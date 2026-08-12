Vasco x Olimpia ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Sul-Americana
Cruz-maltino tenta aproveitar o mando de campo diante de adversário que vive fase irregular no futebol paraguaio nesta reta decisiva
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Vasco e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
Os clubes voltam a se encontrar depois de disputarem a fase de grupos da competição. O time paraguaio terminou na liderança da chave e avançou diretamente, enquanto o Vasco ficou em segundo e precisou passar pelo playoff contra o Independiente Medellín.
A partida de volta está marcada para 20 de agosto, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A equipe que avançar garantirá uma vaga nas quartas de final.
Momento das equipes na temporada
O Vasco apresenta desempenho diferente entre as competições disputadas em 2026. No Campeonato Brasileiro, o clube ocupa a 18ª colocação, enquanto nos torneios de mata-mata conseguiu resultados que o mantiveram vivo nas disputas.
O Cruz-maltino vem de um empate sem gols com o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão. Recentemente, também garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
Em 42 partidas disputadas na temporada, o Vasco soma 16 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. A equipe marcou 56 gols e sofreu 47.
Para o duelo continental, o técnico Pedro Emanuel terá os desfalques dos atacantes Brenner e Andrés Gómez, além do defensor Cuesta, todos sob cuidados do departamento médico.
A boa notícia é o retorno de Nuno Moreira, que ficou fora do último compromisso pelo Campeonato Brasileiro por suspensão.
O Olimpia também chega em momento irregular. Apesar de ter conquistado o Apertura, o clube ocupa atualmente a nona colocação do Clausura do Campeonato Paraguaio.
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Desde o retorno após o período da Copa do Mundo, os paraguaios disputaram quatro partidas pelo campeonato nacional e sofreram três derrotas. Na última rodada, perderam para o 2 de Mayo.
O técnico Pablo Sánchez preservou parte dos titulares nesse compromisso e deve utilizar força máxima diante do Vasco.
Histórico recente entre Vasco e Olimpia
Vasco e Olimpia já se enfrentaram na fase de grupos desta edição da Sul-Americana. Cada equipe venceu quando atuou em seus domínios.
No primeiro encontro, realizado no Rio de Janeiro, o Vasco venceu por 3 a 0. No duelo disputado no Paraguai, o Olimpia venceu por 3 a 1.
Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo
O duelo entre Vasco e Olimpia terá transmissão exclusiva pelo Paramount+, serviço de streaming.
- Streaming: Paramount+
Possíveis escalações das equipes
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
- Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, David e Nuno Moreira.
- Desfalques: Brenner, Andrés Gómez e Cuesta.
Olimpia (Técnico: Pablo Sánchez)
- Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro, Rubén Lezcano, Eduardo Delmás, Richard Ortiz e Mateo Gamarra; Romeo Benítez e Braian Romero.
Ficha de arbitragem de Vasco x Olimpia
- Árbitro: Dario Herrera (Argentina)
- VAR: Germán Delfino (Argentina)
Ficha técnica da partida
- Competição: Copa Sul-Americana 2026 – oitavas de final
- Fase: jogo de ida
- Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 13/08/2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h
- Transmissão: Paramount+
- Jogo de volta: 20/08/2026, no Defensores del Chaco, em Assunção