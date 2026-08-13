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Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 23ª rodada da Série A

Timão e Raposa chegam ao duelo separados por apenas um ponto e de olho em uma vaga no G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 14/08/2026 às 8:58
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pela Série A do Brasileirão
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pela Série A do Brasileirão - Arte/Blog do Torcedor

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Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto próximas na tabela e de olho na parte de cima da classificação. Enquanto o Cruzeiro ocupa a 5ª colocação, com 33 pontos, o Corinthians aparece em 7º, com 32 pontos. O duelo pode ser importante para a briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Como chegam as equipes

Corinthians

O Corinthians chega para o confronto após empatar em 1 a 1 com o Rosario Central, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado manteve o Timão com uma sequência de três partidas sem perder. 

Apesar do bom momento recente, a equipe comandada por Fernando Diniz foi eliminada pelo Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, o Corinthians disputou oito partidas, com três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

No Campeonato Brasileiro, o Timão ocupa a 7ª colocação, com 32 pontos, apenas um atrás do Cruzeiro. A equipe também está a três pontos do Fluminense, que aparece em 4º lugar, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores.

Para o duelo, o Corinthians terá uma lista extensa de desfalques. Yuri Alberto, Vitinho, André Luiz, Zakaria Labyad, Kayke Ferrari e Fabrizio Angileri estão fora da partida.

Cruzeiro

O Cruzeiro chega embalado para o confronto e tenta aproveitar o bom momento para somar pontos importantes fora de casa.

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A Raposa ocupa a 5ª colocação, com 33 pontos, apenas dois atrás do Fluminense, que abre atualmente o G-4. Uma vitória na Neo Química Arena pode colocar o time mineiro na zona de classificação para a Libertadores, dependendo do resultado do confronto entre Fluminense e Palmeiras.

Nas últimas três partidas, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 3 a 1, derrotou a Chapecoense por 2 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Flamengo, mostrando regularidade na disputa pelas primeiras posições.

A equipe comandada por Artur Jorge terá alguns desfalques para o duelo. Sinisterra, Villarreal, Gabriel Pec e Cássio estão lesionados, enquanto Kenji cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Amazon Prime Video

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Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.

  • Desfalques: Sinisterra, Villarreal, Gabriel Pec e Cássio (lesionados), além de Kenji (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

  • Desfalques: Yuri Alberto, Vitinho, André Luiz, Zakaria Labyad, Kayke Ferrari e Fabrizio Angileri.

Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.