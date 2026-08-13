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Ceará x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B

Ceará e Cuiabá se enfrentam em confronto direto na parte de baixo da tabela, separados por apenas um ponto na Série B; veja detalhes da partida

Por Lucas Valle Publicado em 13/08/2026 às 8:24
Ceará e Cuiabá se enfrentam pela Série B do Brasileiro
Ceará e Cuiabá se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Ceará e Cuiabá se enfrentam neste sábado (15), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto separadas por apenas um ponto na tabela. Enquanto o Cuiabá ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos, o Ceará aparece logo atrás, em 16º, com 25 pontos. O duelo é importante para os dois times na tentativa de se afastar da parte de baixo da classificação.

Como chegam as equipes

Ceará

O Ceará busca aproveitar o fator casa para conquistar uma vitória e ganhar posições na tabela. O Vozão ocupa atualmente a 16ª colocação, com 25 pontos, apenas um atrás do Cuiabá.

A equipe comandada por Daniel Paulista terá alguns desfalques para o confronto. Vinícius Zanocelo e João Gabriel estão fora da partida.

O Ceará leva vantagem no histórico do confronto. As equipes já se enfrentaram seis vezes, com três vitórias do Vozão e três empates. No primeiro turno da Série B de 2026, o time cearense venceu por 2 a 0, na Arena Pantanal.

Cuiabá

O Cuiabá ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos, e tenta interromper uma sequência negativa na Série B. O Dourado está há cinco partidas sem vencer na competição, sendo esta a segunda vez nesta edição que a equipe passa por um período de cinco jogos sem triunfo.

Fora de casa, o jejum também preocupa. O Cuiabá não vence como visitante há quatro partidas. A última vitória longe de seus domínios aconteceu em 9 de junho, quando derrotou a Ponte Preta por 2 a 1.

Para o duelo contra o Ceará, Alan Empereur é dúvida, enquanto Fábio Gomes e Marlon são baixas confirmadas.

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Onde assistir Ceará x Cuiabá ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Pay-per-view: Disney+

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Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Brayan Borges, Luiz Otávio, Gabriel Rocha e Sávio; Pavani, João Gabriel e Vina; Giulio, Nico Ferreira e Lucca Holanda.

  • Desfalques: Vinícius Zanocelo e João Gabriel.
  • Pendurados: Bryan Borges, Matheus Araújo, Rafael Ramos, Sánchez, Enzo Lodovico e Lucca.

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

Marcelo Carné; Igor Inocêncio, João Basso, Vitor Mendes e Lorenzo; Raul, Calebe e Pepê; David Miguel, Jean Dias e Eliel.

  • Desfalques: Fábio Gomes e Marlon.
  • Dúvida: Alan Empereur.
  • Pendurados: Raylan, Raul, Pepê, Weverson e Calebe.

Histórico entre Ceará e Cuiabá

Ceará e Cuiabá já se enfrentaram seis vezes na história, com três vitórias do Vozão e três empates. O time mato-grossense ainda busca sua primeira vitória no confronto. No primeiro turno da Série B de 2026, o Ceará levou a melhor e venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal.

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
  • Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)
  • Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
  • Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE)
  • VAR: Rejane Caetano da Silva (CE)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.