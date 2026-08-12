Qual jogo vai passar na Globo hoje (12)? Cruzeiro x Flamengo? Veja programação completa

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Na grade da Globo, a transmissão aparece a partir das 21h15; o confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores

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O jogo da Globo hoje, quarta-feira (12), será Cruzeiro x Flamengo, pela Copa Libertadores de 2026. As equipes se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final.

A partida está marcada para 21h30 (de Brasília). Na grade da Globo, a transmissão aparece a partir das 21h15. O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final.

Qual jogo passa na Globo hoje?

A Globo transmite Cruzeiro x Flamengo nesta quarta-feira (12). O duelo é válido pelas oitavas de final da Libertadores e será disputado no Mineirão.

O segundo confronto entre as equipes está marcado para a próxima quarta-feira, 19 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro, novamente às 21h30.

Como chegam Cruzeiro e Flamengo?

O Cruzeiro chega ao mata-mata depois de vencer o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior da competição nacional, o técnico Artur Jorge preservou titulares pensando no compromisso pela Libertadores.

Para o duelo no Mineirão, o treinador não terá Fágner e Lucas Romero, que cumprem suspensão automática.

O Flamengo também vem de vitória no campeonato nacional. O Rubro-Negro derrotou o Vitória no último domingo e inicia a fase eliminatória como atual campeão da Libertadores.

A equipe comandada por Leonardo Jardim tem dúvidas no departamento médico. Alex Sandro, com dores musculares, e Everton Cebolinha, com problemas de saúde, são dúvidas. Vitão, lesionado, e Luís Araújo, em transição física, estão fora.

Campanhas na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo terminou a fase de grupos como líder do Grupo A, com cinco vitórias e um empate. A equipe teve a melhor campanha entre os participantes, com saldo positivo de 12 gols.

O Cruzeiro terminou na segunda colocação do Grupo D, atrás da Universidad Católica. O time somou 11 pontos, com três vitórias, dois empates e uma derrota, além de saldo positivo de cinco gols.

Programação da Globo SP hoje

04:00 — Hora Um

— Hora Um 06:00 — Bom Dia São Paulo

— Bom Dia São Paulo 08:30 — Bom Dia Brasil

— Bom Dia Brasil 09:30 — Encontro com Patrícia Poeta

— Encontro com Patrícia Poeta 10:35 — Mais Você

— Mais Você 11:45 — SP1

— SP1 13:00 — Globo Esporte

— Globo Esporte 13:25 — Jornal Hoje

— Jornal Hoje 14:45 — Edição Especial - Além do Tempo

— Edição Especial - Além do Tempo 15:30 — Sessão da Tarde - Doze é Demais

— Sessão da Tarde - Doze é Demais 16:50 — Boletim SP2

— Boletim SP2 17:05 — Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil

— Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil 18:05 — A Nobreza do Amor

— A Nobreza do Amor 18:45 — SP2

— SP2 19:15 — Coração Acelerado

— Coração Acelerado 20:00 — Jornal Nacional

— Jornal Nacional 20:35 — Quem Ama Cuida

— Quem Ama Cuida 21:15 — Libertadores - Cruzeiro x Flamengo

— Libertadores - Cruzeiro x Flamengo 23:30 — Segue o Jogo

— Segue o Jogo 23:45 — Justiça 2

— Justiça 2 00:30 — Jornal da Globo

— Jornal da Globo 01:20 — Reapresentação - A Nobreza do Amor

— Reapresentação - A Nobreza do Amor 01:55 — Reapresentação - Coração Acelerado

— Reapresentação - Coração Acelerado 02:35 — Comédia na Madruga I

— Comédia na Madruga I 03:20 — Comédia na Madruga II

Programação da Globo Nordeste hoje