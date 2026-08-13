Borussia Dortmund x Roma ao vivo: onde assistir, horário e principais informações do amistoso
Equipes fazem um dos últimos testes antes do início da temporada em duelo marcado para o estádio do clube alemão neste sábado; saiba mais detalhes
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Borussia Dortmund e Roma se enfrentam neste sábado (15), às 12h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, em amistoso de pré-temporada.
O confronto representa um dos últimos testes das duas equipes antes do início das competições oficiais da temporada 2026/27. O Dortmund também utiliza o período para preparar o elenco para a disputa da Supercopa da Alemanha, marcada para o fim de agosto.
Os alemães chegam após duas vitórias consecutivas na preparação, enquanto a Roma tenta encontrar maior regularidade depois de resultados distintos nos últimos amistosos.
Momento das equipes antes da temporada
O Borussia Dortmund chega ao compromisso em alta após vencer o Arsenal por 3 a 2 e o FC Tokyo por 1 a 0 nos últimos testes da pré-temporada.
O técnico Niko Kovac vem utilizando Maximilian Beier como ala, escolha que tem gerado debates por afastar o atacante de sua posição preferida, mais centralizada.
O próprio Beier afirmou que prefere atuar como segundo atacante ou camisa 10, mas destacou que está disposto a cumprir a função determinada pela comissão técnica.
Kovac, por sua vez, elogiou o comprometimento do jogador e ressaltou a disposição de Beier em priorizar as necessidades coletivas.
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O elenco alemão também vive um momento de expectativa com a confirmação de Jürgen Klopp como novo técnico da seleção da Alemanha. O meio-campista Felix Nmecha destacou o entusiasmo dos jogadores com a nova fase da equipe nacional.
A Roma, comandada por Gianpiero Gasperini, busca maior equilíbrio durante a preparação. A equipe vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Newport, com gols de Hermoso, Santiago Castro, Koulierakis e Soulé.
Antes disso, os italianos haviam sofrido uma derrota pelo mesmo placar para o Cardiff City.
O atacante Paulo Dybala voltou a atuar entre os titulares e busca recuperar ritmo após uma temporada marcada por lesões. O zagueiro Koulierakis também ganhou destaque ao marcar em sua estreia.
O lateral-esquerdo brasileiro Wesley está recuperado de uma entorse no tornozelo e deve ficar à disposição para o amistoso.
Onde assistir Borussia Dortmund x Roma ao vivo
O amistoso entre Borussia Dortmund e Roma terá transmissão pelo SportyNet.
- Canal: SportyNet
Ficha técnica da partida
- Competição: amistoso de pré-temporada
- Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha
- Data: 15/08/2026 (sábado)
- Horário: 12h30 (de Brasília)
- Transmissão: SportyNet