Inter de Milão x Real Betis ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atual campeão italiano encara equipe espanhola em Bari no último teste antes das estreias oficiais pelas ligas nacionais nesta temporada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Internazionale e Real Betis se enfrentam neste sábado (15), às 14h30 (de Brasília), no Stadio San Nicola, em Bari, na Itália, em amistoso de pré-temporada.

O duelo será o último grande teste das duas equipes antes do início das competições nacionais. A Inter estreia na Serie A contra o Monza, em 22 de agosto, enquanto o Betis enfrenta a Real Sociedad pela LaLiga, no dia 21.

O confronto reúne o atual campeão italiano e uma equipe espanhola que garantiu o retorno à Champions League após 21 anos.

Momento das equipes antes da temporada

A Internazionale chega para a nova temporada como atual campeã italiana, depois de conquistar o 21º Scudetto. A equipe também teve um desempenho ofensivo destacado na última Serie A, com 89 gols marcados.

Sob o comando de Cristian Chivu, o clube busca consolidar o sistema defensivo. O elenco recebeu reforços como John Stones e Manuel Akanji, vindos do Manchester City, que ainda procuram maior entrosamento no esquema com três defensores.

A Inter permanece invicta na pré-temporada, com vitórias sobre Karlsruher SC e Juventus, esta por 2 a 1, além de empates contra Milan e Manchester City.

Na vitória sobre a Juventus, disputada em Perth, Federico Dimarco e Andy Diouf marcaram os gols. Dimarco também se destacou na última temporada, quando liderou a liga italiana em assistências, com 17, e em participações diretas em gols, com 24.

O goleiro Ivan Provedel, contratado junto à Lazio, disputa a posição com Josep Martínez e pode começar o amistoso.

O Real Betis, por sua vez, inicia a sétima temporada de Manuel Pellegrini no comando. A equipe terminou a última LaLiga na quinta posição e garantiu o retorno à Champions League após mais de duas décadas.

Na preparação, os espanhóis venceram o Arsenal em Dublin e empataram com o Bournemouth no compromisso mais recente. O Betis marcou 15 gols em seis partidas na pré-temporada, com Cucho Hernández entre os destaques ofensivos.

O clube também incorporou reforços como Fran García, ex-Real Madrid, além dos meio-campistas Álvaro Fidalgo e Facundo Bernal.

Onde assistir Internazionale x Real Betis ao vivo

O amistoso entre Internazionale e Real Betis terá transmissão pelo canal GOL Brasil no YouTube.

YouTube: GOL Brasil

Possíveis escalações das equipes

Internazionale (Técnico: Cristian Chivu)

Provedel; Pavard, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto (ou Diouf), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (ou Zielinski) e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.

Desfalque: Valentin Carboni.

Valentin Carboni. Dúvidas/controle de minutagem: Lautaro Martínez, Marcus Thuram e John Stones retornaram recentemente de folga.

Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Valles; Bellerín, Llorente, Bartra e Junior Firpo; Marc Roca e Facundo Bernal; Pablo Fornals, Isco e Losada; Cucho Hernández.

Desfalques: Antony, Ezzalzouli, Isco, Aitor Ruibal e Diego Conde.

Antony, Ezzalzouli, Isco, Aitor Ruibal e Diego Conde. Dúvida: Giovani Lo Celso.

Histórico entre Internazionale e Real Betis

O histórico entre as equipes é curto. O único encontro registrado aconteceu em dezembro de 2022, também em um amistoso.

Na ocasião, Inter e Betis empataram em 1 a 1, com gols de Juanmi e Matteo Darmian.

Ficha técnica da partida