Criciúma x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B
Criciúma busca reencontrar o caminho das vitórias diante do Goiás, que tenta manter a reação na Série B e quebrar jejum no confronto
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Criciúma e Goiás se enfrentam neste sábado (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o Criciúma segue na liderança da Série B, com 40 pontos, mas busca encerrar uma sequência de duas partidas sem vencer, o Goiás ocupa a 8ª colocação, com 32 pontos, e tenta se aproximar novamente do G-6.
Como chegam as equipes
Criciúma
O Criciúma continua na liderança da Série B, com 40 pontos, mas chega ao confronto após dois resultados negativos. Na última rodada, o Tigre perdeu por 2 a 0 para o Athletic, fora de casa. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Náutico.
A sequência interrompeu um momento de grande recuperação. Antes dos dois últimos jogos, o Criciúma vinha de seis vitórias consecutivas e 14 partidas sem perder na competição.
Jogando em casa, o desempenho segue sendo um dos principais trunfos da equipe. O Criciúma ainda não perdeu como mandante na Série B, com seis vitórias e quatro empates. O time possui a quarta melhor campanha em seus domínios.
Goiás
O Goiás ocupa a 8ª colocação, com 32 pontos, e chega ao duelo após vencer o Londrina. Antes do triunfo, o Esmeraldino havia perdido para o América-MG e empatado com o Sport.
Nos últimos dez jogos pela Série B, a equipe comandada por Mozart conquistou quatro vitórias, três empates e três derrotas.
Fora de casa, o Goiás possui a oitava melhor campanha da competição, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O objetivo é conquistar um resultado positivo no Majestoso para se aproximar da parte de cima da tabela.
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Onde assistir Criciúma x Goiás ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Pay-per-view: Disney+
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Prováveis escalações
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Pedro; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo Biasi, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Waguininho e Cauê (Nicolas).
- Dúvidas: Yuri e Octávio Henrique.
- Pendurados: Bruno Alves, Luciano Castán, Eduardo Biasi, Otero, Fellipe Mateus, Gui Lobo, Willean Lepo, Waguininho, Nicolas e Tiaguinho.
Goiás (Técnico: Mozart)
Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes (Lucas Ribeiro) e Nicolas; Lourenço, Filipe Machado, Juninho, Gegê e Lucas Lima; Anselmo Ramon (Cadu).
- Desfalques: Tadeu e Wellington Rato (lesionados) e Djalma (suspenso).
- Pendurados: Lourenço, Guilherme Baldória e Rodrigo Soares.
Histórico entre Criciúma e Goiás
Criciúma e Goiás já se enfrentaram 33 vezes em todas as competições. O Tigre venceu 14 partidas, enquanto o Esmeraldino tem 11 triunfos. Outros oito confrontos terminaram empatados.
O Goiás leva vantagem no retrospecto recente. O Tigre não vence o Esmeraldino há sete partidas. Nos últimos dez encontros, foram quatro vitórias do Goiás, duas do Criciúma e quatro empates.
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)
- Assistente 2: Weber Felipe Silva (PR)
- Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)
- VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)
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