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São Bernardo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série B

O Bernô busca embalar após voltar a vencer na Série B, enquanto a Pantera tenta manter boa sequência para se afastar da parte de baixo da tabela

Por Lucas Valle Publicado em 12/08/2026 às 12:26 | Atualizado em 12/08/2026 às 12:29
São Bernardo e Botafogo-SP se enfrentam pela Série B do Brasileiro
São Bernardo e Botafogo-SP se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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São Bernardo e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. Enquanto o São Bernardo tenta aproveitar a vitória sobre o Ceará para voltar a se aproximar do G-6, o Botafogo-SP busca manter a boa sequência recente e se afastar de vez da parte de baixo da tabela.

Como chegam as equipes

São Bernardo

O São Bernardo ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos, e tenta iniciar uma reação na Série B. A equipe vinha de uma sequência de oito partidas sem vencer, mas encerrou o jejum ao derrotar o Ceará por 3 a 1 na última rodada.

O resultado renovou os ânimos do time, que começou bem a competição e chegou a ocupar a liderança e permanecer por um período dentro do G-2. Porém, a sequência negativa fez o São Bernardo perder posições e se afastar da briga pelo acesso. Agora, o objetivo é conquistar mais uma vitória em casa e voltar a se aproximar do G-6.

Botafogo-SP

O Botafogo-SP vive um momento mais positivo. Nos últimos dez jogos pela Série B, a equipe conquistou cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

O bom momento é totalmente diferente do início da campanha. O time teve dificuldades nas primeiras rodadas e chegou a frequentar a zona de rebaixamento. Entre a 3ª e a 12ª rodada, foram dez partidas consecutivas sem vencer.

A recuperação ao longo da competição fez o Botafogo-SP ganhar posições e chegar ao confronto com maior confiança. A equipe comandada por Cláudio Tencati busca agora mais um resultado positivo fora de casa.

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Onde assistir São Bernardo x Botafogo-SP ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere

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Prováveis escalações

São Bernardo (Técnico: Vinícius Bergantin)

Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Helder Maciel e Pará; Romisson, Foguinho e Dudu Miraíma; Pedro Vitor, Echaporã (Pedrinho) e Felipe Garcia.

  • Desfalques: Rodrigo Andrade e Matheus Salustiano (lesionados) e Alex Alves (suspenso).
  • Pendurados: Hyoran, Jemerson, Echaporã, Dudu Miraíma, Augusto e Felipe Garcia.

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Hebert Willian (Ericson), Wallace e Patrick Brey; Matheus Sales (Yuri), Everton Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Hygor e Wesley.

  • Desfalque: Carlão (lesionado).
  • Dúvida: Ericson da Silva.
  • Pendurados: Rafael Gava, Pedrinho, Kelvin, Luizão, Márcio Carlos e Felipe Vieira.

Arbitragem

  • Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)
  • Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CE)
  • Assistente 2: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
  • Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.