Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B

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Juventude e Fortaleza se enfrentam em confronto direto pelo topo da Série B, com o time gaúcho defendendo a melhor campanha como mandante

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Juventude e Fortaleza se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes estão entre as primeiras colocadas da competição. O Juventude é o vice-líder, com 38 pontos, enquanto o Fortaleza ocupa a terceira colocação, com 35 pontos. O duelo coloca frente a frente o melhor mandante da Série B e uma equipe que tenta melhorar seu desempenho como visitante.

Como chegam as equipes

Juventude

O Juventude chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, fora de casa, pela Série B. A equipe também disputou as oitavas de final da Copa do Brasil, mas acabou eliminada pelo Atlético-MG.

Na segunda divisão, o time gaúcho ocupa a vice-liderança, com 38 pontos. Nos últimos dez jogos, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas, mostrando a regularidade da equipe na competição.

O desempenho dentro de casa é ainda mais expressivo. O Juventude possui a melhor campanha como mandante da Série B, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, somando 28 pontos.

Fortaleza

O Fortaleza ocupa a terceira colocação, com 35 pontos, e busca uma vitória para se aproximar do Juventude na tabela.

O Leão do Pici vem de empate com o Cuiabá fora de casa. Antes disso, a equipe foi eliminada pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O principal problema do Fortaleza está no desempenho longe de seus domínios. A equipe está há cinco partidas sem vencer como visitante, somando jogos da Copa do Brasil e da Série B. No período, foram três derrotas e dois empates.

A última vitória fora de casa aconteceu em 9 de junho, contra o Náutico, pela 12ª rodada. Ao todo, o Fortaleza possui a quinta pior campanha como visitante da Série B, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, somando dez pontos.

Onde assistir Juventude x Fortaleza ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Pay-per-view: Disney+

Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Gabriel, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.

Desfalques: Allanzinho e Pablo (lesionados)



Allanzinho e Pablo (lesionados) Pendurados: Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Lucas Mineiro, Aderlan e Diogo Barbosa

Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)

João Ricardo; Mucuri, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Rodrigo, Lucas Sasha e Pierre; Vitinho, Welliton e Nathan Fogaça.

Desfalques: Luiz Fernando (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Miritello (suspenso).



Luiz Fernando (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Miritello (suspenso). Dúvida: Lucca Prior (contusão no joelho), Gabriel Fuentes (problema físico) e Ronald (lesão na posterior da coxa).



Lucca Prior (contusão no joelho), Gabriel Fuentes (problema físico) e Ronald (lesão na posterior da coxa). Pendurados: Lucas Sasha e Rodriguinho.



Histórico entre Juventude e Fortaleza

Em todas as competições, Juventude e Fortaleza já se enfrentaram 23 vezes, com vantagem do time cearense: são 12 vitórias do Fortaleza, nove empates e apenas dois triunfos do Juventude.

O Fortaleza também defende uma invencibilidade de 13 jogos contra o Juventude. Antes do confronto desta rodada, o Leão venceu os últimos cinco encontros consecutivos entre as equipes. A última vitória do Juventude aconteceu em 2009.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Assistente 2: Lucas Costa Modesto (DF)

Lucas Costa Modesto (DF) Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Rodrigo Brand da Silva (RS) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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