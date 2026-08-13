Fluminense x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

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Tricolor tenta reagir após sequência de empates e troca no comando diante do líder, que também divide atenções com a Libertadores; confira

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Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto acontece entre os jogos de ida e volta das oitavas de final da Libertadores. As duas equipes precisam administrar o calendário e, ao mesmo tempo, manter seus objetivos no campeonato nacional.

O Fluminense ocupa a quarta posição, com 35 pontos, enquanto o Palmeiras lidera a competição de forma isolada, com 48 pontos.

Imagem do atacante Hulk, do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Momento das equipes no Brasileirão

O Fluminense atravessa um período de instabilidade. A equipe soma cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro e viu a pressão aumentar após resultados recentes em outras competições.

O cenário levou à saída do técnico Luis Zubeldía e de sua comissão técnica na última quinta-feira, depois do empate sem gols contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores.

O auxiliar permanente Marcão assumiu o comando interino. Antes disso, o clube também havia sido eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama.

O goleiro Fábio afirmou que o momento de dificuldade não é exclusivo do Fluminense, enquanto Thiago Silva cobrou maior comprometimento do elenco e uma postura mais incisiva em campo.

O Palmeiras chega ao Maracanã na liderança do Brasileirão, com 48 pontos. Nas últimas cinco rodadas, o time comandado por Abel Ferreira conquistou três vitórias.

Na rodada anterior, o Verdão empatou por 0 a 0 com o Internacional. Pela Libertadores, também ficou no empate, por 1 a 1, com o Cerro Porteño, no jogo de ida das oitavas de final.

O treinador palmeirense avaliou positivamente o desempenho da equipe no compromisso continental, mas a classificação ainda será definida no jogo de volta, no Paraguai.

Histórico entre Fluminense e Palmeiras

Fluminense e Palmeiras já se enfrentaram 105 vezes. O clube paulista soma 56 vitórias, contra 34 do Tricolor, além de 15 empates.

Quando o confronto acontece no Rio de Janeiro, o equilíbrio é maior: em 57 partidas como mandante, o Fluminense venceu 25 vezes, o Palmeiras ganhou 22 e houve dez empates.

Nos seis encontros mais recentes, o Verdão venceu quatro. No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Palmeiras também levou a melhor, pelo placar de 2 a 1.

John Kennedy é o artilheiro do Fluminense no campeonato, com nove gols. Pelo Palmeiras, Flaco López lidera a lista de goleadores, com seis tentos.

Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo

O duelo entre Fluminense e Palmeiras terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Possíveis escalações das equipes

Fluminense (Técnico interino: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio e Nonato; Soteldo, Ganso e Serna; Castillo.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Lomba; Giay; Murilo, Benedetti e Arthur; Marlon Freitas, Emi Martinez e Lucas Evangelista; Felipe Anderson, Sosa e Vitor Roque.

Ingressos e acesso ao Maracanã

As vendas de ingressos começaram em 10 de agosto para sócios e foram abertas ao público geral em 13 de agosto.

O reconhecimento facial é obrigatório em todos os setores do Maracanã, com necessidade de cadastro prévio no sistema indicado pelo clube mandante.

Os ingressos custam a partir de R$ 60, enquanto o setor Maracanã Mais chega a R$ 700. O estacionamento no Estádio Célio de Barros custa entre R$ 60 e R$ 100 e é destinado a torcedores que já possuem ingresso.

Ficha técnica da partida