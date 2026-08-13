Inter de Milão x Real Betis ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso
Atual campeão italiano encara equipe espanhola em Bari no último teste antes das estreias oficiais pelas ligas nacionais nesta temporada
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Internazionale e Real Betis se enfrentam neste sábado (15), às 14h30 (de Brasília), no Stadio San Nicola, em Bari, na Itália, em amistoso de pré-temporada.
O duelo será o último grande teste das duas equipes antes do início das competições nacionais. A Inter estreia na Serie A contra o Monza, em 22 de agosto, enquanto o Betis enfrenta a Real Sociedad pela LaLiga, no dia 21.
O confronto reúne o atual campeão italiano e uma equipe espanhola que garantiu o retorno à Champions League após 21 anos.
Momento das equipes antes da temporada
A Internazionale chega para a nova temporada como atual campeã italiana, depois de conquistar o 21º Scudetto. A equipe também teve um desempenho ofensivo destacado na última Serie A, com 89 gols marcados.
Sob o comando de Cristian Chivu, o clube busca consolidar o sistema defensivo. O elenco recebeu reforços como John Stones e Manuel Akanji, vindos do Manchester City, que ainda procuram maior entrosamento no esquema com três defensores.
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A Inter permanece invicta na pré-temporada, com vitórias sobre Karlsruher SC e Juventus, esta por 2 a 1, além de empates contra Milan e Manchester City.
Na vitória sobre a Juventus, disputada em Perth, Federico Dimarco e Andy Diouf marcaram os gols. Dimarco também se destacou na última temporada, quando liderou a liga italiana em assistências, com 17, e em participações diretas em gols, com 24.
O goleiro Ivan Provedel, contratado junto à Lazio, disputa a posição com Josep Martínez e pode começar o amistoso.
O Real Betis, por sua vez, inicia a sétima temporada de Manuel Pellegrini no comando. A equipe terminou a última LaLiga na quinta posição e garantiu o retorno à Champions League após mais de duas décadas.
Na preparação, os espanhóis venceram o Arsenal em Dublin e empataram com o Bournemouth no compromisso mais recente. O Betis marcou 15 gols em seis partidas na pré-temporada, com Cucho Hernández entre os destaques ofensivos.
O clube também incorporou reforços como Fran García, ex-Real Madrid, além dos meio-campistas Álvaro Fidalgo e Facundo Bernal.
Onde assistir Internazionale x Real Betis ao vivo
O amistoso entre Internazionale e Real Betis terá transmissão pelo canal GOL Brasil no YouTube.
- YouTube: GOL Brasil
Possíveis escalações das equipes
Internazionale (Técnico: Cristian Chivu)
- Provedel; Pavard, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto (ou Diouf), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (ou Zielinski) e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.
- Desfalque: Valentin Carboni.
- Dúvidas/controle de minutagem: Lautaro Martínez, Marcus Thuram e John Stones retornaram recentemente de folga.
Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
- Valles; Bellerín, Llorente, Bartra e Junior Firpo; Marc Roca e Facundo Bernal; Pablo Fornals, Isco e Losada; Cucho Hernández.
- Desfalques: Antony, Ezzalzouli, Isco, Aitor Ruibal e Diego Conde.
- Dúvida: Giovani Lo Celso.
Histórico entre Internazionale e Real Betis
O histórico entre as equipes é curto. O único encontro registrado aconteceu em dezembro de 2022, também em um amistoso.
Na ocasião, Inter e Betis empataram em 1 a 1, com gols de Juanmi e Matteo Darmian.
Ficha técnica da partida
- Competição: amistoso de pré-temporada
- Local: Stadio San Nicola, Bari, Itália
- Data: 15/08/2026 (sábado)
- Horário: 14h30 (de Brasília)
- Transmissão: GOL Brasil no YouTube