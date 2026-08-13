Criciúma x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B

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Criciúma busca reencontrar o caminho das vitórias diante do Goiás, que tenta manter a reação na Série B e quebrar jejum no confronto

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Criciúma e Goiás se enfrentam neste sábado (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o Criciúma segue na liderança da Série B, com 40 pontos, mas busca encerrar uma sequência de duas partidas sem vencer, o Goiás ocupa a 8ª colocação, com 32 pontos, e tenta se aproximar novamente do G-6.

Como chegam as equipes

Criciúma

O Criciúma continua na liderança da Série B, com 40 pontos, mas chega ao confronto após dois resultados negativos. Na última rodada, o Tigre perdeu por 2 a 0 para o Athletic, fora de casa. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Náutico.

A sequência interrompeu um momento de grande recuperação. Antes dos dois últimos jogos, o Criciúma vinha de seis vitórias consecutivas e 14 partidas sem perder na competição.

Jogando em casa, o desempenho segue sendo um dos principais trunfos da equipe. O Criciúma ainda não perdeu como mandante na Série B, com seis vitórias e quatro empates. O time possui a quarta melhor campanha em seus domínios.

Goiás

O Goiás ocupa a 8ª colocação, com 32 pontos, e chega ao duelo após vencer o Londrina. Antes do triunfo, o Esmeraldino havia perdido para o América-MG e empatado com o Sport.

Nos últimos dez jogos pela Série B, a equipe comandada por Mozart conquistou quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Fora de casa, o Goiás possui a oitava melhor campanha da competição, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O objetivo é conquistar um resultado positivo no Majestoso para se aproximar da parte de cima da tabela.

Onde assistir Criciúma x Goiás ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Pay-per-view: Disney+

Prováveis escalações

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Pedro; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo Biasi, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Waguininho e Cauê (Nicolas).

Dúvidas: Yuri e Octávio Henrique.



Yuri e Octávio Henrique. Pendurados: Bruno Alves, Luciano Castán, Eduardo Biasi, Otero, Fellipe Mateus, Gui Lobo, Willean Lepo, Waguininho, Nicolas e Tiaguinho.

Goiás (Técnico: Mozart)

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes (Lucas Ribeiro) e Nicolas; Lourenço, Filipe Machado, Juninho, Gegê e Lucas Lima; Anselmo Ramon (Cadu).

Desfalques: Tadeu e Wellington Rato (lesionados) e Djalma (suspenso).



Tadeu e Wellington Rato (lesionados) e Djalma (suspenso). Pendurados: Lourenço, Guilherme Baldória e Rodrigo Soares.

Histórico entre Criciúma e Goiás

Criciúma e Goiás já se enfrentaram 33 vezes em todas as competições. O Tigre venceu 14 partidas, enquanto o Esmeraldino tem 11 triunfos. Outros oito confrontos terminaram empatados.

O Goiás leva vantagem no retrospecto recente. O Tigre não vence o Esmeraldino há sete partidas. Nos últimos dez encontros, foram quatro vitórias do Goiás, duas do Criciúma e quatro empates.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Lucas Paulo Torezin (PR) Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)



Rafael Trombeta (PR) Assistente 2: Weber Felipe Silva (PR)



Weber Felipe Silva (PR) Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

Franciel dos Santos Martins (SC) VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

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