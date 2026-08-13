Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
Furacão tenta ampliar sequência invicta e consolidar presença entre os líderes diante de adversário envolvido em outra competição
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Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam com objetivos diferentes na rodada. O Furacão busca consolidar sua posição entre os líderes, enquanto o Massa Bruta tenta somar pontos depois de um compromisso pela Copa Sul-Americana.
A partida será disputada em um momento importante para o time paranaense, que atravessa uma sequência de sete jogos sem derrota e vive uma de suas melhores campanhas na era dos pontos corridos.
Momento das equipes no Brasileirão
O Athletico-PR ocupa a terceira colocação do campeonato, com 40 pontos em 22 partidas. A pontuação supera a marca registrada pelo clube em 2013, quando tinha 38 pontos na mesma altura da competição.
Sob o comando de Odair Hellmann, o Furacão está invicto há sete partidas. Nesse período, a equipe conquistou cinco vitórias, contra Remo, Mirassol, São Paulo, Internacional e Santos, além de dois empates, diante de Flamengo e Corinthians.
O clube paranaense também teve uma semana inteira para se preparar para o compromisso na Arena da Baixada, sem a necessidade de dividir a atenção com outra competição no período.
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O Red Bull Bragantino, por outro lado, enfrenta uma sequência mais apertada de partidas. O clube precisa conciliar a disputa do Brasileirão com as oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Na última quarta-feira (12), o Massa Bruta perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida do torneio continental. O gol sofrido aconteceu após um erro defensivo envolvendo o goleiro Cleiton e o jogador Guzmán.
O resultado faz o time chegar a Curitiba em busca de recuperação, enquanto o calendário mais intenso pode representar um fator de desgaste para os jogadores.
Onde assistir Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo
O duelo entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
- Pay-per-view: Premiere
Ingressos para Athletico-PR x Red Bull Bragantino
O Athletico-PR lançou uma promoção para incentivar a presença da torcida na Arena da Baixada. Nos setores Red, Fan e Gold, torcedores que estiverem usando a camisa oficial do clube terão direito ao valor promocional de meia-entrada.
- Setores Red, Fan e Gold: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (promocional/meia)
- Setor Black, VIP e Choperia Arena Brahma: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia)
- Torcida visitante: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)
As vendas começaram na quinta-feira (13), pelo portal oficial do clube e nas bilheterias físicas da Arena. Os sócios devem confirmar presença pelo aplicativo do Athletico-PR.
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026 – 23ª rodada
- Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
- Data: 15/08/2026 (sábado)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere