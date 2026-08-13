Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Telekom Cup
Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam pela Telekom Cup em último teste antes do início da temporada oficial na Alemanha
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Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam neste sábado (15), às 10h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela Telekom Cup, torneio amistoso de preparação para a temporada 2026/27.
A competição, criada em 2009, é utilizada como teste de pré-temporada para clubes alemães. O duelo também serve como preparação final para Bayern e Leipzig antes do início oficial da nova temporada.
Momento das equipes
Bayern de Munique
O Bayern de Munique chega para a Telekom Cup após disputar quatro amistosos durante a preparação para a temporada. A equipe comandada por Vincent Kompany estreou com derrota por 2 a 1 para o Wehen, mas depois goleou o Rottach-Egern por 15 a 0 e venceu Jeju e Aston Villa, ambos por 2 a 1.
Os bávaros ainda terão um compromisso importante antes da estreia na Bundesliga. No dia 22 de agosto, o Bayern enfrenta o Borussia Dortmund pela Supercopa Franz Beckenbauer. A estreia no Campeonato Alemão está marcada para o dia 28 de agosto, contra o Stuttgart.
RB Leipzig
O RB Leipzig também disputou quatro partidas na pré-temporada, com três vitórias e uma derrota. A equipe venceu Altglienicke por 2 a 1, Ingolstadt por 1 a 0 e Verl por 4 a 0, mas perdeu para o Leeds por 2 a 0 no último teste.
O time comandado por Martín Demichelis estreia oficialmente na temporada no dia 22 de agosto, contra o Trier, pela DFB-Pokal. Na Bundesliga, o primeiro compromisso será no dia 29, diante do Borussia Mönchengladbach
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Onde assistir Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
Prováveis escalações
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Kim Min-jae e Nathaniel Brown; Pavlovic, Kimmich e Bischof (Laimer); Luis Díaz, Maycon Cardoso e Saibari.
RB Leipzig (Técnico: Martín Demichelis)
Vandevoordt; Benjamin Henrichs, Orban, Lukeba e Raum; Maksimovic, Vermeeren e Elmas; Bakayoko, Rômulo e Tidiam Gomis.
Histórico entre Bayern de Munique e RB Leipzig
Bayern de Munique e RB Leipzig já se enfrentaram 25 vezes em todas as competições. O time bávaro leva vantagem no retrospecto, com 14 vitórias, contra oito empates e três triunfos do Leipzig.
Nos últimos dez encontros, o Bayern venceu cinco vezes, enquanto o Leipzig ganhou duas partidas. Outros três confrontos terminaram empatados.
Max Finkgräfe