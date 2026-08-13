Lens x PSG ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela final da Supercopa da França

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PSG busca mais um título na temporada, enquanto o Lens tenta aproveitar o fator casa para conquistar a Supercopa da França diante da torcida

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Lens e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo (16), às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, pela decisão do Trophée des Champions, a Supercopa da França.

O confronto reúne o atual campeão da Copa da França e o vencedor da Ligue 1. Enquanto o Lens busca aproveitar o fator casa para conquistar mais um troféu nacional, o PSG tenta iniciar a temporada com mais uma taça após conquistar a Supercopa da Europa.

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Como chegam as equipes

Lens

O Lens chega à decisão embalado pelo título da Copa da França, conquista que garantiu ao clube uma vaga na Supercopa. A equipe também terá o apoio da torcida, já que a partida será disputada no Stade Bollaert-Delelis.

A preparação para a nova temporada terminou com uma derrota por 2 a 0 para o Sunderland. O resultado aumentou a importância da decisão diante do PSG, em um confronto que também servirá para o técnico Dino Toppmöller avaliar a melhor formação para o início da temporada.

O Lens tenta conquistar a Supercopa da França diante de sua torcida e quebrar o domínio recente do PSG no futebol nacional.

Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain chega à Supercopa da França após uma temporada histórica, na qual conquistou a Ligue 1 e a Champions League. A equipe comandada por Luis Enrique também começou a nova temporada com título. O PSG venceu o Aston Villa na Supercopa da UEFA e levantou mais um troféu continental.

O calendário apertado pode fazer o treinador administrar a condição física de alguns jogadores. Os defensores Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes devem ficar no banco para a partida. Já nomes como Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Hakimi, João Neves e Vitinha seguem como referências da equipe.

Onde assistir Lens x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Possíveis escalações

Lens (Técnico: Dino Toppmöller)

Robin Risser; Kyllian Antonio, Ismaëlo Ganiou e Maik Nawrocki; Saud Abdulhamid, Andrija Bulatovic, Massadio Haïdara e Thorgan Hazard; Florian Thauvin e Franjo Ivanovic; Odsonne Édouard.

Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Zabarnyi e Digne; João Neves, Vitinha e Zaïre-Emery; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Histórico entre Lens e PSG

Em todas as competições, Lens e Paris Saint-Germain se enfrentaram 95 vezes, com 48 vitórias do PSG, 25 do Lens e 22 empates.

Nos últimos dez confrontos, a vantagem também é parisiense: foram sete vitórias do PSG, dois empates e apenas um triunfo do Lens. Nesse período, as equipes marcaram 26 gols, sendo 18 do PSG e oito do Lens.

Arbitragem