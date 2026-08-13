Atlético-GO x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dragão está há cinco jogos sem perder, enquanto o Tigre vem de duas derrotas consecutivas e tenta se recuperar no clássico goiano

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste sábado (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O clássico goiano coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Atlético-GO está há cinco jogos sem perder e busca se aproximar do G-6, o Vila Nova vem de duas derrotas consecutivas, mas segue entre os primeiros colocados da Série B.

Como chegam as equipes

Atlético-GO

O Atlético-GO ocupa a 9ª colocação, com 32 pontos, e chega ao clássico em uma sequência positiva. O Dragão está há cinco partidas sem perder e, na última rodada, empatou com o Náutico.

Nos últimos dez jogos, o time goiano conquistou cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, campanha que ajudou a equipe a subir na tabela e se aproximar da briga pelas primeiras posições.

Jogando em casa, o Atlético-GO terá a oportunidade de conquistar mais três pontos diante do rival e tentar reduzir a distância para o G-6.

Vila Nova

O Vila Nova ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos, mas chega ao clássico pressionado pelos resultados recentes. O Tigre sofreu duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o Sport.

Nos últimos dez compromissos, o Vila Nova venceu quatro partidas e perdeu seis. Apesar da oscilação, a equipe segue dentro do G-6 e busca voltar a pontuar para não perder posições na tabela.

Onde assistir Atlético-GO x Vila Nova ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Pay-per-view: Disney+

Prováveis escalações

Atlético-GO (Técnico: )

Paulo Vítor; Ewerthon (Kauan Henrique), Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Matheusinho; Marrony, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

Dúvidas: Gustavo Coutinho e Geovany Soares.



Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Bruno José, Yuri, Léo Jacó, Natã e Redney Emanuel

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat (Breno Bora), Douglas Mendes e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Dellatorre e Janderson.

Desfalques: Ryan (lesão no joelho)

Ryan (lesão no joelho) Pendurados: Rafa Silva, Hayner, Gustavo Puskas, Nathan Camargo, Elias e Emerson Urso.



Histórico entre Atlético-GO e Vila Nova

Atlético-GO e Vila Nova já se enfrentaram 70 vezes em todas as competições, com 30 vitórias do Dragão, 22 empates e 18 triunfos do Tigre. Nos últimos dez encontros, o equilíbrio também aparece: foram cinco vitórias do Atlético-GO, quatro do Vila Nova e um empate.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Matheus Delgado Candançan (SP) Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)



Evandro de Melo Lima (SP) Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO)



Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!