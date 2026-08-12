Newcastle x Everton ao vivo: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipes inglesas se enfrentam na Escócia em um dos últimos testes antes do início oficial da temporada 2026/27; confira os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Newcastle e Everton se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 13h15 (de Brasília), no Murrayfield Stadium, em Edimburgo, na Escócia, em mais um teste de pré-temporada antes do início da temporada 2026/27.

O duelo será realizado fora da Inglaterra e faz parte da preparação das duas equipes para a nova temporada. O compromisso servirá para os treinadores ajustarem o entrosamento e testarem alternativas táticas antes do início oficial das competições.

O Newcastle chega após vencer o Valencia por 2 a 1, enquanto o Everton tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Stuttgart no último sábado.

Momento das equipes na pré-temporada

O Newcastle vive um período de transição sob o comando de Matthias Jaissle. A equipe vem de vitória sobre o Valencia por 2 a 1, resultado que marcou o início do trabalho do novo treinador.

Antes disso, os Magpies passaram por resultados negativos, incluindo uma derrota por 4 a 1 para o Bristol City e uma eliminação na Champions League diante do Barcelona, por 7 a 2.

O atacante Anthony Elanga é desfalque confirmado depois de sentir dores no duelo contra o Valencia. Yoane Wissa e Jacob Murphy aparecem entre os jogadores que devem ganhar espaço na formação inicial.

O Everton, comandado por David Moyes, busca uma resposta após a derrota por 3 a 1 para o Stuttgart. Na semana anterior, a equipe havia vencido o Hamburgo por 2 a 1.

O clube de Liverpool também encerrou a última edição da liga nacional com uma sequência de sete partidas sem vitória.

Onde assistir Newcastle x Everton ao vivo

O amistoso entre Newcastle e Everton poderá ser acompanhado no Brasil pelo SportyNet e também pelas plataformas de streaming e aplicativos oficiais dos próprios clubes.

Canal: SportyNet

SportyNet Plataformas digitais: serviços oficiais dos clubes

Possíveis escalações das equipes

Newcastle (Técnico: Matthias Jaissle)

Hornicek; L. Miley, Botman, Thiaw e Shahar; Bamba, J. Ramsey e Joelinton; J. Murphy, Wissa e Osula.

Desfalque: Anthony Elanga.

Everton (Técnico: David Moyes)

Pickford; O'Brien, Branthwaite, Keane e Mykolenko; Hackney, Rohl e Dewsbury-Hall; Dibling, Barry e Alcaraz.

Histórico entre Newcastle e Everton

Newcastle e Everton já se enfrentaram 188 vezes na história. O Everton soma 77 vitórias, contra 72 do Newcastle, além de 39 empates.

Nos últimos dez encontros, o equilíbrio permanece: cada equipe venceu quatro vezes. Nos três confrontos mais recentes, porém, o time visitante saiu vencedor.

Na última temporada da Premier League, os clubes terminaram empatados com 49 pontos. O Newcastle ficou na 12ª colocação, enquanto o Everton terminou em 13º pelos critérios de desempate.

Ficha técnica de Newcastle x Everton