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Qual jogo vai passar na Globo hoje (12)? Cruzeiro x Flamengo? Veja programação completa

Na grade da Globo, a transmissão aparece a partir das 21h15; o confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores

Por Thiago Seabra Publicado em 12/08/2026 às 11:16
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O jogo da Globo hoje, quarta-feira (12), será Cruzeiro x Flamengo, pela Copa Libertadores de 2026. As equipes se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final.

A partida está marcada para 21h30 (de Brasília). Na grade da Globo, a transmissão aparece a partir das 21h15. O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final.

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Qual jogo passa na Globo hoje?

A Globo transmite Cruzeiro x Flamengo nesta quarta-feira (12). O duelo é válido pelas oitavas de final da Libertadores e será disputado no Mineirão.

O segundo confronto entre as equipes está marcado para a próxima quarta-feira, 19 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro, novamente às 21h30.

Como chegam Cruzeiro e Flamengo?

O Cruzeiro chega ao mata-mata depois de vencer o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior da competição nacional, o técnico Artur Jorge preservou titulares pensando no compromisso pela Libertadores.

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Para o duelo no Mineirão, o treinador não terá Fágner e Lucas Romero, que cumprem suspensão automática.

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O Flamengo também vem de vitória no campeonato nacional. O Rubro-Negro derrotou o Vitória no último domingo e inicia a fase eliminatória como atual campeão da Libertadores.

A equipe comandada por Leonardo Jardim tem dúvidas no departamento médico. Alex Sandro, com dores musculares, e Everton Cebolinha, com problemas de saúde, são dúvidas. Vitão, lesionado, e Luís Araújo, em transição física, estão fora.

Campanhas na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo terminou a fase de grupos como líder do Grupo A, com cinco vitórias e um empate. A equipe teve a melhor campanha entre os participantes, com saldo positivo de 12 gols.

O Cruzeiro terminou na segunda colocação do Grupo D, atrás da Universidad Católica. O time somou 11 pontos, com três vitórias, dois empates e uma derrota, além de saldo positivo de cinco gols.

Programação da Globo SP hoje

  • 04:00 — Hora Um
  • 06:00 — Bom Dia São Paulo
  • 08:30 — Bom Dia Brasil
  • 09:30 — Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 — Mais Você
  • 11:45 — SP1
  • 13:00 — Globo Esporte
  • 13:25 — Jornal Hoje
  • 14:45 — Edição Especial - Além do Tempo
  • 15:30 — Sessão da Tarde - Doze é Demais
  • 16:50 — Boletim SP2
  • 17:05 — Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
  • 18:05 — A Nobreza do Amor
  • 18:45 — SP2
  • 19:15 — Coração Acelerado
  • 20:00 — Jornal Nacional
  • 20:35 — Quem Ama Cuida
  • 21:15 — Libertadores - Cruzeiro x Flamengo
  • 23:30 — Segue o Jogo
  • 23:45 — Justiça 2
  • 00:30 — Jornal da Globo
  • 01:20 — Reapresentação - A Nobreza do Amor
  • 01:55 — Reapresentação - Coração Acelerado
  • 02:35 — Comédia na Madruga I
  • 03:20 — Comédia na Madruga II

Programação da Globo Nordeste hoje

  • 04:00 — Hora Um
  • 06:00 — Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 — Bom Dia Brasil
  • 09:30 — Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 — Mais Você
  • 11:45 — NE1
  • 13:00 — Globo Esporte
  • 13:25 — Jornal Hoje
  • 14:45 — Edição Especial - Além do Tempo
  • 15:30 — Sessão da Tarde - Doze É Demais
  • 17:05 — Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
  • 18:05 — A Nobreza do Amor
  • 18:45 — NE2
  • 19:15 — Coração Acelerado
  • 20:00 — Jornal Nacional
  • 20:35 — Quem Ama Cuida
  • 21:15 — Libertadores - Cruzeiro x Flamengo
  • 23:30 — Segue o Jogo
  • 23:45 — Justiça 2
  • 00:30 — Jornal da Globo
  • 01:20 — Reapresentação - A Nobreza do Amor
  • 01:55 — Reapresentação - Coração Acelerado
  • 02:35 — Comédia na Madruga I
  • 03:20 — Comédia na Madruga II

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.