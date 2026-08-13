Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

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Furacão tenta ampliar sequência invicta e consolidar presença entre os líderes diante de adversário envolvido em outra competição

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Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam com objetivos diferentes na rodada. O Furacão busca consolidar sua posição entre os líderes, enquanto o Massa Bruta tenta somar pontos depois de um compromisso pela Copa Sul-Americana.

A partida será disputada em um momento importante para o time paranaense, que atravessa uma sequência de sete jogos sem derrota e vive uma de suas melhores campanhas na era dos pontos corridos.

Momento das equipes no Brasileirão

O Athletico-PR ocupa a terceira colocação do campeonato, com 40 pontos em 22 partidas. A pontuação supera a marca registrada pelo clube em 2013, quando tinha 38 pontos na mesma altura da competição.

Sob o comando de Odair Hellmann, o Furacão está invicto há sete partidas. Nesse período, a equipe conquistou cinco vitórias, contra Remo, Mirassol, São Paulo, Internacional e Santos, além de dois empates, diante de Flamengo e Corinthians.

O clube paranaense também teve uma semana inteira para se preparar para o compromisso na Arena da Baixada, sem a necessidade de dividir a atenção com outra competição no período.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, enfrenta uma sequência mais apertada de partidas. O clube precisa conciliar a disputa do Brasileirão com as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Na última quarta-feira (12), o Massa Bruta perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida do torneio continental. O gol sofrido aconteceu após um erro defensivo envolvendo o goleiro Cleiton e o jogador Guzmán.

O resultado faz o time chegar a Curitiba em busca de recuperação, enquanto o calendário mais intenso pode representar um fator de desgaste para os jogadores.

Onde assistir Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo

O duelo entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Pay-per-view: Premiere

Ingressos para Athletico-PR x Red Bull Bragantino

O Athletico-PR lançou uma promoção para incentivar a presença da torcida na Arena da Baixada. Nos setores Red, Fan e Gold, torcedores que estiverem usando a camisa oficial do clube terão direito ao valor promocional de meia-entrada.

Setores Red, Fan e Gold: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (promocional/meia)

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (promocional/meia) Setor Black, VIP e Choperia Arena Brahma: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia)

R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia) Torcida visitante: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)

As vendas começaram na quinta-feira (13), pelo portal oficial do clube e nas bilheterias físicas da Arena. Os sócios devem confirmar presença pelo aplicativo do Athletico-PR.

Ficha técnica da partida