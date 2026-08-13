Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B
Juventude e Fortaleza se enfrentam em confronto direto pelo topo da Série B, com o time gaúcho defendendo a melhor campanha como mandante
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Juventude e Fortaleza se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes estão entre as primeiras colocadas da competição. O Juventude é o vice-líder, com 38 pontos, enquanto o Fortaleza ocupa a terceira colocação, com 35 pontos. O duelo coloca frente a frente o melhor mandante da Série B e uma equipe que tenta melhorar seu desempenho como visitante.
Como chegam as equipes
Juventude
O Juventude chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, fora de casa, pela Série B. A equipe também disputou as oitavas de final da Copa do Brasil, mas acabou eliminada pelo Atlético-MG.
Na segunda divisão, o time gaúcho ocupa a vice-liderança, com 38 pontos. Nos últimos dez jogos, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas, mostrando a regularidade da equipe na competição.
O desempenho dentro de casa é ainda mais expressivo. O Juventude possui a melhor campanha como mandante da Série B, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, somando 28 pontos.
Fortaleza
O Fortaleza ocupa a terceira colocação, com 35 pontos, e busca uma vitória para se aproximar do Juventude na tabela.
O Leão do Pici vem de empate com o Cuiabá fora de casa. Antes disso, a equipe foi eliminada pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.
O principal problema do Fortaleza está no desempenho longe de seus domínios. A equipe está há cinco partidas sem vencer como visitante, somando jogos da Copa do Brasil e da Série B. No período, foram três derrotas e dois empates.
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A última vitória fora de casa aconteceu em 9 de junho, contra o Náutico, pela 12ª rodada. Ao todo, o Fortaleza possui a quinta pior campanha como visitante da Série B, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, somando dez pontos.
Onde assistir Juventude x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Pay-per-view: Disney+
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Prováveis escalações
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gabriel, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.
- Desfalques: Allanzinho e Pablo (lesionados)
- Pendurados: Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo, Lucas Mineiro, Aderlan e Diogo Barbosa
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mucuri, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Rodrigo, Lucas Sasha e Pierre; Vitinho, Welliton e Nathan Fogaça.
- Desfalques: Luiz Fernando (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Miritello (suspenso).
- Dúvida: Lucca Prior (contusão no joelho), Gabriel Fuentes (problema físico) e Ronald (lesão na posterior da coxa).
- Pendurados: Lucas Sasha e Rodriguinho.
Histórico entre Juventude e Fortaleza
Em todas as competições, Juventude e Fortaleza já se enfrentaram 23 vezes, com vantagem do time cearense: são 12 vitórias do Fortaleza, nove empates e apenas dois triunfos do Juventude.
O Fortaleza também defende uma invencibilidade de 13 jogos contra o Juventude. Antes do confronto desta rodada, o Leão venceu os últimos cinco encontros consecutivos entre as equipes. A última vitória do Juventude aconteceu em 2009.
Arbitragem
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
- Assistente 2: Lucas Costa Modesto (DF)
- Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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