Manchester United x Leeds ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Manchester United e Leeds se enfrentam em Dublin por amistoso de pré-temporada, em duelo que também marca o primeiro jogo entre clubes no Croke Park
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Manchester United e Leeds se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 15h30 (horário de Brasília), no Croke Park, em Dublin, na Irlanda. O amistoso faz parte da preparação das equipes para a temporada 2026/27 e também vale pela Boyle Sports Cup.
O confronto será o primeiro jogo entre clubes realizado no maior estádio da Irlanda. As equipes utilizam a partida como mais um teste antes do início oficial da nova temporada
Momento das equipes
Manchester United
O Manchester United chega para o quinto compromisso da pré-temporada. Até aqui, a equipe soma duas vitórias, um empate e uma derrota.
O amistoso contra o Leeds será mais uma oportunidade para o técnico Michael Carrick ajustar a equipe antes do início da temporada. O United ainda terá mais um teste diante do Milan antes da estreia na Premier League.
Leeds
O Leeds chega em boa fase na preparação para a nova temporada. A equipe conquistou o Torneio de Verão da Premier League, disputado nos Estados Unidos, após vencer Liverpool, Wrexham e Sunderland.
Ao todo, são três vitórias e uma derrota em quatro amistosos realizados até o momento. Depois do duelo contra o Manchester United, o Leeds ainda enfrentará o Augsburg, da Alemanha, antes do início da temporada oficial.
Matheus Cunha joga hoje?
Matheus Cunha é opção para o Manchester United no amistoso contra o Leeds. O brasileiro voltou aos treinamentos do clube após o período de descanso depois da Copa do Mundo e está novamente à disposição de Michael Carrick.
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Porém, o atacante não tem presença garantida entre os titulares. Cunha retornou aos trabalhos na última semana e aparece como opção para o confronto em Dublin. A tendência é que, caso seja utilizado, receba alguns minutos para recuperar o ritmo antes do início da temporada oficial.
Onde assistir Manchester United x Leeds ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: Sportynet (clique para assistir)
Prováveis escalações
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Mazraoui, Leny Yoro, Maguire e Shaw; Andrey Santos, Tielemans e Bruno Fernandes; Amad, Mbeumo e Dorgu (Matheus Cunha).
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Trafford; Muharemovic, Rodon e Bijol; Bogle, Longstaff, Ampadu e Bornauw; Gnonto, Wilson e Calvert-Lewin