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Borussia Dortmund x Roma ao vivo: onde assistir, horário e principais informações do amistoso

Equipes fazem um dos últimos testes antes do início da temporada em duelo marcado para o estádio do clube alemão neste sábado; saiba mais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 13/08/2026 às 12:57
Imagem dos escudos de Borussia Dortmund e Roma
Imagem dos escudos de Borussia Dortmund e Roma - Arte/ Blog do Torcedor

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Borussia Dortmund e Roma se enfrentam neste sábado (15), às 12h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, em amistoso de pré-temporada.

O confronto representa um dos últimos testes das duas equipes antes do início das competições oficiais da temporada 2026/27. O Dortmund também utiliza o período para preparar o elenco para a disputa da Supercopa da Alemanha, marcada para o fim de agosto.

Os alemães chegam após duas vitórias consecutivas na preparação, enquanto a Roma tenta encontrar maior regularidade depois de resultados distintos nos últimos amistosos.

Momento das equipes antes da temporada

O Borussia Dortmund chega ao compromisso em alta após vencer o Arsenal por 3 a 2 e o FC Tokyo por 1 a 0 nos últimos testes da pré-temporada.

O técnico Niko Kovac vem utilizando Maximilian Beier como ala, escolha que tem gerado debates por afastar o atacante de sua posição preferida, mais centralizada.

O próprio Beier afirmou que prefere atuar como segundo atacante ou camisa 10, mas destacou que está disposto a cumprir a função determinada pela comissão técnica.

Kovac, por sua vez, elogiou o comprometimento do jogador e ressaltou a disposição de Beier em priorizar as necessidades coletivas.

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O elenco alemão também vive um momento de expectativa com a confirmação de Jürgen Klopp como novo técnico da seleção da Alemanha. O meio-campista Felix Nmecha destacou o entusiasmo dos jogadores com a nova fase da equipe nacional.

A Roma, comandada por Gianpiero Gasperini, busca maior equilíbrio durante a preparação. A equipe vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Newport, com gols de Hermoso, Santiago Castro, Koulierakis e Soulé.

Antes disso, os italianos haviam sofrido uma derrota pelo mesmo placar para o Cardiff City.

O atacante Paulo Dybala voltou a atuar entre os titulares e busca recuperar ritmo após uma temporada marcada por lesões. O zagueiro Koulierakis também ganhou destaque ao marcar em sua estreia.

O lateral-esquerdo brasileiro Wesley está recuperado de uma entorse no tornozelo e deve ficar à disposição para o amistoso.

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Onde assistir Borussia Dortmund x Roma ao vivo

O amistoso entre Borussia Dortmund e Roma terá transmissão pelo SportyNet.

  • Canal: SportyNet

Ficha técnica da partida

  • Competição: amistoso de pré-temporada
  • Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha
  • Data: 15/08/2026 (sábado)
  • Horário: 12h30 (de Brasília)
  • Transmissão: SportyNet

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.