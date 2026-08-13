fechar
Onde assistir |

Atlético-GO x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B

Dragão está há cinco jogos sem perder, enquanto o Tigre vem de duas derrotas consecutivas e tenta se recuperar no clássico goiano

Por Lucas Valle Publicado em 13/08/2026 às 11:00
Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro
Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste sábado (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O clássico goiano coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Atlético-GO está há cinco jogos sem perder e busca se aproximar do G-6, o Vila Nova vem de duas derrotas consecutivas, mas segue entre os primeiros colocados da Série B.

Como chegam as equipes

Atlético-GO

O Atlético-GO ocupa a 9ª colocação, com 32 pontos, e chega ao clássico em uma sequência positiva. O Dragão está há cinco partidas sem perder e, na última rodada, empatou com o Náutico.

Nos últimos dez jogos, o time goiano conquistou cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, campanha que ajudou a equipe a subir na tabela e se aproximar da briga pelas primeiras posições.

Jogando em casa, o Atlético-GO terá a oportunidade de conquistar mais três pontos diante do rival e tentar reduzir a distância para o G-6.

Vila Nova

O Vila Nova ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos, mas chega ao clássico pressionado pelos resultados recentes. O Tigre sofreu duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o Sport.

Nos últimos dez compromissos, o Vila Nova venceu quatro partidas e perdeu seis. Apesar da oscilação, a equipe segue dentro do G-6 e busca voltar a pontuar para não perder posições na tabela.

Onde assistir Atlético-GO x Vila Nova ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • TV fechada: ESPN
  • Pay-per-view: Disney+

Leia Também

Prováveis escalações

Atlético-GO (Técnico: )

Paulo Vítor; Ewerthon (Kauan Henrique), Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Matheusinho; Marrony, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

  • Dúvidas: Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
  • Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Bruno José, Yuri, Léo Jacó, Natã e Redney Emanuel

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat (Breno Bora), Douglas Mendes e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Dellatorre e Janderson.

  • Desfalques: Ryan (lesão no joelho)
  • Pendurados: Rafa Silva, Hayner, Gustavo Puskas, Nathan Camargo, Elias e Emerson Urso.

Histórico entre Atlético-GO e Vila Nova

Atlético-GO e Vila Nova já se enfrentaram 70 vezes em todas as competições, com 30 vitórias do Dragão, 22 empates e 18 triunfos do Tigre. Nos últimos dez encontros, o equilíbrio também aparece: foram cinco vitórias do Atlético-GO, quatro do Vila Nova e um empate.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
  • Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
  • Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO)
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Ceará x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B
Série B

Ceará x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B
Sporting x Vitória SC: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Liga Portugal
Liga Portugal

Sporting x Vitória SC: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Liga Portugal

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.