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Newcastle x Everton ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Equipes inglesas se enfrentam na Escócia em um dos últimos testes antes do início oficial da temporada 2026/27; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 12/08/2026 às 9:14
Joelinton, meia do Newcastle
Joelinton, meia do Newcastle - Reprodução/ Instagram

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Newcastle e Everton se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 13h15 (de Brasília), no Murrayfield Stadium, em Edimburgo, na Escócia, em mais um teste de pré-temporada antes do início da temporada 2026/27.

O duelo será realizado fora da Inglaterra e faz parte da preparação das duas equipes para a nova temporada. O compromisso servirá para os treinadores ajustarem o entrosamento e testarem alternativas táticas antes do início oficial das competições.

O Newcastle chega após vencer o Valencia por 2 a 1, enquanto o Everton tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Stuttgart no último sábado.

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Momento das equipes na pré-temporada

O Newcastle vive um período de transição sob o comando de Matthias Jaissle. A equipe vem de vitória sobre o Valencia por 2 a 1, resultado que marcou o início do trabalho do novo treinador.

Antes disso, os Magpies passaram por resultados negativos, incluindo uma derrota por 4 a 1 para o Bristol City e uma eliminação na Champions League diante do Barcelona, por 7 a 2.

O atacante Anthony Elanga é desfalque confirmado depois de sentir dores no duelo contra o Valencia. Yoane Wissa e Jacob Murphy aparecem entre os jogadores que devem ganhar espaço na formação inicial.

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O Everton, comandado por David Moyes, busca uma resposta após a derrota por 3 a 1 para o Stuttgart. Na semana anterior, a equipe havia vencido o Hamburgo por 2 a 1.

O clube de Liverpool também encerrou a última edição da liga nacional com uma sequência de sete partidas sem vitória.

Onde assistir Newcastle x Everton ao vivo

O amistoso entre Newcastle e Everton poderá ser acompanhado no Brasil pelo SportyNet e também pelas plataformas de streaming e aplicativos oficiais dos próprios clubes.

  • Canal: SportyNet
  • Plataformas digitais: serviços oficiais dos clubes

Possíveis escalações das equipes

Newcastle (Técnico: Matthias Jaissle)

  • Hornicek; L. Miley, Botman, Thiaw e Shahar; Bamba, J. Ramsey e Joelinton; J. Murphy, Wissa e Osula.
  • Desfalque: Anthony Elanga.

Everton (Técnico: David Moyes)

  • Pickford; O'Brien, Branthwaite, Keane e Mykolenko; Hackney, Rohl e Dewsbury-Hall; Dibling, Barry e Alcaraz.

Histórico entre Newcastle e Everton

Newcastle e Everton já se enfrentaram 188 vezes na história. O Everton soma 77 vitórias, contra 72 do Newcastle, além de 39 empates.

Nos últimos dez encontros, o equilíbrio permanece: cada equipe venceu quatro vezes. Nos três confrontos mais recentes, porém, o time visitante saiu vencedor.

Na última temporada da Premier League, os clubes terminaram empatados com 49 pontos. O Newcastle ficou na 12ª colocação, enquanto o Everton terminou em 13º pelos critérios de desempate.

Ficha técnica de Newcastle x Everton

  • Competição: amistoso de pré-temporada
  • Local: Murrayfield Stadium, Edimburgo, Escócia
  • Data: 12/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 13h15 (de Brasília)
  • Transmissão: SportyNet e plataformas oficiais dos clubes

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.