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Vasco x Olimpia ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Sul-Americana

Cruz-maltino tenta aproveitar o mando de campo diante de adversário que vive fase irregular no futebol paraguaio nesta reta decisiva

Por Thiago Seabra Publicado em 12/08/2026 às 11:58
Imagem dos jogadores do Vasco no Campeonato Brasileiro 2026
Imagem dos jogadores do Vasco no Campeonato Brasileiro 2026 - Matheus Lima/ Vasco

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Vasco e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

Os clubes voltam a se encontrar depois de disputarem a fase de grupos da competição. O time paraguaio terminou na liderança da chave e avançou diretamente, enquanto o Vasco ficou em segundo e precisou passar pelo playoff contra o Independiente Medellín.

A partida de volta está marcada para 20 de agosto, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A equipe que avançar garantirá uma vaga nas quartas de final.

Momento das equipes na temporada

O Vasco apresenta desempenho diferente entre as competições disputadas em 2026. No Campeonato Brasileiro, o clube ocupa a 18ª colocação, enquanto nos torneios de mata-mata conseguiu resultados que o mantiveram vivo nas disputas.

O Cruz-maltino vem de um empate sem gols com o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão. Recentemente, também garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Em 42 partidas disputadas na temporada, o Vasco soma 16 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. A equipe marcou 56 gols e sofreu 47.

Para o duelo continental, o técnico Pedro Emanuel terá os desfalques dos atacantes Brenner e Andrés Gómez, além do defensor Cuesta, todos sob cuidados do departamento médico.

A boa notícia é o retorno de Nuno Moreira, que ficou fora do último compromisso pelo Campeonato Brasileiro por suspensão.

O Olimpia também chega em momento irregular. Apesar de ter conquistado o Apertura, o clube ocupa atualmente a nona colocação do Clausura do Campeonato Paraguaio.

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Desde o retorno após o período da Copa do Mundo, os paraguaios disputaram quatro partidas pelo campeonato nacional e sofreram três derrotas. Na última rodada, perderam para o 2 de Mayo.

O técnico Pablo Sánchez preservou parte dos titulares nesse compromisso e deve utilizar força máxima diante do Vasco.

Histórico recente entre Vasco e Olimpia

Vasco e Olimpia já se enfrentaram na fase de grupos desta edição da Sul-Americana. Cada equipe venceu quando atuou em seus domínios.

No primeiro encontro, realizado no Rio de Janeiro, o Vasco venceu por 3 a 0. No duelo disputado no Paraguai, o Olimpia venceu por 3 a 1.

Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo

O duelo entre Vasco e Olimpia terá transmissão exclusiva pelo Paramount+, serviço de streaming.

  • Streaming: Paramount+

Possíveis escalações das equipes

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

  • Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, David e Nuno Moreira.
  • Desfalques: Brenner, Andrés Gómez e Cuesta.

Olimpia (Técnico: Pablo Sánchez)

  • Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro, Rubén Lezcano, Eduardo Delmás, Richard Ortiz e Mateo Gamarra; Romeo Benítez e Braian Romero.

Ficha de arbitragem de Vasco x Olimpia

  • Árbitro: Dario Herrera (Argentina)
  • VAR: Germán Delfino (Argentina)

Ficha técnica da partida

  • Competição: Copa Sul-Americana 2026 – oitavas de final
  • Fase: jogo de ida
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 13/08/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 19h
  • Transmissão: Paramount+
  • Jogo de volta: 20/08/2026, no Defensores del Chaco, em Assunção

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.