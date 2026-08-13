Atlético-GO x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B
Dragão está há cinco jogos sem perder, enquanto o Tigre vem de duas derrotas consecutivas e tenta se recuperar no clássico goiano
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Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste sábado (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
O clássico goiano coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Atlético-GO está há cinco jogos sem perder e busca se aproximar do G-6, o Vila Nova vem de duas derrotas consecutivas, mas segue entre os primeiros colocados da Série B.
Como chegam as equipes
Atlético-GO
O Atlético-GO ocupa a 9ª colocação, com 32 pontos, e chega ao clássico em uma sequência positiva. O Dragão está há cinco partidas sem perder e, na última rodada, empatou com o Náutico.
Nos últimos dez jogos, o time goiano conquistou cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, campanha que ajudou a equipe a subir na tabela e se aproximar da briga pelas primeiras posições.
Jogando em casa, o Atlético-GO terá a oportunidade de conquistar mais três pontos diante do rival e tentar reduzir a distância para o G-6.
Vila Nova
O Vila Nova ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos, mas chega ao clássico pressionado pelos resultados recentes. O Tigre sofreu duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente para o Sport.
Nos últimos dez compromissos, o Vila Nova venceu quatro partidas e perdeu seis. Apesar da oscilação, a equipe segue dentro do G-6 e busca voltar a pontuar para não perder posições na tabela.
Onde assistir Atlético-GO x Vila Nova ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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- TV fechada: ESPN
- Pay-per-view: Disney+
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Prováveis escalações
Atlético-GO (Técnico: )
Paulo Vítor; Ewerthon (Kauan Henrique), Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Matheusinho; Marrony, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
- Dúvidas: Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
- Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Bruno José, Yuri, Léo Jacó, Natã e Redney Emanuel
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat (Breno Bora), Douglas Mendes e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Dellatorre e Janderson.
- Desfalques: Ryan (lesão no joelho)
- Pendurados: Rafa Silva, Hayner, Gustavo Puskas, Nathan Camargo, Elias e Emerson Urso.
Histórico entre Atlético-GO e Vila Nova
Atlético-GO e Vila Nova já se enfrentaram 70 vezes em todas as competições, com 30 vitórias do Dragão, 22 empates e 18 triunfos do Tigre. Nos últimos dez encontros, o equilíbrio também aparece: foram cinco vitórias do Atlético-GO, quatro do Vila Nova e um empate.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
- Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
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