Luka Modric, Comotto e Estupinan; Rafael Leão e Loftus-Cheek; Camarda.

Histórico entre Manchester United e Milan

O Manchester United leva vantagem nos encontros recentes contra o Milan, com três vitórias e um empate nos últimos cinco confrontos.

Um dos resultados mais expressivos foi a vitória inglesa por 4 a 0 em 2010, pela Champions League. O último encontro oficial aconteceu em março de 2021, pela Europa League, quando o United avançou após vencer por 1 a 0 no San Siro.

Ficha técnica da partida